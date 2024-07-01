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Новый посол Украины в Чехии Зварич официально приступит к работе 2 июля

Новий посол України в Чехії Зварич офіційно розпочне роботу 2 липня

Новый посол Украины в Чехии Василий Зварич начнет свою дипломатическую миссию в этой стране во вторник, 2 июля.

Об этом пишут Ceske Noviny со ссылкой на отдел коммуникаций канцелярии президента Чехии, информирует Цензор.НЕТ.

Верительные грамоты украинского посла, а также новых послов Испании, Индии и Замбии примет президент Чехии Петр Павел.

Менее двух недель назад президент Владимир Зеленский уволил Василия Зварича с должности посла Украины в Польше. Другим указом президент назначил Зварича послом в Чехии.

С июля 2022 года украинское посольство в Чехии не имело главы дипломатической миссии после того, как был уволен с этой должности Евгений Перебийнис. Сейчас он занимает должность заместителя главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

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Автор: 

посол (1807) Чехия (1739) Зварич Василий (35)


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А Залужного Зермаки так і не відпускають в Британію.
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01.07.2024 22:35 Ответить
 
 