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посол (1079) Кулеба Дмитро (3604) Залужний (698)

Підготовка Залужного до роботи послом у Британії вже на фінішній прямій, - Кулеба

Валерій Залужний

Новопризначений посол України у Британії Валерій Залужний уже закінчує підготовку до початку дипломатичної роботи.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Цей процес – уже наприкінці фінішної прямої. Розумію підвищений інтерес до цієї теми, але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково: за результатами. Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", - розповів Кулеба.

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Нагадаємо, з посади головкома ЗСУ Зеленський звільнив Залужного 8 лютого 2024 року, призначивши на його місце Олександра Сирського. Наступного дня Зеленський надав ексголовкому звання Героя України. 7 березня президент погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Британії. 9 травня президент Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного послом у Великій Британії. 

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Топ коментарі
+22
А минетчица прошла без подготовки, сдала пару зачетов.
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08.06.2024 18:39
+22
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08.06.2024 18:41
+17
цікаво як послицю в Болгарії готували
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08.06.2024 18:40
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а може, це... залишити в Україні, бо по прогнозу погоди

"Над всей Испанией безоблачное небо"
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08.06.2024 18:37 Відповісти
"над Києвом дощ!")). в мене в пам'яті й досі є в поміхах тоу голос з америки, який тоді й видав інфу про початок конца побед чілійсько попусоціалізма.
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08.06.2024 18:43 Відповісти
шановний пане мій кумир теж Генерал Піночет, але в Іспагнії Хунту творив Генерал Франко
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08.06.2024 19:19 Відповісти
в мене нема кумирів. ну я нічо не маю проти них )) прийнято! ))
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08.06.2024 19:22 Відповісти
в житті мають бути "маяки"

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08.06.2024 20:29 Відповісти


https://24tv.ua/chorni_polkovniki_chomu_prihid_do_vladi_tiraniv_ne_viklikav_u_grekiv_ni_strahu_ni_oburennya_n937599
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08.06.2024 21:08 Відповісти
5 місяців як ЗСУ залишилось без генерала Залужного!

5 місяців як він не посол… и ще невідомо коли буде.

що виграла Україна?!? Запитання до Ермака /Зеленського ?
Відповідь - нічого!

А навіть програла від ціх дій.

Тому коментарі Кулеби це пусте… Посол це другорядний чиновник який сам нічого не вирішує.
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08.06.2024 22:18 Відповісти
Генерал Крістофер Каволі, головнокомандувач Європейського командування США та виконуватиме в Україні координаційний нагляд з логістичних рішень надання допомоги ЗСУ. Не Єрмак, який досі вирішував це напряму , а Залужний з Лондону , доречі у військовій формі генерала буде з ним тримати звʼязок з Лондона - впевнена у цьому.
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09.06.2024 02:24 Відповісти
Мож в такий кшталт стане замiною сторонника лечебной марьиванны.
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08.06.2024 18:38 Відповісти
Невже він вже провів лікнеп Сирському?
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08.06.2024 19:00 Відповісти
"в дерёвню, к тётке, в глушь, в британію" - як каже кругла дура безмозгла-безугла )))
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08.06.2024 18:39 Відповісти
Трускавецькі курси пройшов успішно!
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08.06.2024 21:46 Відповісти
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08.06.2024 22:10 Відповісти
А минетчица прошла без подготовки, сдала пару зачетов.
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08.06.2024 18:39 Відповісти
В якій галузі?
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08.06.2024 18:40 Відповісти
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08.06.2024 23:48 Відповісти
Да и для должности припи@дента игра х#ем на рояле более, чем достаточный навык.
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08.06.2024 18:58 Відповісти
"...сиш, а у тя єсть кольє за 5 тисяч доларов? -- Нє, нєт. -- А машіна за 25 тисяч? -- Нє, тоже нєт. -- Ну а квартіра в центрє за 100 тисяч єсть? -- Конєчно нєт! -- Ну так вот, ето ти *** сосьош, а я мінєтчіца Посол України у Республіці Болгарія!"

