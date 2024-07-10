Ми потребуємо 128 винищувачів F-16. Навіть 50 - це ніщо, - Зеленський
Для того, щоб Україна могла зрівнятися з РФ у небі, нам потрібно мінімум 128 винищувачів F-16. Наразі є рішення про передачу 10-20 одиниць.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання після свого виступу в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Проблема з F-16 полягає в кількості і датах. Але давайте будемо чесними. Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 - це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що союзники України мають цю інформацію.
"Поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо до них (росіян. - Ред.) дорівнятися у небі, це буде складно", - наголосив президент.
F-16 від Нідерландів
Раніше повідомлялося, що перші обіцяні Нідерландами F-16 будуть поставлені в Україну без затримок.
Нідерланди є одними з лідерів міжнародної коаліції з постачання Україні винищувачів F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони проти РФ.
2 липня ексміністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів незабаром прибудуть до України. Однак точної дати вона не назвала.
Днем раніше влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16, заявивши, що перші з них незабаром поставлять Україні.
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Кто-нибудь обьяните ему как это работает.
Если партнеры это дадут (как рф дала ЯО беллорусии) хорошо. Если нет, нужно самим делать.
Одним ПВО здесь к сожалению не отделаешься.
Реально вразумить путина похоже может ЯО (как защита от его ЯО) и Томогавки или аналоги (которыми отвечать по москве на его обстрелы). И именно в таком порядке.
А дальше зуб за зуб. Иначе толку не будет
Для того щоб віддати наказ на використання ядерної зброї треба бути лідером з мізками а не лІдором з роялем....
нам очень нужно хотя бы пару сотен.
это небольшой процент.
кроме этого нужно искать "отпускников".
а потом закупать либо выпрашивать ракеты.
я бы сомневался в качестве пилотов, которые готовы просто работать работу за деньги.
Не утотожнюйте Україну і цього виродка мами ріми (будь вона тричі проклята)
Сравнение с "Запорожцем" можешь оставить для колхозников.
хвилююсь, що його можуть не оцінити на зіході і не надати ні#@я взагалі