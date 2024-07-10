Норвегія передасть Україні 6 винищувачів F-16. Перші – до кінця 2024 року, - прем’єр Стьоре

Норвегія ухвалила рішення відправити Україні шість винищувачів F-16. Перші літаки надійдуть у 2024 році.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на VG.

За його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії.

Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати поставки у 2024 році", - заявив Стьоре.

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Наразі українські пілоти та технічний персонал проходять підготовку.

Раніше Норвегія не називала кількість літаків, які збирається передати Україні в рамках рішення від 2023 року.

Очікується, що Данія відправить 19 літаків, Нідерланди пообіцяли 24, а Бельгія нещодавно оголосила, що віддасть Києву 30 бортів.

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