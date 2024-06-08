Подготовка Залужного к работе послом в Британии уже на финишной прямой, - Кулеба
Новоназначенный посол Украины в Британии Валерий Залужный уже заканчивает подготовку к началу дипломатической работы.
Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Этот процесс - уже в конце финишной прямой. Понимаю повышенный интерес к этой теме, но напоминаю, что всех послов оценивают одинаково: по результатам. Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства", - рассказал Кулеба.
Напомним, с должности главкома ВСУ Зеленский уволил Залужного 8 февраля 2024 года, назначив на его место Александра Сырского. На следующий день Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины. 7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии. 9 мая президент Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании.
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5 місяців як він не посол… и ще невідомо коли буде.
що виграла Україна?!? Запитання до Ермака /Зеленського ?
Відповідь - нічого!
А навіть програла від ціх дій.
Тому коментарі Кулеби це пусте… Посол це другорядний чиновник який сам нічого не вирішує.
мінєтчіцаПосол України у Республіці Болгарія!"
😂
(майже зі старого совіцького анекдота 😄)
Ублюдочно-зелені утирки ще бажали бачити його на саміті!Й А ДЖО на розпальцовки нетряпкиякоїсь відповів як справжній політик , добре використав нетряпку для своєї кампанії проти трампістів , вибачився на недопрезидентові України перед усім українським народом за затримку допомоги.
Готовлять вони його...
СОУПАДЄНІЙ НЄТУ.
А в принципі, якщо і президентом може стати той, хто гроші заробляв фуєм по піаніно стукаючи, то...
А от плани звільнення, успішно реалізовані Залужним, розроблялись без участі Зе та Єрмачили.
А коли почались засідання Ставки за участі цих особин і анонс дій ЗСУ їхнім грьобаним Марафоном, значні успіхи закінчились.
В грудні 2020 року закінчив магістеріум Національного університету "Острозька академія" спеціальність "Міжнародні відносини.
Яка відповідна посаді посла освіта була у Тарана, Венедиктлвої, хвойди з Кривого Рогу, яку Зеленський призначив послом в Болгарію?
Скільки часу тривала їхня підготовка?
Зашибісь яке досягнення, хоч по Міжнародним відносинам, хоч по чомусь іншому. Чи ви стебетесь?
В дискусії має бути паритет.
Чекаю відповідь на моє питання стосовно Тарана, Венедиктової та подружки Зеленського з Кривого Рогу.
Тебе не ковбасило від призначення послами відвертих лузерів і навіть шкідників, а від призначення Залужного послом тебе колотить, як чортів від ладану. 🙂
Будут поддерживать рейтинг Залужного поставками военной помощи + сберегать Залужного от зе-Украины подальше, для будущих президентских выборов.
А мы тяп ляп и готово
не сомневаюсь в образованности Залужного, но у него образование военного а не дипломата
Ты видать живешь скрепами товарися ленина; каждая кухарка может управлять страной.
Валерій Залужний а грудні 2020 року - успішно закінчив магістеріум Національного університету "Острозька академія" спеціальність "Міжнародні відносини".
Практичного досвіду в спілкуванні із міжнародними партнерами України в нього достатньо.
острожская академия как и кивалова, чисто грошевый проект
тупи дальше, и гугол для таких, само то.
Продовжуй далі. 😏