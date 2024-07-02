РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6641 посетитель онлайн
Новости
738 4

Италия назначила нового посла в Украине. Им стал Карло Формоза

Карло Формоза - новий посол Італії в Україні

МИД Италии 1 июля назначил нового посла в Украине, которым стал опытный дипломат Карло Формоза. Он ранее возглавлял посольство в Португалии.

Об этом сообщил МИД Италии на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствуем Карла Формозу, нового посла Италии в Украине", - говорится в сообщении.

Он в своем комментарии отметил, что будет с гордостью представлять Италию и работать на вклад в обеспечение справедливого мира, будущее восстановление Украины и ее движение к вступлению в ЕС.

Что известно о Карле Формозе?

Формоза занимал должность посла Италии в Португалии с января 2020 года по апрель 2024 года.

В июле этого года он начал свою дипломатическую миссию в Украине, став преемником Пьера Франческо Дзадзо на этом посту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый посол Украины в Чехии Зварич официально приступит к работе 2 июля

Автор: 

Италия (1655) посол (1807) Украина (45008)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
видно що не кацап
показать весь комментарий
02.07.2024 12:15 Ответить
Вже скоро мине два місяці, як вийшов указ про призначення Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівства ВБ і ПІ. Й з того часу - "а ні слуху, а ні духу".
Чесно кажучи, не здивує наступний указ про звільнення Залужного з цієї посади із таким-собі формулюванням: "за станом здоров'я".
показать весь комментарий
02.07.2024 13:25 Ответить
Мафія перпетуум мобіле !
Ласкаво просимо розбудувати в Україні народну мафію, яку влада боятиметься, як вогню.
показать весь комментарий
02.07.2024 13:37 Ответить
 
 