5 660 75

Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але до 2028 року, - ОП

Україна вже має графіки постачання літаків F-16 від країн-партнерів, але ці графіки є надто довготривалими.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нам дійсно треба та кількість літаків, про яку говорив президент (128 – ред). Ми маємо відповідні декларування від наших партнерів щодо кількості літаків. Ми знаємо ці чотири країни і знаємо кількість, яку вони обіцяють. На жаль, у деяких країнах графік постачання доволі тривалий.

Наприклад, Бельгія задекларувала 30 літаків, і це є в нашій безпековій угоді з Бельгією. Але вона каже, що ці 30 літаків будуть поставлені до кінця 2028 року, що очевидно є неприйнятним для нас" – сказав Жовква.

Також заступник керівника ОП зазначив, що важливим питанням є збільшення кількості тренувальних центрів для пілотів.

"Цими літаками має хтось управляти. Ці пілоти мають вести тактику бою відповідно до типу літака, на якому вони будуть працювати. F-16 – це зовсім інша тактика ведення бою. Тому говоримо і про це, і у відповідній заяві про F-16, яка була складена під час саміту, сказано, що партнери будуть працювати над розширенням кількості місць для українських пілотів.

І не лише, до речі, пілотів. Інженерний склад також дуже важливий. А також оптимізація, тобто скорочення часу навчання. Під час війни ми не можемо дозволити собі проходити цей тривалий період навчання, як прописано, можливо, в підручниках. Ми можемо це оптимізувати", – заявив Жовква.

Топ коментарі
+20
"шарманка" НАТО.США І ЄС .Пісня-"Ми щирі друзі України"
13.07.2024 00:30 Відповісти
+11
Це безпекова угода?! Дорога ложка до обіду!!!
13.07.2024 00:31 Відповісти
+10
Будемо сподіватись, що в 2025 році настане комунізм і всі ми станемо мільярдерами. Для Заходу ми лише буфер, який стримує і виснажує Росію, в той час, коли західні політики, дотепер впевнені, що Росія рано чи пізно стане їхнім партнером. а ми лише ресурс для домовленостей.
13.07.2024 02:27 Відповісти
"шарманка" НАТО.США І ЄС .Пісня-"Ми щирі друзі України"
13.07.2024 00:30 Відповісти
і знову іпсячі півні висераються на допомогу Україні. Як очікувано) Аврал?
13.07.2024 00:39 Відповісти
"Хоть руку мне протягивают боги,
Я нахожусь в смятенье и тревоге,
Бывает так протянута рука,
Что от нее протягивают ноги!"
13.07.2024 09:09 Відповісти
Це безпекова угода?! Дорога ложка до обіду!!!
13.07.2024 00:31 Відповісти
як тильки зникне ОПУЗАЖОПА - все може змінитися
13.07.2024 01:21 Відповісти
ОПУЗАЖОПА зникне, а вас, москалів, усе одне в цивілізацію не приймуть і продовжать кінчати, якщо щє не зникнете на той час.
13.07.2024 02:56 Відповісти
В ноябре то хоть 28 г?
13.07.2024 00:35 Відповісти
яка вам взагалі різниця? десяток країн буде поставляти в різні роки різні партії, почнуть з 20 F-16 в цьому році (6 влітку і щє 14 до кінця року) і по 20+ в кожному наступному до 2028. Москалоту знайдеться чим кінчати до 2028, це чудово.
13.07.2024 03:41 Відповісти
Ви говорите так, ніби вони будуть на небі Афганістану...

їх будуть збивати, постійно робочими будуть всього кілька штук на заміну Су-27
13.07.2024 06:30 Відповісти
Сильно удивили фразой---,,какая мне разница вообще?,, Ответить желание пропало. Очень коротко какая разница. Я живу в одном очень большом городе и сегодня например в 17 вечера очень рядом прилетело в городок Буды, там когда то был очень большой фарфорово-фаянсовый завод. Двое погибли. Слышно отлично было, недели полторы назад примерно в 1 км от моего дома в типографию попали. Жилмассивы простреленные насквозь с 25 февраля 22г дырами в размер 4-комнатной кв светят. Повторяю---целые микрорайоны уже были угроханы к осени 22года. Разница есть для меня. И для всех остальных тут тоже.
13.07.2024 22:09 Відповісти
@#&* !?
З простолюдинської нецензурної мови написане вище перекладається на дипломатичний канцелярит наступним чином: вельмишановне паньство в Брюсселі! А чи не могли б ви зібрати політичну волю і сміливість в кулак, згадати, що ви - члени страшної НАТИ, та дещо інтенсифікувати постачання необхідної зброї!?
13.07.2024 00:36 Відповісти
зброю розподіляють по рокам. Ця зброя буде втрачатися, бо це війна. Ніхто не дасть піцот літаків одразу, тому що їх втрати водночас зростуть на порядок, зза кучності дислокації.

