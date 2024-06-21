Зеленский уволил Зварича с должности посла Украины в Польше и отправил его в Чехию

В пятницу, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Зварича с должности посла Украины в Польше. Другим указом президент назначил Зварича послом в Чехии.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы на сайте Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Первым указом Зеленский уволил Василия Зварича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Польше. Согласно второму документу, отныне Зварич будет занимать должность посла Украины в Чехии.

Василий Зварич получил должность посла Украины в Польше 8 февраля 2022 года. До этого дипломат в разные годы занимал должность директора второго территориального департамента МИД Украины, был заместителем директора департамента информационной политики Министерства иностранных дел, а также был советником-посланником посольства Украины в Польше.

К слову, с июля 2022 года украинское посольство в Чехии не имело главы дипломатической миссии.

