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Ми потребуємо 128 винищувачів F-16. Навіть 50 - це ніщо, - Зеленський

F-16 для України

Для того, щоб Україна могла зрівнятися з РФ у небі, нам потрібно мінімум 128 винищувачів F-16. Наразі є рішення про передачу 10-20 одиниць. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання після свого виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Проблема з F-16 полягає в кількості і датах. Але давайте будемо чесними. Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 - це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що союзники України мають цю інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": F-16 дадуть змогу розширити коридор для торгових суден у Чорному морі, - Неїжпапа

"Поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо до них (росіян. - Ред.) дорівнятися у небі, це буде складно", - наголосив президент.

F-16 від Нідерландів

Раніше повідомлялося, що перші обіцяні Нідерландами F-16 будуть поставлені в Україну без затримок.

Нідерланди є одними з лідерів міжнародної коаліції з постачання Україні винищувачів F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони проти РФ.

2 липня ексміністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів незабаром прибудуть до України. Однак точної дати вона не назвала.

Днем раніше влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16, заявивши, що перші з них незабаром поставлять Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+57
Цікаво, чому 128, а не 129?
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10.07.2024 06:20 Відповісти
+50
Ну такий у клована галюн після дози.
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10.07.2024 06:22 Відповісти
+44
Калька з ємності 128 GB, 64, 32...
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10.07.2024 06:26 Відповісти
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"Ніщо" у нас в кріслі президента.
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10.07.2024 10:30 Відповісти
Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків.
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10.07.2024 10:38 Відповісти
Якась не реальна цифра
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10.07.2024 18:30 Відповісти
А как же ты в Вильнюсе, год назад неожиданно для всех загнул "Нато, какое Нато, нас туда никто не приглашал" Это был шок для всего цивилизовнного мира. А спустя год тебе их самолеты понадобились? Сказать дебил,это ничего не сказать. Правильнее будет прокремлевский дебил. Который даже на пол шага вперед не думает. У маслякова в КВНе учили только ржать побольше, думать там вообще не учили?
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10.07.2024 10:53 Відповісти
128 разів тобі по кумполу тріснуть було б точно в самий раз, щоб заткнувся гундосий тупий фонтан.
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10.07.2024 10:57 Відповісти
128 литакив это 256 пилотов обученных на ф16 летать, это 1280 техников минимум (лучше 1920 с запасом). И это примерно 6-8 аэродромов с бетонными полосами, защищенными ангарами и прикрытыми 6-8 батареями Петриот и 6-8 батареями Насамс. Что из этого есть у нашего лидера, кроме пафоса, обиды на всех и ярко сверкающих глаз?
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10.07.2024 11:00 Відповісти
А есть на данный момент 20 летчиков, 200 техников, один аэродром с укрытиями, одна "лишняя" батарея Петриот и одна Насамс. Поэтому партнеры и дадут 10-20 ф16, а не 128...
Кто-нибудь обьяните ему как это работает.
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10.07.2024 11:03 Відповісти
Тобто гундосе чмо каже: не треба нам 10-20, бо це ніщо. Лідор, ***.
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10.07.2024 11:18 Відповісти
10-20 ... лекції від абдристовича даремно не пройшли
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10.07.2024 11:27 Відповісти
Ніби воно щось тямить, а захисні ангари є для літаків ,а логістика, ППО ,радари саме краще когось звинувачувати нічого не робити і ні за що невідповідати.
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10.07.2024 11:30 Відповісти
піЗедюк
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10.07.2024 19:39 Відповісти
а ще непередодні 22-го року ти, зелений поц, потребував лише асфальту...
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10.07.2024 11:34 Відповісти
Ви необ'єктивні, ще дуже потребував шашликів...
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10.07.2024 14:38 Відповісти
Захід скаже прямо: або Єрмак, або F-16.
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10.07.2024 11:42 Відповісти
я думаю вибір очевидний, Андрій Борисович НАДПОТУЖНИЙ менеджер, щоб міняти його на якісь там літаки!!!!
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10.07.2024 12:39 Відповісти
Україна засекретила дані про обмін єрархів УПЦ МП.
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10.07.2024 16:19 Відповісти
Давно уже пора восстановить ядерное оружие. Тем более возможности есть (один Южмаш чего стоит которые делал ракеты Сатана). Также необходимы ракеты типа Томогавк.

Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.

Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.

Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.

