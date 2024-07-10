F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз, - Блінкен
Винищувачі F-16 в дорозі з Данії та Нідерландів до України просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Поки ми говоримо, триває передача літаків F-16, які надходять з Данії, надходять з Нідерландів", – сказав Блінкен.
У спільній заяві президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен також йдеться про те, що "зараз триває процес передачі цих F-16", і вже цього літа Україна почне застосовувати ці винищувачі.
"Наразі ми не можемо надати додаткові подробиці через міркування щодо операційної безпеки", – додано в повідомленні. До авіаційної коаліції долучились також Бельгія та Норвегія, нагадують у заяві.
Лідери США, Данії та Нідерландів додали: "Ми налаштовані на подальше посилення військово-повітряних можливостей України, які включатимуть ескадрильї сучасних багатоцільових літаків четвертого покоління F-16. Коаліція має намір підтримувати їхнє забезпечення та озброєння, а також подальшу відповідну підготовку пілотів для підвищення оперативної ефективності".
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16. Наразі є рішення про передачу лише 10-20 одиниць.
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Сподіваюсь вони не морем через Одеську таможню? Бо тоді поки НЛ і Данія не дадуть хабаря - фіг хто їх розтаможить...
Тут аэродром опасно, всё простреливается.
А ждуны, а зэмбицилы и регионалы..
Любая новая техника будет сразу заметна, на одни самолет например десятки человек технических служб + охрана + подвоз боеприпасов + сбу (штатные контращведчики)
2. Фактично вони вступили в війну і якщо Україна б вкиздячила по ним, то ні в кого б не виникло питань "чому".
3. Чи хто в того Лукашенки питав дозволу?
думаєш навколо нього кацапи не розквартирували ждунів з бамбаса які при 1 прольоті "невідомого" літака напишуть кому потрібно в тг...
Зачем это раньше времени надо было разглашать, пусть это было бы для некоторых приятной неожиданностью, с исходным концом..
"Байден анонсував передачу 5 систем ППО Україні від союзників4 батареї Patriot: 3 - від США, Німеччини та Румунії, ще 1 спільно зберуть Нідерланди з іншими партнерами. Також Італія передасть додаткову систему SAMP-T."
Це як, після отримання 24 квітня 2024 коштів на 61млрд
оголосити 1млрд PDA за рахунок коштів 2023 року
Ці кошти були виділені до 1 жовтня 2023, на промовах обіцяні,
а надані вже 24 квітня 2024
тут теж саме
тобто 5 - якщо рахувати вже раніше обіцяні
а по факту виходить +1шт
а якщо затримати до наступного саміту або дати,
то можна будет сказати даємо 6шт (з урахуванням раніше обіцяцнного)
Не удивлюсь, если эти дебилы ещё публично раскажут их маршрут и место базирования
Чтобы они точно не доехали ???