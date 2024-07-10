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F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз, - Блінкен

f16

Винищувачі F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Поки ми говоримо, триває передача літаків F-16, які надходять з Данії, надходять з Нідерландів", – сказав Блінкен.

У спільній заяві президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен також йдеться про те, що "зараз триває процес передачі цих F-16", і вже цього літа Україна почне застосовувати ці винищувачі.

"Наразі ми не можемо надати додаткові подробиці через міркування щодо операційної безпеки", – додано в повідомленні. До авіаційної коаліції долучились також Бельгія та Норвегія, нагадують у заяві.

Лідери США, Данії та Нідерландів додали: "Ми налаштовані на подальше посилення військово-повітряних можливостей України, які включатимуть ескадрильї сучасних багатоцільових літаків четвертого покоління F-16. Коаліція має намір підтримувати їхнє забезпечення та озброєння, а також подальшу відповідну підготовку пілотів для підвищення оперативної ефективності".

Також читайте: Норвегія передасть Україні 6 винищувачів F-16. Перші – до кінця 2024 року, - прем’єр Стьоре

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16. Наразі є рішення про передачу лише 10-20 одиниць.

Автор: 

Данія (787) Нідерланди (1588) Блінкен Ентоні (1157) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+27
Якшо вони своїм ходом, то це питання кількох годин...
Сподіваюсь вони не морем через Одеську таможню? Бо тоді поки НЛ і Данія не дадуть хабаря - фіг хто їх розтаможить...
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10.07.2024 17:18 Відповісти
+12
Довга дорога, дуже довга. Доречі, про шведські літаки далекої розвідки писали десь місяць тому. І що, чи бачили щось ті літаки? А їх хтось бачив?
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10.07.2024 17:18 Відповісти
+11
Прекрасно 👍🏼
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10.07.2024 17:14 Відповісти
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10.07.2024 17:14 Відповісти
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10.07.2024 17:15 Відповісти
Довга дорога, дуже довга. Доречі, про шведські літаки далекої розвідки писали десь місяць тому. І що, чи бачили щось ті літаки? А їх хтось бачив?
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10.07.2024 17:18 Відповісти
Сподіваюсь,він десь над Польщею літає і його ніхто не бачить
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10.07.2024 17:27 Відповісти
Особливо єрмаки і гетьманцеви
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10.07.2024 17:46 Відповісти
Кто его должен увидеть? Он в авиашоу будет участвовать? Или все таки будет взлетать/садиться на засекреченных полосах
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10.07.2024 19:04 Відповісти
Ви думаєте що навчити тих хто буде там сидіти за пультами управління можна за місяць?
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10.07.2024 19:49 Відповісти
А що у вашому ГУР вже данні по Літакамна Цензорі збирають? Напиши у доповідній, що вже прилетіли.
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10.07.2024 21:54 Відповісти
Марта, напевно є галузі знань, в яких ви розбираєтесь, не знаю, це кулінарія, домоводство чи сексуальне задоволення чоловіків ( надіюсь). Побажання - пишіть на теми в яких ви хоч щось розумієте
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11.07.2024 00:04 Відповісти
Якшо вони своїм ходом, то це питання кількох годин...
Сподіваюсь вони не морем через Одеську таможню? Бо тоді поки НЛ і Данія не дадуть хабаря - фіг хто їх розтаможить...
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10.07.2024 17:18 Відповісти
У Миргород, одразу, щоб волати шо мало дали.
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10.07.2024 17:35 Відповісти
Ви уявляєте скільки буде коштувати розмитнення? Прийдеться ще рік донатити.
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10.07.2024 18:09 Відповісти
Дивлячись як завозити. Якщо як "овочерізки для бомбосховищ", то може дешевше буде. В будьякому разі Притула впорається
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10.07.2024 18:13 Відповісти
якщо згадати https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jaka_modifikatsija_f_16_skorish_za_vse_bude_peredana_ukrajini_na_skilki_voni_vzhivani_ta_jak_tsi_litaki_zminjat_situatsiju_u_nebi-11656.html перші повідомлення, то виходить, що вони прямують пішки обережно перебираючи закрилками!
