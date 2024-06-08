Через наближення Саміту миру в Москві панує істерична атмосфера, - Кулеба
Наразі в Росії панують істеричні настрої через наближення Глобального саміту миру, оскільки на кону перебуває російський міф про поділ світу на Європу та Америку і решту світу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу.
"Ми задоволені тим, яка істерична атмосфера панує в Москві через Саміт миру. Ми бачимо це за їхніми діями та спробами перешкодити проведенню Саміту. Вони розуміють, що на кону - російський міф про поділ світу на Європу та Америку, які підтримують Україну, та решту світу, що підтримує Росію", - сказав глава МЗС.
На його переконання, Україна спільно із союзниками переграє Росію, світова більшість підтримує Статут ООН і міжнародне право.
"Ніхто не хоче жити у світі, в якому агресорам дозволено нападати на сусідів, вчиняти звірства та відхоплювати шматки чужої території. Саміт миру чітко зафіксує це, а отже, посилить позиції України та зробить важливий крок до відновлення справедливого миру для нашої країни", - наголосив Кулеба.
Стосовно участі у Саміті миру Китаю глава МЗС зазначив, що Україна перебуває в активному діалозі з Пекіном щодо бачення шляхів досягнення миру та переконує у фундаментальності для обох країн принципу територіальної цілісності.
"Ми переконані, що саме Формула миру є тією основою, яка дає можливість просуватися до справедливого миру, який заснований на принципі територіальної цілісності та поваги до Статуту ООН. Між Україною та Китаєм наразі триває активний діалог на цю тему. Ми відповіли публічно на китайську позицію", - сказва Кулеба.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.
Китаю не буде на Глобальному саміті миру
За даними ЗМІ, Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який відбудеться у Швейцарії.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає цей факт.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.
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P.s. Есть еще конечно те кому нейтрально на все и всех.
Де ***** доленосна Кримська платформа, з якою також носилися, що дурний з торбою?
Але ж ні , по всіх соцмережах стоїть несамовитий гвалт , тільки й чути - саміт саміт саміт .
Я наприклад , те що мені не цікаве , просто - ігнорю . А тут - всім це не цікаво але лише про нього й говорять .
І так , найбільше саміт муляє очі русні . Це правда .
ХАМАСу вдалось, результат відомий.
Результат НАЯВНИЙ..
Нічого в кремлі не панує. Вони добре розуміють, що клоуну треба сцена і оплески саме це і буде на ДВО денному спектаклі:
Вангую...
Приїхали (хтось запізнився)
Пообідали
Виступив клоун
Кава
Знову сцена
Зустрілись на другий день
Виступив хтось ще з "потужними" заявами
Пообідали
І хтось вже поїхав
Хтось дочекався і поїхав
І лишились ті, кого цікавлять договорнічки по землі, видобутку газу, металів, та інш. в Україні.
От так воно і буде.
Зеленський поїздив в туристичні подорожі по світу ( цікаво скільки то коштувало платникам податків?)
В кінці сцена, оплески і..... І пшик.
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Тільки зброя, зброя відплати і побудова парламентської демократичної республіки врятує Україну ( маю на увазі ВСІХ українців в Україні).
"Якщо немає реальних досягнень, їх потрібно просто ВИГАДАТИ!"
Якщо весь сенс всього цього "двіжу" і нашої зовнішньої політики є позлити московитів, та розвінчати якійсь їх міф, то хочу мабуть в тисячний раз передати привіт виборцям Зеленського, і в такий же раз нагадати їм, що вони зробили це разом!
Кулєбам би сидіти мовчки і сушити обіс#ані штани!