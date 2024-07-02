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Італія призначила нового посла в Україні. Ним став Карло Формоза

Карло Формоза - новий посол Італії в Україні

МЗС Італії 1 липня призначило нового посла в Україні, яким став досвідчений дипломат Карло Формоза. Він раніше очолював посольство у Португалії.

Про це повідомило МЗС Італії на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Карло Формозу, нового посла Італії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Він у своєму коментарі зазначив, що буде з гордістю представляти Італію та працювати на внесок у забезпечення справедливого миру, майбутню відбудову України та її рух до вступу у ЄС.

Що відомо про Карло Формозу?

Формоза обіймав посаду посла Італії в Португалії із січня 2020 року до квітня 2024 року.

У липні цього року він розпочав свою дипломатичну місію в Україні, ставши наступником П'єра Франческо Дзадзо на цій посаді.

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Автор: 

Італія (1586) посол (1108) Україна (5956)


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видно що не кацап
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02.07.2024 12:15 Відповісти
Вже скоро мине два місяці, як вийшов указ про призначення Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівства ВБ і ПІ. Й з того часу - "а ні слуху, а ні духу".
Чесно кажучи, не здивує наступний указ про звільнення Залужного з цієї посади із таким-собі формулюванням: "за станом здоров'я".
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02.07.2024 13:25 Відповісти
Мафія перпетуум мобіле !
Ласкаво просимо розбудувати в Україні народну мафію, яку влада боятиметься, як вогню.
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02.07.2024 13:37 Відповісти
 
 