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Через наближення Саміту миру в Москві панує істерична атмосфера, - Кулеба

Голова МЗС Дмитро Кулеба

Наразі в Росії панують істеричні настрої через наближення Глобального саміту миру, оскільки на кону перебуває російський міф про поділ світу на Європу та Америку і решту світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми задоволені тим, яка істерична атмосфера панує в Москві через Саміт миру. Ми бачимо це за їхніми діями та спробами перешкодити проведенню Саміту. Вони розуміють, що на кону - російський міф про поділ світу на Європу та Америку, які підтримують Україну, та решту світу, що підтримує Росію", - сказав глава МЗС.

На його переконання, Україна спільно із союзниками переграє Росію, світова більшість підтримує Статут ООН і міжнародне право.

"Ніхто не хоче жити у світі, в якому агресорам дозволено нападати на сусідів, вчиняти звірства та відхоплювати шматки чужої території. Саміт миру чітко зафіксує це, а отже, посилить позиції України та зробить важливий крок до відновлення справедливого миру для нашої країни", - наголосив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру: Важливий етап, щоб вибудувати довготерміновий мир

Стосовно участі у Саміті миру Китаю глава МЗС зазначив, що Україна перебуває в активному діалозі з Пекіном щодо бачення шляхів досягнення миру та переконує у фундаментальності для обох країн принципу територіальної цілісності.

"Ми переконані, що саме Формула миру є тією основою, яка дає можливість просуватися до справедливого миру, який заснований на принципі територіальної цілісності та поваги до Статуту ООН. Між Україною та Китаєм наразі триває активний діалог на цю тему. Ми відповіли публічно на китайську позицію", - сказва Кулеба.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Китаю не буде на Глобальному саміті миру

За даними ЗМІ, Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який відбудеться у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає цей факт.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.

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Топ коментарі
+29
А здається, що навпаки - ЗЄвлада піарить та роздмухує абсолютно пустопорожній захід.

Де ***** доленосна Кримська платформа, з якою також носилися, що дурний з торбою?
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08.06.2024 09:49
+25
чи не пох реально всем эта говорильня,будет как заседание оон за все хорошее против всего плохого)
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08.06.2024 09:43
+25
Бред Кулеби. Москва не розуміє поняття дипломатія - і тим паче не розуміє цього Путін. Істерика може бути через авіацію чи ракети, а от саміти їм байдуже
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08.06.2024 09:45
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чи не пох реально всем эта говорильня,будет как заседание оон за все хорошее против всего плохого)
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08.06.2024 09:43 Відповісти
На зустрічі підЄрмачьонка з Байденом сидів на П"ЯТОМУ СТІЛЬЦІ від нетряпкиякоїсь, тоді як Блінкен, на першому , Й ВОНО ОЦЕ ДИТЯ ТАКОГО ПІДКРЕМЛІВСЬКОГО ТАТА ЯК Й У ЄРМАКА ЩОСЬ ВЯКАЄ !!! так тато Єрмака був дипломат часів СССР - то у Єрмака щось теж на нього є? Як й на нетряпкуякусь?
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08.06.2024 16:40 Відповісти
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08.06.2024 16:42 Відповісти
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08.06.2024 09:45 Відповісти
😂😂😂😂😂
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08.06.2024 09:51 Відповісти
Бред Кулеби. Москва не розуміє поняття дипломатія - і тим паче не розуміє цього Путін. Істерика може бути через авіацію чи ракети, а от саміти їм байдуже
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08.06.2024 09:45 Відповісти
Це точно. Іноді краще мовчати.... але Кулеба про це схоже забув. Й це міністр Закордонних справ..... пздц.
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08.06.2024 10:13 Відповісти
Так диагноз: кулеба головного мозга.
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08.06.2024 10:22 Відповісти
В кремлі істєріка, - пропав любімий чємоданчік *****.

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08.06.2024 10:37 Відповісти
!!!100!!!
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08.06.2024 10:57 Відповісти
Краще щоб у рашці панувала чума ...
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08.06.2024 09:45 Відповісти
Ну судя по участникам "саммита", как раз "российский миф" и подтверждается. Будут присутствовать страну условного "Запада", которые поддерживают Украину. И остальные, те кто поддерживает РФ, явно или тайно, туда не приедут. Разве это не разделение?

P.s. Есть еще конечно те кому нейтрально на все и всех.
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08.06.2024 09:47 Відповісти
А в чому різниця саміту миру і ООН ?
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08.06.2024 09:48 Відповісти
В тому, що на цей саміт навіть генсек ООН не приїде.
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08.06.2024 10:31 Відповісти
А здається, що навпаки - ЗЄвлада піарить та роздмухує абсолютно пустопорожній захід.

