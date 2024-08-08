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В Україні розпочав роботу новопризначений посол Бельгії Люк Якобс

Посол Бельгії Люк Якобс почав працювати в Україні

Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Королівства Бельгія в Україні Люка Якобса

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Як зазначається, 8 серпня заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Королівства Бельгії в Україні Люка Якобса.

Український дипломат відзначив вагомий внесок Бельгії у забезпечення обороноздатності України, висловив вдячність за підтримку України в її євроінтеграційному процесі під час головування Бельгії в Раді ЄС та висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю між країнами з огляду на формування нового уряду цієї держави.

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Особливий наголос було зроблено на активному залученні ділових кіл Бельгії до процесів відбудови і модернізації об’єктів української інфраструктури та енергетичного сектору.

Також співрозмовники обговорили можливості подальшого залучення Бельгії до просування Формули миру, підтримку України на шляху до членства в ЄС та НАТО.

"Бельгійський дипломат запевнив у рішучій налаштованості докласти усіх зусиль для подальшої розбудови співпраці між Києвом і Брюсселем", - зауважили в МЗС.

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Автор: 

Бельгія (401) МЗС (4108) посол (1094)


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08.08.2024 21:42 Відповісти
 
 