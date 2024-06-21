УКР
Новини
Зеленський звільнив Зварича з посади посла України в Польщі й відправив його до Чехії

У п'ятницю, 21 червня, президент України Володимир Зеленський звільнив Василя Зварича з посади посла України в Польщі. Іншим указом президент призначив Зварича послом у Чехії.

Про це свідчать відповідні укази на сайті Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Першим указом Зеленський звільнив Василя Зварича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Польщі. Згідно з другим документом, віднині Зварич обійматиме посаду посла України у Чехії.

Василь Зварич отримав посаду посла України у Польщі 8 лютого 2022 року. До цього дипломат у різні роки обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ, а також був радником-посланником посольства України в Польщі.

До слова, з липня 2022 року українське посольство у Чехії не мало очільника дипломатичної місії.

Читайте також: Зеленський звільнив посла у Молдові

Зеленський Володимир (25197) посол (1131) Зварич Василь (40)
Коментувати
А пОслом до Польщі тищенка призначить?
21.06.2024 22:59 Відповісти
Рєзніка треба пристроїти кудись
21.06.2024 23:04 Відповісти
Мейби Безгуглу.
21.06.2024 23:24 Відповісти
Там пиво лучше . И пожрать вкуснее. Та и работу в Польше завалил свою. Тут вопрос--- а кого назначили на вакансию?
21.06.2024 23:10 Відповісти
Колю каклету
21.06.2024 23:12 Відповісти
От перемены мест слагаемых ума не прибавляется
21.06.2024 23:10 Відповісти
Да не вже - 2 роки немаї посла в Чехії після Перебійніса.і чому так?
21.06.2024 23:26 Відповісти
 
 