Ви досі не допетрали, що знищення 2 літаків і пошкодження 4 літаків в Миргороді додало мінімум місяць-два до постачання F-16 на after action review і risk management?
13.07.2024 00:43 Відповісти
"замполіт".Ти що строчиш рашистське іпсо.?В роки другої Світової війни такої ДУРНІ не міг собі придумати ніхто.Якщо б придумали,то чобіт фріца,на параді в мацкваабаді шліфував би червону площу вже в 44 році... Очікувана радість антиукраїнських васалів,манкуртів,та прорашистських засранців від того,що допомогу Україні і українському народові розтягують на пару років...
13.07.2024 01:02 Відповісти
****************************************
13.07.2024 01:23 Відповісти
киця, ти щось попутала. бойові дії починаються там, де обсерається політика і твої "зампаліти". Я про військові дії пишу, а ти намагаєшься притулити політичнумаячню не по темі.
13.07.2024 02:49 Відповісти
от і вскрилась кацапська консерва іпсяча. тобто ти стверджуєш що "бойові дії починаються там, де обсерається політика" - наш президент обісрався, і не зійшовся посередині. ага, ну чекай тварина, сбу скоро по тебе приїде.
13.07.2024 06:08 Відповісти
Крім зійтися посередині інших варіантів не було? Так, напередодні вторгнення Рада відхилила законопроект про статус основного союзника США поза НАТО. Це помилка, чи ні? Зараз підписано низку безпекових угод. На третій рік війни. Раніше, виявляється, це було не на часі....То це була правильна політика по стримуванню агресора?
13.07.2024 08:08 Відповісти
бойові дії починаються там, де обсерається політика і твої "зампаліти". Я про військові дії пишу,---"замполіт" в Тебе загострення шизофренії.Ти як збираєшся вести бойові дії літаками , котрі обіцяли західні брехуни Україні, до кінця минулого року,потім до кінця червня, а тепер до кінця 28 року.?? Брехлива наволоч, по відношенні до Українського народу,котрий своїм життям боронить їх від рашистського вбивці
13.07.2024 08:04 Відповісти
зараз прийде Маркіян і все пояснить
13.07.2024 00:37 Відповісти
Тут два варіанти,або нас зливають,або чогось не афішують щоб втягнути рашу з головою в цю м'ясорубку,обидва варіанти для нас хрєнові.
13.07.2024 00:38 Відповісти
Буває.
13.07.2024 00:48 Відповісти
Не афішують - договорняк по лінії розмежування
13.07.2024 07:41 Відповісти
Можливо,але це розв'язує руки китайцям які дивляться на Тайвань своїми косоокими очима.
13.07.2024 09:34 Відповісти
Будемо сподіватися, що вони хочуть на!бати не українців, а саме кацапів 💩👈, і вже скоро передадуть ці літаки♥♡♡
13.07.2024 00:43 Відповісти
Будемо сподіватись, що в 2025 році настане комунізм і всі ми станемо мільярдерами. Для Заходу ми лише буфер, який стримує і виснажує Росію, в той час, коли західні політики, дотепер впевнені, що Росія рано чи пізно стане їхнім партнером. а ми лише ресурс для домовленостей.
13.07.2024 02:27 Відповісти
пнх із комунізмом це по-перше.
в комунизмі не тільки мільярдери заборонені, а взагалі будь-які гроші.
13.07.2024 02:57 Відповісти
Якщо ви не знаєте, що та таке сарказм, то лікуйтесь у психолога. В комунізмі не тільки мільярдери заборонені. а взагалі гроші, де, в Китаї, або В`єтнамі?
13.07.2024 03:11 Відповісти
А у Вʼєтнамі змішана соціалістично-капіталістична економіка, теж нуль комунізму.
13.07.2024 03:48 Відповісти
Сарказм, це така штука, яка в житті позначається мімікою, інтонацією, а в листуванні тегом "/s".

В Китаї капіталізм, якщо ви не в курсі. Комунізм, це коли ніяких грошей взагалі нема, від кожного по можливостям, кожному згідно його праці. Жодна держава в історії ніколи щє не досягла комунізму, найближче наблизились тільки деякі єврейські комуни в Ізраілі, які живуть землеробством і подібною доісторичною фігнею.
13.07.2024 03:50 Відповісти
Комунізм є лише утопічною ідеологією, яка ніде не була реалізована, тому не важливо який тип економіки в Китаї, важить лише позиціювання, Угорщина також зараз не є повністю демократичною країною, але цей факт не заважає їй бути членом ЄС та НАТО. Знову повторюю вам пані, якщо ви бажаєте вивищуватись і хизуватись своїми інтелектуальними знаннями, на цьому форумі, попрацюйте над своєю самооцінкою, зверніться до психолога. Моє повідомлення, було про недостатню допомогу від Заходу для нашої країни, перетвореної на полігон, існування якого влаштовує всіх наших партнерів, тож я апелюю до раціональності і визнання фактів, а до чого апелюєте ви пані?
13.07.2024 05:04 Відповісти
Ця киця працює на подоляківській ботофермі,і звичайно ж висловлює виключно "власну" думку підтримуючи діяльність зеленої влади.
13.07.2024 09:21 Відповісти
Эти твари тупо издеваются или елдаки создают такие условия для передачи.
13.07.2024 00:45 Відповісти
Тварей якраз ці літаки і будуть кінчати.
13.07.2024 00:46 Відповісти
Пілоти та обслуговуючий персонал Ф-16 мають бути добре навчені !!!
Це збереже їх життя та самі літаки.

А максимум цих діячів-це оптимізація баранів в Трускавці.
З відповідним результатом.
13.07.2024 00:49 Відповісти
***ть путіна...до того часу і бельгії може вже не бути...но вы держитесь
13.07.2024 00:56 Відповісти
Ага, увесь світ в труху. але по факту як вошкалась русня по українським полям і селам, так і в 2028 буде, тільки в значно менших масштабах.
13.07.2024 04:02 Відповісти
А чому не "до 2050 року"?!
Набагато красивіша ціфра!
13.07.2024 01:16 Відповісти
тому що в 2050 році москалота вже не існуватиме, кицюню
13.07.2024 04:18 Відповісти
Мабуть бельгійці сподіваються, до до 2028 го українців не залишиться. Привіт бельгійському королю Лєопольду. Який знищив десятки мільонів африканців за каучук
13.07.2024 01:18 Відповісти
Бельгія тупо знущається. За правління короля Леопольда було знищено десятки мільонів африканців. Що бельгійцям якісь українці?
13.07.2024 02:39 Відповісти
Бельгія планує надати скільки може, коли може. А твоїм москалям іран і кндр жодного літака ніколи не надасть.
13.07.2024 02:51 Відповісти
а ещё тебе кошка в тапки нассала...
13.07.2024 09:03 Відповісти
Блинкин на конференции НАТО, говорил, что самолеты Ф-16, уже в пути из Дании в Украину. Бельгия , теперь, обещает... вешание лапши продолжается....
13.07.2024 02:20 Відповісти
Кловуне, Бєльгію від Данії не відрізняєш?))))
13.07.2024 02:53 Відповісти
3,14здоболи задовбали!
13.07.2024 02:40 Відповісти
Насправді іпсячі москальскі півні задовбали, які кукурікають на допомогу Україні.
13.07.2024 02:54 Відповісти
Алексу - літаки будуть тільки після 2024 року. Юстас (тьху ти. Козир)
13.07.2024 02:59 Відповісти
більшість західних літаків дійсно буде після 2024. До кінця 2024 не більше 20 дадуть.
13.07.2024 04:03 Відповісти
13.07.2024 03:07 Відповісти
Ви що знущаєтесь, чи у вас час загальмований в 20 разів? Кому вони нахер потрібні будуть?
13.07.2024 05:47 Відповісти
Притрушена аня вже заснула, водяра перемогла
13.07.2024 07:40 Відповісти
А що Роіся у 2028 роуі кудись зникне?
13.07.2024 07:45 Відповісти
До 2028 року літаки замінять дронами.
13.07.2024 06:10 Відповісти
Ф-16 у 2028 році буде потрібен як зараз Кукурудзяник Ан-2
13.07.2024 06:38 Відповісти
Чего истерите балбесы?
20 самолетов до конца этого года, 40 еще до конца следующего, а там еще страны присоединятся к передаче.
Или у нас летчики уже готовы, техники готовы, может аэродромы готовы, укрытия построены для каждого самолета? Отож.
13.07.2024 07:26 Відповісти
путлєр теж розклав віину до 2028 - якісь тривожні збіги
13.07.2024 07:44 Відповісти
Передрукую свій коментар
Так клянуть захід, а подивіться на ситуацію зі сторони.
- льотчиків немає. З ЗМІ звучить що приїздять на навчання люди що взагалі не мають нальоту. Взагалі. Навіть на навчальних поршневих літаках.
- тех персонал. Те саме що з льотчиками. А наскільки літак складніший від гармати? А скільки було проблем з обслуговуванням гармат, через малу тривалість навчання?
- розміщення літаків. Укриття влада не готує. Рашисти постійно ******** військові аеродроми. Рашистські розвід БПЛА спокійно літають над ними. На Заході хочуть дивитись на кадри палаючого F-16?
- кількість літаків. А пам'ятаєте як австралійці написали що хтось з українського міноборони сказав "нам ваш металобрухт не потрібен" стосовно їх F-18 Hornet? Прочитали що від Gripen відмовилась наша влада (начебто тимчасово, але...)? А ви впевнені що така мала кількість літаків F-16, в 2024 році це ініціатива Заходу а не нашої влади? Попередні випадки вказують і на таку можливість.
Ну і ще купа різних уже не раз сказаних проблем, вирішення яких залежить саме від України, але..... схоже нічого не робиться.
Але винен Захід, як же інакше. І про війну вони виявляється Вову не попереджали.... І літаки тепер не дають.

