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Новости
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Новым послом Литвы в Украине назначена политдиректор МИД Станите-Толочкене

Посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкене

Политический директор Министерства иностранных дел Литвы Инга Станите-Толочкене заняла должность посла Литвы в Украине.

Об этом сообщил МИД Литвы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рады представить нашего нового посла в Украине - Ингу Станите-Толочкене!" - говорится в сообщении.

В свою очередь Станите-Толочкене написала, что начинает работу в качестве посла в Украине.

"Поздравляю, Киев! Горжусь тем, что начинаю новый этап жизни как посол Литвы в Украине, стране, где решается будущее Европы", - написала она.

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Что известно об Инге Станите-Толочкене

Она является политическим директором Министерства иностранных дел Литвы. Ранее дипломат занимала должность посла в Армении. В Киеве она заменит Вальдемара Сарапинаса, который завершает свою работу в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва определилась с новым послом в Украине.

Автор: 

Литва (2444) посол (1793)


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Топ комментарии
+2
Дякуємо, Литовцям! Професійний дипломат!
А в ОПУ, віддають перевагу фахічиням з мінєту! МЗС може засвідчити..
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23.08.2024 17:52
+2
Talocka eto po muzu familija u nejio,a byla do zamuza familija Stanyte,eto litovskaja familija
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23.08.2024 18:08
+2
Iene eto kogda zenilas ,tut taze u nejio familija dolzna bit Inga Stanyte- Tolockiene.Ona izvesna Litve kak celovek cem zanimajetsia vypolniyt do konca,nekorumpovana,vziatki nevazmiot
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23.08.2024 18:38
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Дякуємо, Литовцям! Професійний дипломат!
А в ОПУ, віддають перевагу фахічиням з мінєту! МЗС може засвідчити..
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23.08.2024 17:52 Ответить
Толочко по мамі

наша людина
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23.08.2024 17:55 Ответить
і антропологія наша - гарненька українська жіночка
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23.08.2024 17:57 Ответить
Talocka eto po muzu familija u nejio,a byla do zamuza familija Stanyte,eto litovskaja familija
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23.08.2024 18:08 Ответить
вибачте!

пригадав, якщо б дівоче то закінчувалось на -кієне
в Україні при подвійних прізвищах спочатку йде прізвище чоловіка, а в Литві навпаки ?

.
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23.08.2024 18:26 Ответить
Толочко від толока (укр: спільна праця допомога при великій роботі (спорудження будинку і т.д.)

мені здається, в литовській та українській мовах багато однокореневих слів, адже останній лінгвістичний поділ був балто-слов'янський
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23.08.2024 18:30 Ответить
Iene eto kogda zenilas ,tut taze u nejio familija dolzna bit Inga Stanyte- Tolockiene.Ona izvesna Litve kak celovek cem zanimajetsia vypolniyt do konca,nekorumpovana,vziatki nevazmiot
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23.08.2024 18:38 Ответить
ще раз вибачте!
при всій любові до "Впертої Литви" (Г.Сенкевіч, Хрестоносці), литовські жіночі прізвіща це суцільний ребус - кожен раз коли вимовляю, боюсь вляпатись

але головне ділові якості майбутнього посла, звісно ж.
дуже гарно, що вона принципипова людина!
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23.08.2024 18:50 Ответить
Нет, фамилия ее папы Толочко. Она Толочкене, а мама ее Толочкайте.
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23.08.2024 19:23 Ответить
Справжнья кобьєта до кінця віддється лише своїм.
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23.08.2024 18:49 Ответить
Балтійці за Україну горою.
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23.08.2024 22:04 Ответить
 
 