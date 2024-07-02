Италия назначила нового посла в Украине. Им стал Карло Формоза

МИД Италии 1 июля назначил нового посла в Украине, которым стал опытный дипломат Карло Формоза. Он ранее возглавлял посольство в Португалии.

Об этом сообщил МИД Италии на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствуем Карла Формозу, нового посла Италии в Украине", - говорится в сообщении.

Он в своем комментарии отметил, что будет с гордостью представлять Италию и работать на вклад в обеспечение справедливого мира, будущее восстановление Украины и ее движение к вступлению в ЕС.

Что известно о Карле Формозе?

Формоза занимал должность посла Италии в Португалии с января 2020 года по апрель 2024 года.

В июле этого года он начал свою дипломатическую миссию в Украине, став преемником Пьера Франческо Дзадзо на этом посту.

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