А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
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10.07.2024 11:50 Відповісти
южмаш позавчера уничтожили если не знал
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10.07.2024 12:48 Відповісти
Всего делов то ляпнуть в коменте и вуаля))) у нас не развита даже добыча урана не говоря о необходимости строительста АЭС на быстрых нейтронах а так же центрифуг для обогащения. Ни того ни другого мы никогда не производили и понятия не имеем. Мы не можем современный ДВС произвести и все что есть это совковое кривое. Мы не обладаем технологиями, нам еще долго учится и развиваться.
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10.07.2024 15:49 Відповісти
Хорошо бы знать,о чем п.здишь."добыча урана..".Редкостный..
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10.07.2024 17:04 Відповісти
Васстанаві, дядь
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10.07.2024 18:28 Відповісти
Вибачте, а хто віддасть наказ на удар ядерною зброєю по москі, наш лідор боневтік боневсратович? чи може він показатєльно "роззброє боєголовку" на хрещатику?
Для того щоб віддати наказ на використання ядерної зброї треба бути лідером з мізками а не лІдором з роялем....
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10.07.2024 20:03 Відповісти
Пуцелейба хоче а хотіти не шкідливо але скільки ти членограй просрав і вкрав коштів зі своїм 95 кварталом що можна було закупити зброї і літаків і танків і ППО ?
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10.07.2024 11:55 Відповісти
Кучма віддало ядерку,вітя з юлією інше,овощь втік,а може пінчук купити хоч десяток літаків?чи пенсіонер кучма з ющем?
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10.07.2024 11:58 Відповісти
у НАТО тысячи этих устаревших самолётов.
нам очень нужно хотя бы пару сотен.
это небольшой процент.
кроме этого нужно искать "отпускников".
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10.07.2024 12:27 Відповісти
Ну може треба купити,а не жебрати. Але ж тоді вкрасти не вийде, вибір очевидний .
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10.07.2024 13:36 Відповісти
Тобто нам дають пару сотен літаків а далі ми самі? Пілотів самі навчимо, ракети знайдемо і закупимо, ппо яке буде прикривати їх у нас теж є в достатній кількості. Спеціалісти по обслуговуванню - та любий дядько з гаража підійде. Ну і модернізувати теж самі їх будемо.
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10.07.2024 14:01 Відповісти
можно и самим поискать "отпускников" пилотов и технический персонал.
а потом закупать либо выпрашивать ракеты.
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10.07.2024 14:50 Відповісти
Средняя зарплата пилота ввс США $96 тысяч в год. Сколько может платить Украина? Сколько желающих найдётся рисковать жизнью за такие деньги
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10.07.2024 20:17 Відповісти
сколько им готовы платить я не знаю, но с пилотами дело не всегда только в деньгах.
я бы сомневался в качестве пилотов, которые готовы просто работать работу за деньги.
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11.07.2024 07:14 Відповісти
Та там, аби ляпнути ! І головне щоби якомога довше це усе тривало.. Або не було виборів, ну і звісно Доляр
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10.07.2024 19:27 Відповісти
хамло і брехло рєдкоє, як ще світ допомагає, просто не розумію.
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10.07.2024 12:32 Відповісти
Світ допомагає України всупереч цьому дигинерату і його 5-6 дефективним менеджерам!!!
Не утотожнюйте Україну і цього виродка мами ріми (будь вона тричі проклята)
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10.07.2024 12:35 Відповісти
Та для потворам мими рими кров українців - ніщо - головне - скіки накрав Порошенко. А дійсно - скіки. Всі крім. впровадження - просто юридичний треш - і пішов ти, 100% йього прокурор у відставку. Навіть послом не призначив, іуда. А обіцяв - Швейцарію. віддав якисйсь харьківський хвойді - теж - ніхріна.
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10.07.2024 13:31 Відповісти
Вова ніщо ЦЕ ТИ Й ТВОЯ ЗЕкоМанда крадунів а 50 літаків Ф16 це дуже цінні речі.
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10.07.2024 12:48 Відповісти
давати літаки щоб воно їх вкрало? Як джавеліни та стінгери наліво продавали
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10.07.2024 12:50 Відповісти
Для тривалої війни на виснаження треба власний ВПК, підготовка інженерів. Треба повністю реструктуризувати суспільство. Професора радіофізики має возити на роботу персональний водій. Директор з продажу собачого корму має їздити на роботу на велосипеді.
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10.07.2024 13:00 Відповісти
Опять жвачка "F-16"
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10.07.2024 13:07 Відповісти
Приятно общаться с военным экспертом!
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10.07.2024 13:18 Відповісти
так, в більшості випадків такі кремлеботи, як воно, яке зареєстровано тут буквально сьогодні, обізнані у всіх темах без виключення!
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10.07.2024 13:28 Відповісти
кремлебота думку ніхто не питав! здрисни в зад в свою вічну мерзлоту і смокчи хєр-сосульку свого боХа пукіна обнуленого! ХАХАХХАХ!!!!
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10.07.2024 13:30 Відповісти
Только вот авионика и радиооборудование там будет сюрпризом для **************.
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10.07.2024 14:33 Відповісти
Я открою тебе небольшой секрет: для современных самолетов такой параметр, как дальность обнаружения и захвата цели на порядок важнее, чем способность делать петлю Нестерова или "кобру".
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10.07.2024 15:03 Відповісти
Подвеска F16 совместима с AGM-158 JASSM с операционной дальностью 360 км, а в некоторых модификациях, например JASSM-ER - до 980 км. Вот и посмотрим, что этим ракетам сможет противопоставить "вторая армия мира".
Сравнение с "Запорожцем" можешь оставить для колхозников.
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10.07.2024 15:15 Відповісти
А то, что вы усиленно зраду разгоняете говорит о том, что у путлера есть проблемы с ресурсами и ему очень нужна передышка.
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10.07.2024 15:20 Відповісти
А дельше решают возможности вооружения: ракет и бомб, даже современные, ставятся на F16 в виду унификации подвесных узлов.
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10.07.2024 15:06 Відповісти
Ты тут можешь разгонять зраду в пользу мордора сколько угодно, F16 придут и еще потреплют люфтваффе путлера.
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10.07.2024 15:09 Відповісти
Так все работало и весьма эффективно на своих этапах войны, но обе стороны беспрерывно приспосабливаются и находят противоядие. Все равно все перейдет к управлению нейросетями, где РЭБ будет практически бессилен.
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10.07.2024 15:16 Відповісти
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10.07.2024 13:46 Відповісти
обдолбаний мерзотник
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10.07.2024 14:02 Відповісти
це юмор такий кварталівський?