І на додачу. Передача F-16, великим чином залежить від надходження в країни донори їх заміни F-35, а тут все не просто. Навіть скажу - американці зірвали графік випуску та оновлення F-35, внаслідок чого їх ціла купа стоїть на заводі в США, в очікуванні коли інженери вирішать проблеми. Якщо там "прожують" цю проблему, то і надходження нам F-16, відповідно прискориться.
13.07.2024 07:46 Відповісти
не журналістська інтерпретація, а пряма цитата
росія зрозуміла - так як зрозуміла
"- Одно дело, если это будет небольшое наступление. В этом случае мы будем обсуждать, что нам делать или не делать, и так далее. "
13.07.2024 08:43 Відповісти
Заспокойтеся. Не Захід винен, а влада наша зрадницька. Чи досі ше не зрозуміло?
14.07.2024 00:32 Відповісти
🤦
14.07.2024 09:30 Відповісти
13.07.2024 08:00 Відповісти
уже даже кацапы смеются над этими тупыми обещаниями.
больше всего нам поставляют обещаний когда-то что-то поставить.
13.07.2024 08:12 Відповісти
5 патриотов, два раза поставили, по факту пообещали 1 в начала самита нато
и потом еще раз в конце самита, в пакете на 225млн

раньше както патриоти, со слов президентов стоили 1-1.5млрд,
а сейчас в пакете на 225млн
13.07.2024 08:47 Відповісти
Якщо цапи нападуть на бельгійців у 2025 році, то українці обіцяють захистити їх у 2028, тіми самими літаками.
13.07.2024 08:37 Відповісти
Не поспішайте, ретельно підготуйте все, для чого ця метушня
13.07.2024 10:05 Відповісти
"Нам дійсно треба та кількість літаків, про яку говорив президент (128 - ред). Ми маємо відповідні декларування від наших партнерів щодо кількості літаків. Ми знаємо ці чотири країни і знаємо кількість, яку вони обіцяють. На жаль, у деяких країнах графік постачання доволі тривалий. Джерело:
Така кількість літаків потрібна одразу,або навіть більше.
13.07.2024 11:43 Відповісти
Они просто хотят что бы ***** захватил Украину до 2028 года. Тогда ничего не придётся передавать.
13.07.2024 13:39 Відповісти
Знущання просто ...
13.07.2024 20:39 Відповісти
Графіки має, а літаків--ні...
Пздць...
14.07.2024 00:28 Відповісти
 
 