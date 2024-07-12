УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4768 відвідувачів онлайн
Новини
5 398 61

Україна очікує отримати шість літаків F-16 влітку і до 20 - до кінця року, - Bloomberg

Україна очікує отримати шість літаків F-16 влітку і до 20 - до кінця року, - Bloomberg

Україна сподівається отримати від західних союзників шість винищувачів F-16 цього літа. Загалом до кінця року Київ очікує отримати до 20 літаків F-16.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають співрозмовники агентства, рішення про відправлення військових літаків в Україну наразі ускладнюється питаннями щодо запчастин і мовним бар'єром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами.

Крім цього, люди, які займаються цим питанням, стурбовані тим, що на території України недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є вразливі до російських ракетних атак.

Один із співрозмовників Bloomberg зазначив, що, ймовірно, Україна зможе розмістити ескадрилью F-16 - від 15 до 24 літаків. Інший співрозмовник агентства сказав, що Київ розраховує отримати шість винищувачів цього літа і загалом до 20 літаків до кінця 2024 року.

Bloomberg зазначає, що виклики щодо винищувачів були настільки серйозними, що призвели до сумнівів, чи доцільно надсилати їх в Україну та чи не є це зараз дуже дорогою демонстрацією підтримки президента Володимира Зеленського.

Також один із високопоставлених чиновників НАТО назвав три головні проблеми, які турбують планувальників, які займаються доставкою F-16.

По-перше, літаки мають бути переналаштовані залежно від їхніх завдань, наприклад для розвідки або ведення бою.  По-друге, Україна не має багато довгих, якісних злітно-посадкових смуг, необхідних для F-16, або укриттів для захисту від російських атак. По-третє, логістика підтримки  F-16 є складною - починаючи від потреби в запчастинах і закінчуючи технічним обслуговуванням і пошуком інженерів.

Читайте також: Норвегія передасть Україні 6 винищувачів F-16. Перші – до кінця 2024 року, - прем’єр Стьоре

"Люди не повинні очікувати "чудес" від F-16 проти Росії", - сказав старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Джим Таунсенд.

Він вважає, що аеродроми, на яких будуть базуватись ці літаки, будуть "гарними, соковитими цілями, і росіяни вже завдали ударів по деяких з них".

Інший чиновник НАТО зазначив, що Україна намагається досягти за лічені місяці того, що зазвичай займає три-чотири роки.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що винищувачі F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа.

Читайте також: Канада виділить $300 млн на навчання українських пілотів та обслуговування F-16

Автор: 

літак (3026) F16 F-16 (707)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Це надпотужно, бл...
показати весь коментар
13.07.2024 00:04 Відповісти
+12
Ексгенерал ЗСУ Сергій Кривонос закликає не вважати F-16 "чудо-зброєю" та запропонував їм злітати з автомобільних доріг - оскільки аеродроми під ударами РФ.

Він нагадує, що проти будь-яких західних поставок "росіяни досить швидко знаходили певну протидію".

"Росіяни ефективно, цілеспрямовано працювали у напрямку опрацювання відповідей. Винахід тактики протидії цим літакам, активне використання нових комплексів РЕБ - на жаль, Росія у сфері РЕБ найкраща у світі вже довгий час. Ситуація (після прибуття F-16, - Ред.) стане значно краще, але не подумайте, що ми вже на початок вересня дійдемо до Севастополя", - сказав Кривонос.

Він засумнівався, що Україна зможе обслужити велику кількість таких літаків (Зеленський позавчора говорив, що їх потрібно як мінімум 128). За його словами, на кожен літак потрібно щонайменше два пілоти, а краще 3-4.

"Тепер рахуйте, 120 помножимо на два, 240 пілотів. Добре якщо англійською мовою. І це з урахуванням того, що ми зазнали досить серйозних втрат у пілотах за останні два роки війни", - каже ексгенерал. Крім того, за його словами, "нам потрібні авіаційні інженери та техніки, які обслуговуватимуть величезну кількість цих літаків".

