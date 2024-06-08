Подготовка Залужного к работе послом в Британии уже на финишной прямой, - Кулеба

Новоназначенный посол Украины в Британии Валерий Залужный уже заканчивает подготовку к началу дипломатической работы.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Этот процесс - уже в конце финишной прямой. Понимаю повышенный интерес к этой теме, но напоминаю, что всех послов оценивают одинаково: по результатам. Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства", - рассказал Кулеба.

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Напомним, с должности главкома ВСУ Зеленский уволил Залужного 8 февраля 2024 года, назначив на его место Александра Сырского. На следующий день Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины. 7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии. 9 мая президент Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании.