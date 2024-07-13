Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але до 2028 року, - ОП
Україна вже має графіки постачання літаків F-16 від країн-партнерів, але ці графіки є надто довготривалими.
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Нам дійсно треба та кількість літаків, про яку говорив президент (128 – ред). Ми маємо відповідні декларування від наших партнерів щодо кількості літаків. Ми знаємо ці чотири країни і знаємо кількість, яку вони обіцяють. На жаль, у деяких країнах графік постачання доволі тривалий.
Наприклад, Бельгія задекларувала 30 літаків, і це є в нашій безпековій угоді з Бельгією. Але вона каже, що ці 30 літаків будуть поставлені до кінця 2028 року, що очевидно є неприйнятним для нас" – сказав Жовква.
Також заступник керівника ОП зазначив, що важливим питанням є збільшення кількості тренувальних центрів для пілотів.
"Цими літаками має хтось управляти. Ці пілоти мають вести тактику бою відповідно до типу літака, на якому вони будуть працювати. F-16 – це зовсім інша тактика ведення бою. Тому говоримо і про це, і у відповідній заяві про F-16, яка була складена під час саміту, сказано, що партнери будуть працювати над розширенням кількості місць для українських пілотів.
І не лише, до речі, пілотів. Інженерний склад також дуже важливий. А також оптимізація, тобто скорочення часу навчання. Під час війни ми не можемо дозволити собі проходити цей тривалий період навчання, як прописано, можливо, в підручниках. Ми можемо це оптимізувати", – заявив Жовква.
їх будуть збивати, постійно робочими будуть всього кілька штук на заміну Су-27
З простолюдинської нецензурної мови написане вище перекладається на дипломатичний канцелярит наступним чином: вельмишановне паньство в Брюсселі! А чи не могли б ви зібрати політичну волю і сміливість в кулак, згадати, що ви - члени страшної НАТИ, та дещо інтенсифікувати постачання необхідної зброї!?
Ви досі не допетрали, що знищення 2 літаків і пошкодження 4 літаків в Миргороді додало мінімум місяць-два до постачання F-16 на after action review і risk management?
в комунизмі не тільки мільярдери заборонені, а взагалі будь-які гроші.
В Китаї капіталізм, якщо ви не в курсі. Комунізм, це коли ніяких грошей взагалі нема, від кожного по можливостям, кожному згідно його праці. Жодна держава в історії ніколи щє не досягла комунізму, найближче наблизились тільки деякі єврейські комуни в Ізраілі, які живуть землеробством і подібною доісторичною фігнею.
Це збереже їх життя та самі літаки.
А максимум цих діячів-це оптимізація баранів в Трускавці.
З відповідним результатом.
Набагато красивіша ціфра!
20 самолетов до конца этого года, 40 еще до конца следующего, а там еще страны присоединятся к передаче.
Или у нас летчики уже готовы, техники готовы, может аэродромы готовы, укрытия построены для каждого самолета? Отож.
Так клянуть захід, а подивіться на ситуацію зі сторони.
- льотчиків немає. З ЗМІ звучить що приїздять на навчання люди що взагалі не мають нальоту. Взагалі. Навіть на навчальних поршневих літаках.
- тех персонал. Те саме що з льотчиками. А наскільки літак складніший від гармати? А скільки було проблем з обслуговуванням гармат, через малу тривалість навчання?
- розміщення літаків. Укриття влада не готує. Рашисти постійно ******** військові аеродроми. Рашистські розвід БПЛА спокійно літають над ними. На Заході хочуть дивитись на кадри палаючого F-16?
- кількість літаків. А пам'ятаєте як австралійці написали що хтось з українського міноборони сказав "нам ваш металобрухт не потрібен" стосовно їх F-18 Hornet? Прочитали що від Gripen відмовилась наша влада (начебто тимчасово, але...)? А ви впевнені що така мала кількість літаків F-16, в 2024 році це ініціатива Заходу а не нашої влади? Попередні випадки вказують і на таку можливість.
Ну і ще купа різних уже не раз сказаних проблем, вирішення яких залежить саме від України, але..... схоже нічого не робиться.
Але винен Захід, як же інакше. І про війну вони виявляється Вову не попереджали.... І літаки тепер не дають.
І на додачу. Передача F-16, великим чином залежить від надходження в країни донори їх заміни F-35, а тут все не просто. Навіть скажу - американці зірвали графік випуску та оновлення F-35, внаслідок чого їх ціла купа стоїть на заводі в США, в очікуванні коли інженери вирішать проблеми. Якщо там "прожують" цю проблему, то і надходження нам F-16, відповідно прискориться.
росія зрозуміла - так як зрозуміла
"- Одно дело, если это будет небольшое наступление. В этом случае мы будем обсуждать, что нам делать или не делать, и так далее. "
больше всего нам поставляют обещаний когда-то что-то поставить.
и потом еще раз в конце самита, в пакете на 225млн
раньше както патриоти, со слов президентов стоили 1-1.5млрд,
а сейчас в пакете на 225млн
Така кількість літаків потрібна одразу,або навіть більше.
Пздць...