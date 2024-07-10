Ми потребуємо 128 винищувачів F-16. Навіть 50 - це ніщо, - Зеленський

Для того, щоб Україна могла зрівнятися з РФ у небі, нам потрібно мінімум 128 винищувачів F-16. Наразі є рішення про передачу 10-20 одиниць.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання після свого виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Проблема з F-16 полягає в кількості і датах. Але давайте будемо чесними. Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 - це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що союзники України мають цю інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": F-16 дадуть змогу розширити коридор для торгових суден у Чорному морі, - Неїжпапа

"Поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо до них (росіян. - Ред.) дорівнятися у небі, це буде складно", - наголосив президент.

F-16 від Нідерландів

Раніше повідомлялося, що перші обіцяні Нідерландами F-16 будуть поставлені в Україну без затримок.

Нідерланди є одними з лідерів міжнародної коаліції з постачання Україні винищувачів F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони проти РФ.

2 липня ексміністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів незабаром прибудуть до України. Однак точної дати вона не назвала.

Днем раніше влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16, заявивши, що перші з них незабаром поставлять Україні.