Новый посол Украины в Чехии Зварич официально приступит к работе 2 июля

Новый посол Украины в Чехии Василий Зварич начнет свою дипломатическую миссию в этой стране во вторник, 2 июля.

Об этом пишут Ceske Noviny со ссылкой на отдел коммуникаций канцелярии президента Чехии, информирует Цензор.НЕТ.

Верительные грамоты украинского посла, а также новых послов Испании, Индии и Замбии примет президент Чехии Петр Павел.

Менее двух недель назад президент Владимир Зеленский уволил Василия Зварича с должности посла Украины в Польше. Другим указом президент назначил Зварича послом в Чехии.

С июля 2022 года украинское посольство в Чехии не имело главы дипломатической миссии после того, как был уволен с этой должности Евгений Перебийнис. Сейчас он занимает должность заместителя главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Читайте также: Зеленский уволил посла Украины в Кувейте Балануцу