Зеленський звільнив Зварича з посади посла України в Польщі й відправив його до Чехії

У п'ятницю, 21 червня, президент України Володимир Зеленський звільнив Василя Зварича з посади посла України в Польщі. Іншим указом президент призначив Зварича послом у Чехії.

Про це свідчать відповідні укази на сайті Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Першим указом Зеленський звільнив Василя Зварича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Польщі. Згідно з другим документом, віднині Зварич обійматиме посаду посла України у Чехії.

Василь Зварич отримав посаду посла України у Польщі 8 лютого 2022 року. До цього дипломат у різні роки обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ, а також був радником-посланником посольства України в Польщі.

До слова, з липня 2022 року українське посольство у Чехії не мало очільника дипломатичної місії.