На його думку, також "всі українські дороги, всі автостради мають бути підготовлені за системою, як це, наприклад, існує в тій самій Швеції, де всі дороги підготовлені. Шведські автодороги - це суцільний шведський аеродром. І досить складно виявити, поцілити, тому що на кожній ділянці 50 км є майданчики для очікування, майданчики для приземлення".
показати весь коментар
13.07.2024 00:07 Відповісти
+11
Читаючи про кількість, я не знаю, мені СМІЯТИСЯ чи ПЛАКАТИ?!!
показати весь коментар
13.07.2024 00:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це надпотужно, бл...
показати весь коментар
13.07.2024 00:04 Відповісти
А коли ще 102 літаки? Коли буде четверта Світова. Європа розтягує...
показати весь коментар
13.07.2024 00:05 Відповісти
Ексгенерал ЗСУ Сергій Кривонос закликає не вважати F-16 "чудо-зброєю" та запропонував їм злітати з автомобільних доріг - оскільки аеродроми під ударами РФ.

Він нагадує, що проти будь-яких західних поставок "росіяни досить швидко знаходили певну протидію".

"Росіяни ефективно, цілеспрямовано працювали у напрямку опрацювання відповідей. Винахід тактики протидії цим літакам, активне використання нових комплексів РЕБ - на жаль, Росія у сфері РЕБ найкраща у світі вже довгий час. Ситуація (після прибуття F-16, - Ред.) стане значно краще, але не подумайте, що ми вже на початок вересня дійдемо до Севастополя", - сказав Кривонос.

Він засумнівався, що Україна зможе обслужити велику кількість таких літаків (Зеленський позавчора говорив, що їх потрібно як мінімум 128). За його словами, на кожен літак потрібно щонайменше два пілоти, а краще 3-4.

"Тепер рахуйте, 120 помножимо на два, 240 пілотів. Добре якщо англійською мовою. І це з урахуванням того, що ми зазнали досить серйозних втрат у пілотах за останні два роки війни", - каже ексгенерал. Крім того, за його словами, "нам потрібні авіаційні інженери та техніки, які обслуговуватимуть величезну кількість цих літаків".

На його думку, також "всі українські дороги, всі автостради мають бути підготовлені за системою, як це, наприклад, існує в тій самій Швеції, де всі дороги підготовлені. Шведські автодороги - це суцільний шведський аеродром. І досить складно виявити, поцілити, тому що на кожній ділянці 50 км є майданчики для очікування, майданчики для приземлення".
показати весь коментар
13.07.2024 00:07 Відповісти
а у нас всі дороги - то суцільний фура-дром...
показати весь коментар
13.07.2024 00:11 Відповісти
В совку багато доріг будувались під запасні аеродроми, прямими лініями але є нюанс з воздухозабірником Ф16 .... це не реалістично

В чому він правий в тому що РЕБ якщо дадуть Ф16 із старішим радаром зменьшить його дальність до 80 км що поставить пілотів у погане становище порівняно з су35 та їх новими ракетами на 180 км і новими радарами...

Надіюсь всетаки дадуть з новішою версією радарів та ракетами AIM120D.... але 20 літаків досить мало...

Техніків якраз підготувати не проблема, якби тцк займалось реально роботою а не відправляло цивільних технічних спеціалістів сидіти в окопи а родичів ремонтувати обладнання ... більша проблема з пілотами
показати весь коментар
13.07.2024 00:26 Відповісти
Є такий https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2 Закон обернених квадратів . РЕБи тупо не дістають до літаків зза нього. Тільки якщо літак в десятках кілометрів від ребу пролітить, чого в умовах бойових дій зазвичай не буває, або якщо буває, то вже в той момент, коли потреби в радарі/доведенні ракети до цілі більше нема.
показати весь коментар
13.07.2024 03:25 Відповісти
ТТХ Ф16 версія MLU ... яку скоріше всього передадуть Україні принаймі так говорять на заході