😂

(майже зі старого совіцького анекдота 😄)
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08.06.2024 19:33 Відповісти
Цікава історія з послицею Венедіктовою , котра відкривала справи на Байдена, а зараз разом з Швейцарією прийматиме піартворіння Єрмака , котрий її туди заховав.
Ублюдочно-зелені утирки ще бажали бачити його на саміті!Й А ДЖО на розпальцовки нетряпкиякоїсь відповів як справжній політик , добре використав нетряпку для своєї кампанії проти трампістів , вибачився на недопрезидентові України перед усім українським народом за затримку допомоги.
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09.06.2024 02:14 Відповісти
цікаво як послицю в Болгарії готували
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08.06.2024 18:40 Відповісти
ну як? фахово...прохвесура, дохтури, вчена рада - група вобшим. тобто групою
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08.06.2024 18:42 Відповісти
я не граммнаці, ну слово "проххесура" пишеться таки з "дабл фф" ))
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08.06.2024 18:46 Відповісти
чому ви говорите Хведя коли в вас чудово виходить фост?
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08.06.2024 19:12 Відповісти
)) свідомо - йа не знайу!! можливо, в підсвідомому ,колись в мойому дєцьтві, в штанцях "з прорішкою", коли я сидів на підвіконні "хорасан" і моя бабуля розповідала мну про злоключєнія своєй йуності, періоду "развітія індустріаліазізації, степів біля "Фенольної"..... йа почав розуміти невідповідність між тим, що чую в вуха з програми "врем*я!" і тим що бачу в натурі, проти того ,чим стали степи з колись бігаючими там дрофами, пічкурами на вечерю з кривого торця та скіфськими курганами, совком розритими, при "індустріалізаціїї" та побудовою там "фєнольного заводу" ))) "
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08.06.2024 20:33 Відповісти
Це по-новому?
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08.06.2024 19:37 Відповісти
У всі дірки.
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08.06.2024 18:51 Відповісти
В усній формі та заднім числом ))))
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09.06.2024 08:31 Відповісти
Верховный реальную технику выбивает у англосаксов а вовивкины видосики и все это вот
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08.06.2024 18:40 Відповісти
ну так, у Британію підготовка треба. Це ж не Болгарія.
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08.06.2024 18:40 Відповісти
Ну да, а после практики в международных отношениях, 100500 можно - в Президенты.
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08.06.2024 18:42 Відповісти
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08.06.2024 20:32 Відповісти
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08.06.2024 18:41 Відповісти
Повертайте його назад, поки не поїхав...
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08.06.2024 18:42 Відповісти
Гетьман Залужний,не їдь в Британію,ти потрібен країні.
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08.06.2024 18:46 Відповісти
Думаю что до конца лета он получит совсем другое предложение.
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08.06.2024 18:46 Відповісти
Мля... Да Залужний без підготовки кращий за будь-кого з єрмачні, включно з Кулєбою.

Готовлять вони його...
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08.06.2024 18:49 Відповісти
Просто йди ***** тихо й швидко.
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08.06.2024 18:54 Відповісти
Во время экзистенциальной войны главнокомандующий уходит из вооруженных сил. На каком основании? Это же преступление! Стране не нужны опытные военачальники?
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08.06.2024 18:53 Відповісти
він інвалід
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09.06.2024 00:20 Відповісти
що може "готувати" "зелене фсб" в Україні на чолі із "козирним" і його "птахом говоруном "зе3,14здентом" вже добре відомо всій світовій спільноті...
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08.06.2024 18:54 Відповісти
Kakaia padgatovka ? Pramivka mazgov ? 🤦
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08.06.2024 18:55 Відповісти
Відільються тобі Валодья, сльози народу.
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08.06.2024 19:06 Відповісти
А чому не викладачем десь у військовій академії?
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08.06.2024 19:15 Відповісти
Инструктором по вождению бмп-1?
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08.06.2024 19:24 Відповісти
Цікаво що на підготовку міньєтоПОСлИЦЮ до Болгарії і курво-прокорароПОСлИЦЮ до Швейцарії, знадобились якихось три тижні!!
СОУПАДЄНІЙ НЄТУ.
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08.06.2024 19:16 Відповісти
Раніше думав, щоб послом бути, то потрібна дипломатична освіта, стаж, довгий досвід роботи в країні, знання її традицій, мови...

А в принципі, якщо і президентом може стати той, хто гроші заробляв фуєм по піаніно стукаючи, то...
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08.06.2024 19:25 Відповісти
Два лузери, перш ніж кидатись лайном, прочитайте для початку біографію Залужного і його освіту, дипломи, наукові роботи.
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08.06.2024 21:12 Відповісти
Над ним завжди був верховний, який вважав асфальт важливішим, ніж потреби армії. Тому і втрачені території.
А от плани звільнення, успішно реалізовані Залужним, розроблялись без участі Зе та Єрмачили.
А коли почались засідання Ставки за участі цих особин і анонс дій ЗСУ їхнім грьобаним Марафоном, значні успіхи закінчились.
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08.06.2024 21:22 Відповісти
ті роботи які він "написав" і захистив будучи начальником генштабу під час повномасштабного наступу???!
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09.06.2024 00:21 Відповісти
ДО повномасштабного наступу.

В грудні 2020 року закінчив магістеріум Національного університету "Острозька академія" спеціальність "Міжнародні відносини.
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09.06.2024 08:00 Відповісти
і що таке магістеріум? він є зараз у кожного
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09.06.2024 14:54 Відповісти
Брехня. Тим більше, що у Залужного "Міжнародні відносини", що є далеко не в кожного.