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10.07.2024 18:51 Відповісти
Ага, ползут по-пластунски, соблюдая маскировку и только по ночам.
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10.07.2024 23:51 Відповісти
В Румынию.
Тут аэродром опасно, всё простреливается.
А ждуны, а зэмбицилы и регионалы..
Любая новая техника будет сразу заметна, на одни самолет например десятки человек технических служб + охрана + подвоз боеприпасов + сбу (штатные контращведчики)
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10.07.2024 17:19 Відповісти
Було б добре, якшо так. Але сумніваюся, що будь яка країна НАТО погодиться, щоб українські літаки вели бойові дії з її території. Бо це фактично вступ у війну.
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10.07.2024 17:23 Відповісти
Лукашенко этого не боялся и не боится.
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10.07.2024 17:25 Відповісти
1. Білорусія - не крахна НАТО.
2. Фактично вони вступили в війну і якщо Україна б вкиздячила по ним, то ні в кого б не виникло питань "чому".
3. Чи хто в того Лукашенки питав дозволу?
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10.07.2024 17:27 Відповісти
бо лукашенка ніхто і не питав.
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10.07.2024 17:28 Відповісти
Бо в нас тоді не було чим жахнути по мозирському нпз і новотроїцькому. Зараз таракан сидить на дупі рівно
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10.07.2024 17:40 Відповісти
Салам алейкум Гардаш сектырь ****
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10.07.2024 18:31 Відповісти
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10.07.2024 17:43 Відповісти
давайте одразу координати та час..., де, коли й все таке інше..., з ф -16 очікую що буде, як з наступом у 23 році - волали з кожної праски, поки кацапи підготувалися й все знали з точністю до метра - де й коли..., а з ф-16 буде, мабуть ще гірше..., ще й фото зроблять з прив'язкою до місцевості...
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10.07.2024 17:45 Відповісти
є мало аеродромів які здатні прийняти ефки, а скоріш за все 1 Старкон.
думаєш навколо нього кацапи не розквартирували ждунів з бамбаса які при 1 прольоті "невідомого" літака напишуть кому потрібно в тг...
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10.07.2024 22:54 Відповісти
їх що миші тянуть?
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10.07.2024 17:56 Відповісти
черепахи.
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10.07.2024 18:08 Відповісти
Заправили на полтора месяца полета
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10.07.2024 18:00 Відповісти
Може ще розкажете яким шляхом і куди прямують? Коли ж для Вас стане за правило мовчати про такі речі?
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10.07.2024 18:06 Відповісти
Розкажіть де саме вони через кордон транспортуються і можете ще онлайн трансляцію зробити
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10.07.2024 18:07 Відповісти
очень ждём.
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10.07.2024 18:09 Відповісти
Ага, а может, ещё и маршрут и время прилета указать, и места их базирования?
Зачем это раньше времени надо было разглашать, пусть это было бы для некоторых приятной неожиданностью, с исходным концом..
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10.07.2024 18:16 Відповісти
Застрягнуть по-перше в Яготині. Розмитнення, хабарі, ПДВ. Сертифікація, хабарі… А ще на облік їх треба ставити…. Знову сертифікати, хабаріі, техогляд, хабарі, сертифікат походження, с правки з банку про оплати та сплату мита, хабарі. Акти про переобладнання… воєнкомат, хабарі, декілька прийдеться віддати, щоб інші оформити… 2 місяці. Починаємо рахувати
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10.07.2024 18:18 Відповісти
А тим часом ТЦК "мобілізує" пілотів та техніків. Це вони гарно вміють.
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10.07.2024 19:20 Відповісти
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10.07.2024 18:20 Відповісти
31 серпня теж літо. Якщо вони вже по дорозі в Україну,то виникає питання-це точно літаки,тим паче Ф-16?
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10.07.2024 18:28 Відповісти
В дорозі. Від Данії і Нідерландів до України на ф-16 це година льоту. Це якщо без форсажа. Так що зранку побачимо.
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10.07.2024 18:55 Відповісти
Це як з
"Байден анонсував передачу 5 систем ППО Україні від союзників4 батареї Patriot: 3 - від США, Німеччини та Румунії, ще 1 спільно зберуть Нідерланди з іншими партнерами. Також Італія передасть додаткову систему SAMP-T."