Радіус дії радару AN/APG-66(V)2 в умовах постановки перешкод 83 км.
показати весь коментар
13.07.2024 09:07 Відповісти
Треба бажаючих і дівчат залучати з гарною англійською, бо це буде жах
показати весь коментар
13.07.2024 06:11 Відповісти
Якщо кваліфікованих власних льотчиків та персоналу для бойового застосування платформи F-16 поки не вистачає, то мабуть потрібно їх наймати за контрактом. Про це вже неодноразово писали в коментарях на Цензорі.
У світі мабуть є досить відставних льотчиків та інженерів для F-16, які розуміють специфічну технічну англійську мову, мають досвід та бажання воювати проти рашистів у складі іноземного повітряного легіону ПС України
показати весь коментар
13.07.2024 12:53 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
13.07.2024 00:07 Відповісти
Україна сподівається отримати від західних союзників шість винищувачів F-16 цього літа. Джерело: https://censor.net/ua/n3499460 -
ключевое слово сподівається.
показати весь коментар
13.07.2024 00:08 Відповісти
Це просто знущання! Як лікування пневмонії гомеопатією: раптом пощастить і виживе!!!
показати весь коментар
13.07.2024 00:11 Відповісти
На цьому заході зовсім ІДІОТИ або ЗЛИВАЮТЬ УКРАЇНУ (((
показати весь коментар
13.07.2024 00:12 Відповісти
Україна і є "На цьому заході", кицька
показати весь коментар
13.07.2024 03:30 Відповісти
Там далеко не ідіоти,і Україна їм потрібна,але без українців.
показати весь коментар
13.07.2024 08:37 Відповісти
Робили б своє і не жили б на подачки.

Туреччину виключили з програми постачання ******** винищувачів F-35. Анкара вирішила виробляти власні (і нібито кращі) літаки. Тепер з'явилися конкретні дані щодо виробництва цих машин.

Перші турецькі винищувачі п'ятого покоління надійдуть до їхньої армії до 2028 року. Поставка складатиметься з 20 одиниць. Після 2030 року очікується значне збільшення темпів виробництва.

Сьогодні про турецьких КААНів відомо небагато. Згідно з загальнодоступною інформацією, цей винищувач, що розробляється в даний час, буде здатний нести 10 000 кілограмів ***********, що на 4 000 кілограмів більше, ніж його аналог - F-35. Крім того, KAAN оснащений двома двигунами. На даний момент KAAN оснащений двигунами з США, General Electric F110-GE-129. Однак у найближчі роки на зміну їм прийде агрегат, що випускається турками.
показати весь коментар
13.07.2024 00:13 Відповісти
Ось так просто і зразу літаки 5 го покоління🤣
показати весь коментар
13.07.2024 00:26 Відповісти
He просто.

Ще на початку 2000-х років Туреччина залежала від безпілотних літальних апаратів ізраїльського виробництва у війні з курдськими повстанцями, які боролися за автономію або незалежність у деяких частинах Туреччини, Іраку та Сирії. Коли країна поставила собі за мету спроектувати, розробити та виготовити свій перший місцевий безпілотник Anka, технологічні труднощі оточили програму. 100% турецького виробництва Anka в кінцевому підсумку могла похвалитися іноземним двигуном, іноземною системою автоматичного зльоту та посадки, іноземним шасі..........
показати весь коментар
13.07.2024 00:34 Відповісти
"вирішила виробляти" і "виробила" це трохи різні речі, кицюньку. Особливо враховуючі, що пєрдоган популістичний клоун, такий самий, як і зєбіли...
показати весь коментар
13.07.2024 03:17 Відповісти
Им можно, а нам к 28-му году - пи*да придет.
показати весь коментар
13.07.2024 00:33 Відповісти
Так, якщо українцям пощастить - москворотим ******* до 2028 дійсно вже п*да прийде.
показати весь коментар
13.07.2024 03:19 Відповісти
просто цікаво, - а якби зробили ставку на шведські грипени, яким легше злітати з автострад, - треба було б навчати пілотів та інструкторів шведської?... якось неприємно виглядає прохання зачекати до закінчення шквалу перебазування сотень ф-16 до України...
показати весь коментар
13.07.2024 00:17 Відповісти
скоріш за все треба б було навчати шведській і скоріш за все гріпенів може надати менша кількість країн
показати весь коментар
13.07.2024 03:20 Відповісти
Шведи англійську знають після школи, це один момент, а те що нам дають 20-30 річні літаки у шведів вони як мінімум в двічі молодші, і щведи раніше погодилися вчіти і дали б їх зразу більше, видно порадив хтось щоб це було як найдовше, то й пішли цим шляхом, все на вред України, лозунг опи
показати весь коментар
13.07.2024 06:21 Відповісти
Потрібні знання специфічної, технічної англійської мови з величезною кількістю технічних абревіатур та сленгу льотчиків і техніків.
показати весь коментар
13.07.2024 12:59 Відповісти
Читаючи про кількість, я не знаю, мені СМІЯТИСЯ чи ПЛАКАТИ?!!
показати весь коментар
13.07.2024 00:19 Відповісти
Лучше смейтесь, говорят это продлевает жизнь... В нашем случае это единственное что поможет)
показати весь коментар
13.07.2024 00:23 Відповісти
вам може допомогти галоперідол, або тцк.
показати весь коментар
13.07.2024 03:15 Відповісти
в даному випадку ,з таким розкладом ,старий українець би сказав-"шкарлупа від яєць,набагато дорожча, як самі яйця"
показати весь коментар
13.07.2024 00:26 Відповісти
При зеленському Україна літаків не отримає. Це моя думка
показати весь коментар
13.07.2024 00:30 Відповісти
краще б цей виродок ніколи не народжувався.
показати весь коментар
13.07.2024 05:57 Відповісти
Видно при других президентах ми отримали сотні літаків! Плювати їм на президента, вони ескалації з рашистами бояться =(
показати весь коментар
13.07.2024 09:51 Відповісти
Лишньохромосомний, при іншому президенті бомбили Україну ракетами?
показати весь коментар
13.07.2024 23:44 Відповісти
Как то под забылась уже эпоха Леопардов и даже Абрамсов. А как всё красиво было. Ну вот по новой. Уже год практически тема этого лета что сегодня сильно воодушевляла---- Ф-16! А то что уже пол лета улетело в лету времени--- не заметили мы. 6 самолётов едут с Дании уже третий день. ,,Дело было летом- летом, дело было теплым летом.... .Я пришел к тебе с приветом.... .
показати весь коментар
13.07.2024 00:32 Відповісти
...рассказать шо солнце встало и физдец нам незабаром підкрадеця і всміхнеця
показати весь коментар
13.07.2024 00:41 Відповісти
Взагалі-то зараз русня в мʼясні штурми йде, русню перемалують і без Абрамсів з Леопардами. Як видихнеться - підуть і Леопарди, і Абрамси, і Челенжери. А поки не видохлись, продовжують перемалуватись 6 росіян на 1 українця.
показати весь коментар
13.07.2024 03:06 Відповісти
Є в нас ще оптимісти. То лі ідіоти, тут вже не розібратись =(
показати весь коментар
13.07.2024 09:53 Відповісти
А оце середина липня і +35 на термометрі - то це ще не літо ?
показати весь коментар
13.07.2024 00:44 Відповісти
Дурниці і дурні виправдання. Пояснення на кшталт «Я не дам дитині нове взуття, тому що забруднить...»
Це лише проблема України, як вона використовуватиме та захищатиме свої винищувачі!
Головне питання - які (і в якій кількості) ракети будуть поставлятися в рамках цієї поставки і якими радарами будуть оснащені F16?
показати весь коментар
13.07.2024 02:02 Відповісти
Ви праві. З радарами дійсно важлива тема, але є нюанс - радар є не тільки у літака, радари обʼєднані в мережу включно із наземно-мобільними і далекобійні високоточні ракети до цілі доводить зазвичай не літак. Це якщо мова про західні ракети. Радянські ракети "повітря-повітря" (до 2000 року випуску) доводить саме літак і має летіти в напрямку цілі до самого моменту ураження. А с західними ракетами можна пульнути і одразу повертатися не очікуючі ураження і не спрямовуючі ніс винищувача з радаром на ціль,