Яка відповідна посаді посла освіта була у Тарана, Венедиктлвої, хвойди з Кривого Рогу, яку Зеленський призначив послом в Болгарію?
Скільки часу тривала їхня підготовка?
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09.06.2024 15:36 Відповісти
Тривалість магістратури варіюється в залежності від університету та навчальної програми. В середньому - 1.5-2 року.
Зашибісь яке досягнення, хоч по Міжнародним відносинам, хоч по чомусь іншому. Чи ви стебетесь?
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09.06.2024 15:42 Відповісти
Я дуже не люблю вести дискусії із хитрожопими співрозмовниками, які вважають, що я маю відповідати на всі їхні питання, але самі "не помічають" моїх питань.
В дискусії має бути паритет.
Чекаю відповідь на моє питання стосовно Тарана, Венедиктової та подружки Зеленського з Кривого Рогу.
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09.06.2024 15:51 Відповісти
мої питання були риторичними. Хочете на когось дрочити, - не проблема. Шукати в інтернеті освіту ваших улюбленців - мені ліниво ковирятися в різних сортах лайна
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09.06.2024 15:56 Відповісти
Як ти зразу ганебно злилось. 😀
Тебе не ковбасило від призначення послами відвертих лузерів і навіть шкідників, а від призначення Залужного послом тебе колотить, як чортів від ладану. 🙂
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09.06.2024 16:02 Відповісти
як інвалід - то хай лікується
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10.06.2024 00:05 Відповісти
Хорошо, что бриты забирают Залужного к себе - подальше от агента КГБ Ермака и его людей.

Будут поддерживать рейтинг Залужного поставками военной помощи + сберегать Залужного от зе-Украины подальше, для будущих президентских выборов.
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08.06.2024 19:29 Відповісти
У тебе, як з головою? Кого ти сунеш в президенти, засранця женерала?
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09.06.2024 08:37 Відповісти
Дермак керує ЗСУ та 🤡 ? ! Як може допускати таке США? Це ж біда для всього світу !
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08.06.2024 19:36 Відповісти
Опа читає tZEinform, давно підмічено по швидкій реакції на їхні дописи. Тільки сьогодні вранці вони написали, що Залужний ніяких вірчих грамот ще не подавав і обана, уже кулебо вилізло
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08.06.2024 19:47 Відповісти
Яку підготовку пройшли : таран, беняідктова,, гусєв, про профсмокталку вже написали, та інше плісняве лайно?
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08.06.2024 19:56 Відповісти
А сам Залужний, може якось відповісти або написати, чи вже повністю під ковпаком дерьмака???
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08.06.2024 20:27 Відповісти
что за чушь, получается что можно так, без специального образования быть послом, а ведь это дипломатия.
А мы тяп ляп и готово
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08.06.2024 20:43 Відповісти
Тяп-ляп в тебе. Іди читай біографію Залужного і його освіту.
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08.06.2024 21:13 Відповісти
ты тупишь как кацап))))))
не сомневаюсь в образованности Залужного, но у него образование военного а не дипломата
Ты видать живешь скрепами товарися ленина; каждая кухарка может управлять страной.
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08.06.2024 22:10 Відповісти
Ти не "як кацап". Ти і є тугий кацап, не здатний скористатись гуглом.

Валерій Залужний а грудні 2020 року - успішно закінчив магістеріум Національного університету "Острозька академія" спеціальність "Міжнародні відносини".

Практичного досвіду в спілкуванні із міжнародними партнерами України в нього достатньо.
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08.06.2024 22:24 Відповісти
если ты считаешь киваловские вузы образованием, тогда нет слов
острожская академия как и кивалова, чисто грошевый проект
тупи дальше, и гугол для таких, само то.
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09.06.2024 06:08 Відповісти
Не набридло ганьбитись?
Продовжуй далі. 😏
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09.06.2024 07:58 Відповісти
Це він заушно пройшов, чи як? Як подивлюся то спец у всьому. І жнець і коваль і на дуді граль. Ось тільки замість яєць бовтуни.
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09.06.2024 08:41 Відповісти
А під чиїм командуванням ЗСУ звільнили від рашистів кілька областей України? Може під твоїм, яйценосний Николай?
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09.06.2024 09:15 Відповісти
А може це й на краще, попрацює послом, додатково набереться дипломатичного досвіду й готовий президент України. Хоча гарантії немає, "мудрий нарід" може знову все прос...ати.
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08.06.2024 22:40 Відповісти
«Цей процес - уже наприкінці фінішної прямої» - а причому це, коли послі назначує тільки президент. Тобто од Залужного нічого не залежить
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08.06.2024 23:58 Відповісти
Військові повинні воювати, а інженери повинні працювати. В Україні ж все навпаки...
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09.06.2024 08:28 Відповісти
Дебіл та сраколиз, а у тебе фахових дипломатів немає? Ну, а за цього женерала взагалі говорити немає чого, слуга хабаду.
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09.06.2024 08:35 Відповісти
 
 