Україна очікує отримати шість літаків F-16 влітку і до 20 - до кінця року, - Bloomberg

Україна сподівається отримати від західних союзників шість винищувачів F-16 цього літа. Загалом до кінця року Київ очікує отримати до 20 літаків F-16.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають співрозмовники агентства, рішення про відправлення військових літаків в Україну наразі ускладнюється питаннями щодо запчастин і мовним бар'єром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами.

Крім цього, люди, які займаються цим питанням, стурбовані тим, що на території України недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є вразливі до російських ракетних атак.

Один із співрозмовників Bloomberg зазначив, що, ймовірно, Україна зможе розмістити ескадрилью F-16 - від 15 до 24 літаків. Інший співрозмовник агентства сказав, що Київ розраховує отримати шість винищувачів цього літа і загалом до 20 літаків до кінця 2024 року.

Bloomberg зазначає, що виклики щодо винищувачів були настільки серйозними, що призвели до сумнівів, чи доцільно надсилати їх в Україну та чи не є це зараз дуже дорогою демонстрацією підтримки президента Володимира Зеленського.

Також один із високопоставлених чиновників НАТО назвав три головні проблеми, які турбують планувальників, які займаються доставкою F-16.

По-перше, літаки мають бути переналаштовані залежно від їхніх завдань, наприклад для розвідки або ведення бою. По-друге, Україна не має багато довгих, якісних злітно-посадкових смуг, необхідних для F-16, або укриттів для захисту від російських атак. По-третє, логістика підтримки F-16 є складною - починаючи від потреби в запчастинах і закінчуючи технічним обслуговуванням і пошуком інженерів.

"Люди не повинні очікувати "чудес" від F-16 проти Росії", - сказав старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Джим Таунсенд.

Він вважає, що аеродроми, на яких будуть базуватись ці літаки, будуть "гарними, соковитими цілями, і росіяни вже завдали ударів по деяких з них".

Інший чиновник НАТО зазначив, що Україна намагається досягти за лічені місяці того, що зазвичай займає три-чотири роки.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що винищувачі F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа.

