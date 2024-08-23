Новым послом Литвы в Украине назначена политдиректор МИД Станите-Толочкене

Политический директор Министерства иностранных дел Литвы Инга Станите-Толочкене заняла должность посла Литвы в Украине.

Об этом сообщил МИД Литвы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рады представить нашего нового посла в Украине - Ингу Станите-Толочкене!" - говорится в сообщении.

В свою очередь Станите-Толочкене написала, что начинает работу в качестве посла в Украине.

"Поздравляю, Киев! Горжусь тем, что начинаю новый этап жизни как посол Литвы в Украине, стране, где решается будущее Европы", - написала она.

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Что известно об Инге Станите-Толочкене

Она является политическим директором Министерства иностранных дел Литвы. Ранее дипломат занимала должность посла в Армении. В Киеве она заменит Вальдемара Сарапинаса, который завершает свою работу в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва определилась с новым послом в Украине.