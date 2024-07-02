Італія призначила нового посла в Україні. Ним став Карло Формоза
МЗС Італії 1 липня призначило нового посла в Україні, яким став досвідчений дипломат Карло Формоза. Він раніше очолював посольство у Португалії.
Про це повідомило МЗС Італії на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаємо Карло Формозу, нового посла Італії в Україні", - йдеться в повідомленні.
Він у своєму коментарі зазначив, що буде з гордістю представляти Італію та працювати на внесок у забезпечення справедливого миру, майбутню відбудову України та її рух до вступу у ЄС.
Що відомо про Карло Формозу?
Формоза обіймав посаду посла Італії в Португалії із січня 2020 року до квітня 2024 року.
У липні цього року він розпочав свою дипломатичну місію в Україні, ставши наступником П'єра Франческо Дзадзо на цій посаді.
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Чесно кажучи, не здивує наступний указ про звільнення Залужного з цієї посади із таким-собі формулюванням: "за станом здоров'я".
Ласкаво просимо розбудувати в Україні народну мафію, яку влада боятиметься, як вогню.