Де ***** доленосна Кримська платформа, з якою також носилися, що дурний з торбою?
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08.06.2024 09:49 Відповісти
А вспомните завтраки в Давосе, что зятёк пинь-чук-гек проводил лет 15 запросто? Комедь чистой воды! Привлекать инвесторов в олигархическую страну где первым миллиардером стал зять чучмы---создателя олигархата же!? Вот стёб был! И хоть бы у кого куй во лбу вырос или от стыда или от оперетки дешёвой и гнусной. Всё просрано и стырено и давно! Вот и пришло хлебать народу, платить своей кровью за всё то и это.
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08.06.2024 18:17 Відповісти
в оон тоже. гєнсек аж приїжать забоявся.
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08.06.2024 09:55 Відповісти
Україна буде першою країною світу яка відправить на лаву підсудних свого президента після перемоги у війні! За "державну зраду"!
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08.06.2024 10:01 Відповісти
Сподіваюсь 🤞
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08.06.2024 10:15 Відповісти
Біда в тому, що зелена шобла про це те ж здогадується, тому все робить, щоб шлях до нашої перемоги був ще довгим
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08.06.2024 10:34 Відповісти
ТОбто ніколи.
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08.06.2024 13:04 Відповісти
Всі "найефективніші" ходять в спец.одягу,чому Кулеба не в зеленій піжамі і кєдах,він що не любить президента?
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08.06.2024 10:03 Відповісти
Формується новий світовий порядок, і цей самміт частина цього процесу, прикладів таких ще не було, це велика конкуренція ООН, де рашка і китай мають право вето і перетворили цю організацію на трибуну для ідіотів по типу небензі
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08.06.2024 10:07 Відповісти
Де зЕленський, просрочений ухилянт, мародер і зрадник, а де новий світовий порядок.
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08.06.2024 10:18 Відповісти
Зміна світового порядку не залежить від Зеленого, у вас дуже сіре життя, якщо в ньому нема нічого окрім зееее!!!!
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11.06.2024 23:16 Відповісти
я цього виродка не можу ні бачити, ні чути
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12.06.2024 07:30 Відповісти
Теж не розумію - ну якщо той саміт якась х..ня , то навіщо приділяти йому стільки уваги . ?
Але ж ні , по всіх соцмережах стоїть несамовитий гвалт , тільки й чути - саміт саміт саміт .
Я наприклад , те що мені не цікаве , просто - ігнорю . А тут - всім це не цікаво але лише про нього й говорять .
І так , найбільше саміт муляє очі русні . Це правда .
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08.06.2024 10:25 Відповісти
Вони хочуть нав'язати всім своє бачення, де війна не війна - то просто "криза".
ХАМАСу вдалось, результат відомий.
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08.06.2024 10:38 Відповісти
Кстати, а как там дела с "Крымской платформой"? Помнится там тоже было много пиара, а толку...
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08.06.2024 10:17 Відповісти
що воно меле ..?
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08.06.2024 10:19 Відповісти
Там походу всі вже на аргентинську гуманітарку підсіли)))
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08.06.2024 10:51 Відповісти
Це дурілово ! Там навіть тем щодо реального МИРУ не буде. Але це вже сталий процес. Нещодавно хвалилися, а чванилися, а розказували, а звітували, а заспокоювали, а рапортували - що вжито безпрецедентні заходи з оборони енергетичних обєктів! А скільки мільярдів на це освоєно!!!
Результат НАЯВНИЙ..
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08.06.2024 10:21 Відповісти
Цей "саміт" нічого не вирішує, і жодних зобов"язань ні на кого не покладає. Тому москва ср.ти хотіла і на "саміт" і на зеленських з кулебами. Цими самітами, меморандумами, коліціями ... вони просто відбувають номер, пролонгуючи час перебування біля влади, щоб подовше красти, гробити і готувати країну до здачі. Це "біла ворона" для лохів.
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08.06.2024 10:25 Відповісти
І де це він побачив? На Шмарклемарафоні?
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08.06.2024 10:25 Відповісти
Кулеба, ти мене розвеселити з ранку!
Нічого в кремлі не панує. Вони добре розуміють, що клоуну треба сцена і оплески саме це і буде на ДВО денному спектаклі:
Вангую...
Приїхали (хтось запізнився)
Пообідали
Виступив клоун
Кава
Знову сцена
Зустрілись на другий день
Виступив хтось ще з "потужними" заявами
Пообідали
І хтось вже поїхав
Хтось дочекався і поїхав
І лишились ті, кого цікавлять договорнічки по землі, видобутку газу, металів, та інш. в Україні.
От так воно і буде.
