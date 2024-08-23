Новым послом Литвы в Украине назначена политдиректор МИД Станите-Толочкене
Политический директор Министерства иностранных дел Литвы Инга Станите-Толочкене заняла должность посла Литвы в Украине.
Об этом сообщил МИД Литвы, передает Цензор.НЕТ.
"Мы рады представить нашего нового посла в Украине - Ингу Станите-Толочкене!" - говорится в сообщении.
В свою очередь Станите-Толочкене написала, что начинает работу в качестве посла в Украине.
"Поздравляю, Киев! Горжусь тем, что начинаю новый этап жизни как посол Литвы в Украине, стране, где решается будущее Европы", - написала она.
Что известно об Инге Станите-Толочкене
Она является политическим директором Министерства иностранных дел Литвы. Ранее дипломат занимала должность посла в Армении. В Киеве она заменит Вальдемара Сарапинаса, который завершает свою работу в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что Литва определилась с новым послом в Украине.
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А в ОПУ, віддають перевагу фахічиням з мінєту! МЗС може засвідчити..
наша людина
пригадав, якщо б дівоче то закінчувалось на -кієне
в Україні при подвійних прізвищах спочатку йде прізвище чоловіка, а в Литві навпаки ?
.
мені здається, в литовській та українській мовах багато однокореневих слів, адже останній лінгвістичний поділ був балто-слов'янський
при всій любові до "Впертої Литви" (Г.Сенкевіч, Хрестоносці), литовські жіночі прізвіща це суцільний ребус - кожен раз коли вимовляю, боюсь вляпатись
але головне ділові якості майбутнього посла, звісно ж.
дуже гарно, що вона принципипова людина!