хвилююсь, що його можуть не оцінити на зіході і не надати ні#@я взагалі
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10.07.2024 13:55 Відповісти
зеленое чмо не легитимное, но только почему это чучело еще вякает с кресла президента ? как мне хочеться блевать от его рожи и слов который это шалава говорит. уши вянут.
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10.07.2024 14:08 Відповісти
Похоже, в этом вы солидарны с Путиным, в чем еще вы сходитесь с ним?.
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10.07.2024 16:02 Відповісти
Конституция Украины написана с какой целью, по приколу что ли?
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10.07.2024 17:20 Відповісти
Щоб паржать
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10.07.2024 18:27 Відповісти
Конституция Украины за президента зеленого и его менеджеров это уже тряпка, по Конституция Украины зеленского и его шоблу уже смертный приговор был. а не по Европе ездит и позорить страну.
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10.07.2024 21:43 Відповісти
Зелєбоби або Пороха приліплюють, або Байдена звинувачують, або взагалі **** якимось боком приплітають, аби тільки потужного бубочку не чіпали! Та хрн ви зєлєбоби вгадали - зєлєбоба відповість з часом за все що накоїв разом зі своїма квартальними менеджерами та кремльядськими резидентами!
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10.07.2024 19:32 Відповісти
Зеленский с айтишниками консультировался?
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10.07.2024 14:31 Відповісти
Ну его накуй , самолеты нужны сейчас, не медленно , тут уже не только F-16 не дают , а просто Ы-16 не дают...
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10.07.2024 14:48 Відповісти
а 129 если дадут то это лишнее? ничего непонятно.
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10.07.2024 16:03 Відповісти
Безумовно, що літаки дадуть можливість зменшити втрати громадян України і чим більше ******** зброї, тим краще. Але якщо ми будемо воювати рогатками і камінцями, то і 100млн. українців не хватить. У кацабні людський ресурс необмежений, але там такі ж люди, рано чи пізно в них прорве, бидло закінчиться, дійде до розумних, от тоді побачимо, а нам немає куди діватись, або ухилянтам втікати, чи так званим Зе шмарклям наживатись і надалі, або всім закачувати рукави і захищати Батьківщину!
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10.07.2024 17:13 Відповісти
Меле шо попало.Че ,щоб ничого не давали.Раніше можна було залужному напряму віддати,а може зараз він з Лондону діппоштою таємно перевезе пару літаків?
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10.07.2024 17:09 Відповісти
Ніщо - це твоє друге імʼя
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10.07.2024 18:05 Відповісти
Ми потребуєм щоб зєльна мразота та його ляльководи залишили країну!!!
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10.07.2024 18:41 Відповісти
До останнього буде триматись за крісло, всіх на убой готовий відправити, бо розуміє що сяде, надовго за все, що накоїв. Питання власного виживання, а на країну, що скочується в кам'яний вік, що нікого не залишиться йому п****р
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10.07.2024 19:34 Відповісти
Тупий артист - ухилянт задвігає велики познання у військовій справі
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10.07.2024 19:52 Відповісти
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10.07.2024 19:54 Відповісти
Ідіот. Так швидше заступ та з асфальту бери!
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11.07.2024 05:58 Відповісти
Пишут, что F-16 уже в дороге. Что-то не видно и не слышно пока. Но Украине осталось только надеяться.
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11.07.2024 07:45 Відповісти
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