Зеленський поїздив в туристичні подорожі по світу ( цікаво скільки то коштувало платникам податків?)
В кінці сцена, оплески і..... І пшик.
---------------------------
Тільки зброя, зброя відплати і побудова парламентської демократичної республіки врятує Україну ( маю на увазі ВСІХ українців в Україні).
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08.06.2024 10:26 Відповісти
Суто символічне зібрання. Показати, що ми в цілому підтримуємо вашу точку зору.
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08.06.2024 10:37 Відповісти
Ну і чим же зе-зрадник відрізняється від своїх хазяїв московитів? Такий же брехливий лицемір.
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08.06.2024 10:34 Відповісти
Кулеба:
"Якщо немає реальних досягнень, їх потрібно просто ВИГАДАТИ!"
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08.06.2024 10:36 Відповісти
Потрібно переживати за москву?
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08.06.2024 10:40 Відповісти
Та путьці пох на той саміт. І взагалі, що на "дводенній конференції" можна вирішити?! Це шоу де вкажуть шлях до барної стойки.
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08.06.2024 10:43 Відповісти
Немає там ніякої істерики. Спокійно і впевнено працюють на перетворення цього символічного дійства на символічний же фарс.
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08.06.2024 10:44 Відповісти
В них істерика щодо дозволу бити по ним. А на той декоративний саміт їм с.ати...
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08.06.2024 10:52 Відповісти
Всі істерично ржуть?
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08.06.2024 10:54 Відповісти
"Ми задоволені тим, яка істерична атмосфера панує в Москві через .
Якщо весь сенс всього цього "двіжу" і нашої зовнішньої політики є позлити московитів, та розвінчати якійсь їх міф, то хочу мабуть в тисячний раз передати привіт виборцям Зеленського, і в такий же раз нагадати їм, що вони зробили це разом!
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08.06.2024 11:00 Відповісти
виборці Зе цього й прагнули...
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08.06.2024 11:39 Відповісти
Даже потужна платхворма...
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08.06.2024 11:10 Відповісти
Істерика має бути у "зелепузіків" .Шеф ООН "положив" на це "збіговисько" "байда" теж, культурно "поклав" .3,14зді3,14н- взагалі дає зрозуміти, що без куйла,це є збіговисько ,від якого толку не буде ніякого...і миру в Україну воно не принесе...
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08.06.2024 11:31 Відповісти
Блазень мотаеться як припареный, а на курорт не хочуть пертись Чому?
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08.06.2024 11:42 Відповісти
Що ,куйло злякався десяток бумажок з "гарантіями безпеки" після війни?)) кульоба знімки кросівки з буквою z і йди вже нах.
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08.06.2024 12:20 Відповісти
Як же хочеться підвищити статус формального заходу, який зелені нікчеми фактично нівелювали завдяки бездарній дипломатії!
Кулєбам би сидіти мовчки і сушити обіс#ані штани!
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08.06.2024 12:44 Відповісти
Фантазьооор, ти меня низивалааа...(С)
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08.06.2024 12:59 Відповісти
Істерика у кремлі почнеться тільки погонять зе-банду від корита.
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08.06.2024 13:22 Відповісти
На мою думку, їм пофігу . А з Кулеби ще й поржуть , благо в них і орден відповідний
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08.06.2024 14:01 Відповісти
Уявіть скільки грошей піде на організацію цього збіговиська? Треба прийняти сотні людей, нагодувати, розмістити, доставити в кінці кінців, забезпечити безпечне перебування. І заради чого це все? Щоб виразити занепокоєння в прямому ефірі? Чи сказати очевидні речі? Купіть на ці гроші ракет для ппо. Чи поставте кілька патріотів для захисту АЕС.
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08.06.2024 14:05 Відповісти
Вже бачу той саміт. Послухають, поопладують один одному, викажуть глибоку занепокоєність і по домівкам.
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08.06.2024 14:35 Відповісти
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08.06.2024 15:50 Відповісти
Та так таки так: - запахи совдеповського общакового сортиру несуться по світу. Цікаво, як швидко поповзе в рашку Гевропа по закінченню війни? Чи навчиться чому небудь по Шевченківськи, ЧИ ЗНОВУ ЗВАБИТЬСЯ НА ШАРУ? ЗМІЙ - ВІН І В АФРИЦІ ЗМІЙ. АРХ М
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08.06.2024 17:48 Відповісти
Та срати усі хотіли на ваш саміт, в тому числі й кацапня.
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08.06.2024 20:38 Відповісти
 
 