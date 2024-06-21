РУС
Зеленский уволил Зварича с должности посла Украины в Польше и отправил его в Чехию

Зеленський звільнив Зварича з посади посла України в Польщі й відправив його до Чехії

В пятницу, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Зварича с должности посла Украины в Польше. Другим указом президент назначил Зварича послом в Чехии.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы на сайте Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Первым указом Зеленский уволил Василия Зварича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Польше. Согласно второму документу, отныне Зварич будет занимать должность посла Украины в Чехии.

Василий Зварич получил должность посла Украины в Польше 8 февраля 2022 года. До этого дипломат в разные годы занимал должность директора второго территориального департамента МИД Украины, был заместителем директора департамента информационной политики Министерства иностранных дел, а также был советником-посланником посольства Украины в Польше.

К слову, с июля 2022 года украинское посольство в Чехии не имело главы дипломатической миссии.

Читайте также: Подготовка Залужного к работе послом в Британии уже на финишной прямой, - Кулеба

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) посол (1830) Зварич Василий (37)
А пОслом до Польщі тищенка призначить?
21.06.2024 22:59 Ответить
Рєзніка треба пристроїти кудись
21.06.2024 23:04 Ответить
Мейби Безгуглу.
21.06.2024 23:24 Ответить
Там пиво лучше . И пожрать вкуснее. Та и работу в Польше завалил свою. Тут вопрос--- а кого назначили на вакансию?
21.06.2024 23:10 Ответить
Колю каклету
21.06.2024 23:12 Ответить
От перемены мест слагаемых ума не прибавляется
21.06.2024 23:10 Ответить
Да не вже - 2 роки немаї посла в Чехії після Перебійніса.і чому так?
21.06.2024 23:26 Ответить
 
 