Це як, після отримання 24 квітня 2024 коштів на 61млрд
оголосити 1млрд PDA за рахунок коштів 2023 року
Ці кошти були виділені до 1 жовтня 2023, на промовах обіцяні,
а надані вже 24 квітня 2024

тут теж саме
тобто 5 - якщо рахувати вже раніше обіцяні
а по факту виходить +1шт

а якщо затримати до наступного саміту або дати,
то можна будет сказати даємо 6шт (з урахуванням раніше обіцяцнного)
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10.07.2024 18:56 Відповісти
F-16 ніколи не буде базуватися в Україні (як мінімум в Польщі )з питань ощадності тому ,що НАТО не довіряє закінченому зенаріку яким керує агентура фсб
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10.07.2024 18:58 Відповісти
Ну якось вони Хаймарси передали... думаю що всілякі засоби звязку засекречені натівські вони зняли... головне щоб дали з новими радарами і ракетами AIM120D
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10.07.2024 19:52 Відповісти
А сховища для них побудували?
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10.07.2024 19:00 Відповісти
1,5 летака уже в пути, к концу года доползуть!

Не удивлюсь, если эти дебилы ещё публично раскажут их маршрут и место базирования
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10.07.2024 19:01 Відповісти
РОзкажіть це Подолякам і Арахаміям. Може, то Блінкен робив селфі з літаками, нє..? Що за невдячний народ, просто огидно.
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10.07.2024 19:21 Відповісти
Тут труднощі перекладу, швидше за все. Йдеться не про те, що они саме от зараз літять до України, чи їдуть/пливуть як вантаж. Ні, мається на увазі щось на кшталт: ми в процесі передачі, вже рік передаємо та, дасть Бог, цього влітку завершимо остаточно. Хоча б 4 штуки спочатку.
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10.07.2024 19:06 Відповісти
Навіщо цей пафос? Кислобздії самі повинні відчути на собі,що вони в нас з'явились
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10.07.2024 19:24 Відповісти
Жодні F-16 не допоможуть, поки в Україні правитиме зелена какістократична банда, яка ну дуже хоче в тайожний союз, судячи з усього, але при цьому кричати Заходу: давай, давай ще!
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10.07.2024 19:24 Відповісти
Навіщо це оголошувати на весь світ????ви ще напешитб якою дорогою та де будут базуватись!!!навіщо все писати?????
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10.07.2024 19:30 Відповісти
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10.07.2024 19:30 Відповісти
смішно шо пи$дець
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10.07.2024 19:59 Відповісти
А коли будуть F-16 в дорозі з США до України ?
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10.07.2024 19:45 Відповісти
"До захисту українського неба".
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10.07.2024 20:09 Відповісти
Не на волах везут случаем? Может ещё в разборном виде, что бы таможне меньше взяток заплатить.
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10.07.2024 20:19 Відповісти
Значит, уже в Украине.
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10.07.2024 20:52 Відповісти
маркіян в дорозі
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10.07.2024 22:32 Відповісти
не кажи гоп поки не перепригнув. щось в цьому є .
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10.07.2024 23:16 Відповісти
Если они ещё не попали на территорию Украины, то нахера писать об этом ?
Чтобы они точно не доехали ???
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10.07.2024 23:35 Відповісти
Аеродром в Старконі щодоби атаакує ворог. Супостата місцеві промоскальські відставники тримають в курсі справ.Спецслужбам неоране поле роботи.
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10.07.2024 23:50 Відповісти
«Лэтять утки, лэтять утки…» Ну что, пошел отсчет до получения. 1й год, 2й год, 3й. Обещанного ж 3 года ждут. Ну так время еще есть. )
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10.07.2024 23:58 Відповісти
Сподіваюся, ******** ********* не поїде про це знімати сюжет, показавши місце знаходження цих літаків.
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11.07.2024 05:31 Відповісти
 
 