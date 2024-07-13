Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але до 2028 року, - ОП

Україна вже має графіки постачання літаків F-16 від країн-партнерів, але ці графіки є надто довготривалими.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нам дійсно треба та кількість літаків, про яку говорив президент (128 – ред). Ми маємо відповідні декларування від наших партнерів щодо кількості літаків. Ми знаємо ці чотири країни і знаємо кількість, яку вони обіцяють. На жаль, у деяких країнах графік постачання доволі тривалий.

Наприклад, Бельгія задекларувала 30 літаків, і це є в нашій безпековій угоді з Бельгією. Але вона каже, що ці 30 літаків будуть поставлені до кінця 2028 року, що очевидно є неприйнятним для нас" – сказав Жовква.

Також заступник керівника ОП зазначив, що важливим питанням є збільшення кількості тренувальних центрів для пілотів.

"Цими літаками має хтось управляти. Ці пілоти мають вести тактику бою відповідно до типу літака, на якому вони будуть працювати. F-16 – це зовсім інша тактика ведення бою. Тому говоримо і про це, і у відповідній заяві про F-16, яка була складена під час саміту, сказано, що партнери будуть працювати над розширенням кількості місць для українських пілотів.

І не лише, до речі, пілотів. Інженерний склад також дуже важливий. А також оптимізація, тобто скорочення часу навчання. Під час війни ми не можемо дозволити собі проходити цей тривалий період навчання, як прописано, можливо, в підручниках. Ми можемо це оптимізувати", – заявив Жовква.

