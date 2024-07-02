Италия назначила нового посла в Украине. Им стал Карло Формоза
МИД Италии 1 июля назначил нового посла в Украине, которым стал опытный дипломат Карло Формоза. Он ранее возглавлял посольство в Португалии.
Об этом сообщил МИД Италии на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.
"Приветствуем Карла Формозу, нового посла Италии в Украине", - говорится в сообщении.
Он в своем комментарии отметил, что будет с гордостью представлять Италию и работать на вклад в обеспечение справедливого мира, будущее восстановление Украины и ее движение к вступлению в ЕС.
Что известно о Карле Формозе?
Формоза занимал должность посла Италии в Португалии с января 2020 года по апрель 2024 года.
В июле этого года он начал свою дипломатическую миссию в Украине, став преемником Пьера Франческо Дзадзо на этом посту.
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Чесно кажучи, не здивує наступний указ про звільнення Залужного з цієї посади із таким-собі формулюванням: "за станом здоров'я".
Ласкаво просимо розбудувати в Україні народну мафію, яку влада боятиметься, як вогню.