Через наближення Саміту миру в Москві панує істерична атмосфера, - Кулеба

Наразі в Росії панують істеричні настрої через наближення Глобального саміту миру, оскільки на кону перебуває російський міф про поділ світу на Європу та Америку і решту світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу.

"Ми задоволені тим, яка істерична атмосфера панує в Москві через Саміт миру. Ми бачимо це за їхніми діями та спробами перешкодити проведенню Саміту. Вони розуміють, що на кону - російський міф про поділ світу на Європу та Америку, які підтримують Україну, та решту світу, що підтримує Росію", - сказав глава МЗС.

На його переконання, Україна спільно із союзниками переграє Росію, світова більшість підтримує Статут ООН і міжнародне право.

"Ніхто не хоче жити у світі, в якому агресорам дозволено нападати на сусідів, вчиняти звірства та відхоплювати шматки чужої території. Саміт миру чітко зафіксує це, а отже, посилить позиції України та зробить важливий крок до відновлення справедливого миру для нашої країни", - наголосив Кулеба.

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Стосовно участі у Саміті миру Китаю глава МЗС зазначив, що Україна перебуває в активному діалозі з Пекіном щодо бачення шляхів досягнення миру та переконує у фундаментальності для обох країн принципу територіальної цілісності.

"Ми переконані, що саме Формула миру є тією основою, яка дає можливість просуватися до справедливого миру, який заснований на принципі територіальної цілісності та поваги до Статуту ООН. Між Україною та Китаєм наразі триває активний діалог на цю тему. Ми відповіли публічно на китайську позицію", - сказва Кулеба.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Китаю не буде на Глобальному саміті миру

За даними ЗМІ, Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який відбудеться у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає цей факт.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.