Україна очікує отримати шість літаків F-16 влітку і до 20 - до кінця року, - Bloomberg
Україна сподівається отримати від західних союзників шість винищувачів F-16 цього літа. Загалом до кінця року Київ очікує отримати до 20 літаків F-16.
Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначають співрозмовники агентства, рішення про відправлення військових літаків в Україну наразі ускладнюється питаннями щодо запчастин і мовним бар'єром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами.
Крім цього, люди, які займаються цим питанням, стурбовані тим, що на території України недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є вразливі до російських ракетних атак.
Один із співрозмовників Bloomberg зазначив, що, ймовірно, Україна зможе розмістити ескадрилью F-16 - від 15 до 24 літаків. Інший співрозмовник агентства сказав, що Київ розраховує отримати шість винищувачів цього літа і загалом до 20 літаків до кінця 2024 року.
Bloomberg зазначає, що виклики щодо винищувачів були настільки серйозними, що призвели до сумнівів, чи доцільно надсилати їх в Україну та чи не є це зараз дуже дорогою демонстрацією підтримки президента Володимира Зеленського.
Також один із високопоставлених чиновників НАТО назвав три головні проблеми, які турбують планувальників, які займаються доставкою F-16.
По-перше, літаки мають бути переналаштовані залежно від їхніх завдань, наприклад для розвідки або ведення бою. По-друге, Україна не має багато довгих, якісних злітно-посадкових смуг, необхідних для F-16, або укриттів для захисту від російських атак. По-третє, логістика підтримки F-16 є складною - починаючи від потреби в запчастинах і закінчуючи технічним обслуговуванням і пошуком інженерів.
"Люди не повинні очікувати "чудес" від F-16 проти Росії", - сказав старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Джим Таунсенд.
Він вважає, що аеродроми, на яких будуть базуватись ці літаки, будуть "гарними, соковитими цілями, і росіяни вже завдали ударів по деяких з них".
Інший чиновник НАТО зазначив, що Україна намагається досягти за лічені місяці того, що зазвичай займає три-чотири роки.
Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що винищувачі F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа.
Він нагадує, що проти будь-яких західних поставок "росіяни досить швидко знаходили певну протидію".
"Росіяни ефективно, цілеспрямовано працювали у напрямку опрацювання відповідей. Винахід тактики протидії цим літакам, активне використання нових комплексів РЕБ - на жаль, Росія у сфері РЕБ найкраща у світі вже довгий час. Ситуація (після прибуття F-16, - Ред.) стане значно краще, але не подумайте, що ми вже на початок вересня дійдемо до Севастополя", - сказав Кривонос.
Він засумнівався, що Україна зможе обслужити велику кількість таких літаків (Зеленський позавчора говорив, що їх потрібно як мінімум 128). За його словами, на кожен літак потрібно щонайменше два пілоти, а краще 3-4.
"Тепер рахуйте, 120 помножимо на два, 240 пілотів. Добре якщо англійською мовою. І це з урахуванням того, що ми зазнали досить серйозних втрат у пілотах за останні два роки війни", - каже ексгенерал. Крім того, за його словами, "нам потрібні авіаційні інженери та техніки, які обслуговуватимуть величезну кількість цих літаків".
На його думку, також "всі українські дороги, всі автостради мають бути підготовлені за системою, як це, наприклад, існує в тій самій Швеції, де всі дороги підготовлені. Шведські автодороги - це суцільний шведський аеродром. І досить складно виявити, поцілити, тому що на кожній ділянці 50 км є майданчики для очікування, майданчики для приземлення".
В чому він правий в тому що РЕБ якщо дадуть Ф16 із старішим радаром зменьшить його дальність до 80 км що поставить пілотів у погане становище порівняно з су35 та їх новими ракетами на 180 км і новими радарами...
Надіюсь всетаки дадуть з новішою версією радарів та ракетами AIM120D.... але 20 літаків досить мало...
Техніків якраз підготувати не проблема, якби тцк займалось реально роботою а не відправляло цивільних технічних спеціалістів сидіти в окопи а родичів ремонтувати обладнання ... більша проблема з пілотами
Радіус дії радару AN/APG-66(V)2 в умовах постановки перешкод 83 км.
У світі мабуть є досить відставних льотчиків та інженерів для F-16, які розуміють специфічну технічну англійську мову, мають досвід та бажання воювати проти рашистів у складі іноземного повітряного легіону ПС України
ключевое слово сподівається.
Це лише проблема України, як вона використовуватиме та захищатиме свої винищувачі!
Головне питання - які (і в якій кількості) ракети будуть поставлятися в рамках цієї поставки і якими радарами будуть оснащені F16?
Вони матимуть всю інформацію з інших джерел.
- льотчиків немає. З ЗМІ звучить що приїздять на навчання люди що взагалі не мають нальоту. Взагалі. Навіть на навчальних поршневих літаках.
- тех персонал. Те саме що з льотчиками. А наскільки літак складніший від гармати? А скільки було проблем з обслуговуванням гармат, через малу тривалість навчання?
- розміщення літаків. Укриття влада не готує. Рашисти постійно ******** військові аеродроми. Рашистські розвід БПЛА спокійно літають над ними. На Заході хочуть дивитись на кадри палаючого F-16?
- кількість літаків. А пам'ятаєте як австралійці написали що хтось з українського міноборони сказав "нам ваш металобрухт не потрібен" стосовно їх F-18 Hornet? Прочитали що від Gripen відмовилась наша влада (начебто тимчасово, але...)? А ви впевнені що така мала кількість літаків F-16, в 2024 році це ініціатива Заходу а не нашої влади? Попередні випадки вказують і на таку можливість.
Ну і ще купа різних уже не раз сказаних проблем, вирішення яких залежить саме від України, але..... схоже нічого не робиться.
Але винен Захід, як же інакше. І про війну вони виявляється Вову не попереджали.... І літаки тепер не дають.
Та коли ж їх укокошать ?
А якщо ви розраховували що літаки змінять хід війни, то треба було очікувати 200-300 літаків в оренду на 1-2 роки і льотний та технічний персонал у складі Інтернаціонального легіону України ще рік тому.