показати весь коментар
13.07.2024 03:12 Відповісти
F-16 виходитимуть на бойовий курс без вмикання власних радарів.
Вони матимуть всю інформацію з інших джерел.
показати весь коментар
13.07.2024 11:33 Відповісти
Так, тільки для цього потрібні «інші джерела», наприклад, літаки AWACS або F-35. Крім того, вирішальне значення мають також пристойні ракети «повітря-повітря» (наприклад, AIM -120 AMRAAM -B).
показати весь коментар
14.07.2024 15:50 Відповісти
чекайте казав великий стратег що йому треба 128 а 50 погоди не зроблять,а тут 6 шт.Але якщо серйозно то навіть 6 ф-16 з хорошим обладнанням і класними пілотами можуть збивати сушки з кабами,і збиття десяток сушок москальня перестане літати так близько..
показати весь коментар
13.07.2024 02:36 Відповісти
6 це тіко влітку цього року. плюс щє 20 до нового року. а загалом купа країн буде постачати масово щє до 2028
показати весь коментар
13.07.2024 03:14 Відповісти
до 2028 ще дожити треба
показати весь коментар
13.07.2024 05:58 Відповісти
Членограй казав, що 50 літаків це ніщо. Отримайте 6.
показати весь коментар
13.07.2024 06:16 Відповісти
Так неозброєним оком видно,як попрацювали зермак і дерьмак і літом ми отримаємо два літаки,а до кінця року ще два крила від літака ф 16.Це перемога?
показати весь коментар
13.07.2024 07:28 Відповісти
Так клянуть захід, а подивіться на ситуацію зі сторони.
- льотчиків немає. З ЗМІ звучить що приїздять на навчання люди що взагалі не мають нальоту. Взагалі. Навіть на навчальних поршневих літаках.
- тех персонал. Те саме що з льотчиками. А наскільки літак складніший від гармати? А скільки було проблем з обслуговуванням гармат, через малу тривалість навчання?
- розміщення літаків. Укриття влада не готує. Рашисти постійно ******** військові аеродроми. Рашистські розвід БПЛА спокійно літають над ними. На Заході хочуть дивитись на кадри палаючого F-16?
- кількість літаків. А пам'ятаєте як австралійці написали що хтось з українського міноборони сказав "нам ваш металобрухт не потрібен" стосовно їх F-18 Hornet? Прочитали що від Gripen відмовилась наша влада (начебто тимчасово, але...)? А ви впевнені що така мала кількість літаків F-16, в 2024 році це ініціатива Заходу а не нашої влади? Попередні випадки вказують і на таку можливість.
Ну і ще купа різних уже не раз сказаних проблем, вирішення яких залежить саме від України, але..... схоже нічого не робиться.
Але винен Захід, як же інакше. І про війну вони виявляється Вову не попереджали.... І літаки тепер не дають.
показати весь коментар
13.07.2024 07:38 Відповісти
Єрмаки максимально саботують поставки літаків і не літаків.
Та коли ж їх укокошать ?
показати весь коментар
13.07.2024 11:36 Відповісти
Як тільки наше обдовбане, з рисами розумово відсталої істоти, їде на зустріч з дорослими-чекай проблем з постачанням всього,в т.ч. і літаків!
показати весь коментар
13.07.2024 08:21 Відповісти
з мінімальної кількості в 120 шт. дають 6 шт. ну тримайсь пуйло в тебе нема шансів проти Заходу...
показати весь коментар
13.07.2024 08:42 Відповісти
З літаками ситуація як у анекдоті , хлопець каже дівчині я тебе хочу а вона я тебе боюсь , я тебе хочу, я тебе боюсь , я тебе хочу, та ну тебе нах.й ти мене так хочеш як я тебе боюсь.
показати весь коментар
13.07.2024 09:33 Відповісти
просто нагадаю, що по світу є більш ніж 4500 лікаків різних модифікацій... а США навіть програму навчать у себе не почали, про що тут мова, США кінчені нікчеми... які зрадили всих з ким мали справу, навіть Ізраїль.
показати весь коментар
13.07.2024 09:44 Відповісти
Ніколи не очікував більше 1-2 ескадрильї по12-24 літака. Всі інші літаки будуть передаватися для поповнення ескадрилій на заміну бойовим і технічним втратам. Тому нема приводу до розчарування. Як повідомили що готують 12 пілотів, то логічно що предадуть 6 літаків. Дай Бог що б вони весь час працювали, а не отримували боєкомплект піпєточним методом.

А якщо ви розраховували що літаки змінять хід війни, то треба було очікувати 200-300 літаків в оренду на 1-2 роки і льотний та технічний персонал у складі Інтернаціонального легіону України ще рік тому.
показати весь коментар
13.07.2024 13:00 Відповісти
Зачем Украине сразу давать столько сколько надо, если ***** ещё не всё разбомбил.
показати весь коментар
13.07.2024 13:43 Відповісти
Це вони називають "демонстрацією підтримки президента Володимира Зеленського". Уявляєте, що в них у головах? Це не спільні зусилля, не допомога єдиній країні, яка протистоїть чумі 21 століття у найжахливішій війні в Європі після ІІ Світової. Це лише "демонстрація підтримки". Цікаво, кому вони цю демонстрацію демонструють?
показати весь коментар
14.07.2024 09:58 Відповісти
 
 