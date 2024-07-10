F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз, - Блінкен

Винищувачі F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Поки ми говоримо, триває передача літаків F-16, які надходять з Данії, надходять з Нідерландів", – сказав Блінкен.

У спільній заяві президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен також йдеться про те, що "зараз триває процес передачі цих F-16", і вже цього літа Україна почне застосовувати ці винищувачі.

"Наразі ми не можемо надати додаткові подробиці через міркування щодо операційної безпеки", – додано в повідомленні. До авіаційної коаліції долучились також Бельгія та Норвегія, нагадують у заяві.

Лідери США, Данії та Нідерландів додали: "Ми налаштовані на подальше посилення військово-повітряних можливостей України, які включатимуть ескадрильї сучасних багатоцільових літаків четвертого покоління F-16. Коаліція має намір підтримувати їхнє забезпечення та озброєння, а також подальшу відповідну підготовку пілотів для підвищення оперативної ефективності".

Також читайте: Норвегія передасть Україні 6 винищувачів F-16. Перші – до кінця 2024 року, - прем’єр Стьоре

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16. Наразі є рішення про передачу лише 10-20 одиниць.