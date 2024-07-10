Норвегія передасть Україні 6 винищувачів F-16. Перші – до кінця 2024 року, - прем’єр Стьоре
Норвегія ухвалила рішення відправити Україні шість винищувачів F-16. Перші літаки надійдуть у 2024 році.
Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на VG.
За його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії.
Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати поставки у 2024 році", - заявив Стьоре.
Наразі українські пілоти та технічний персонал проходять підготовку.
Раніше Норвегія не називала кількість літаків, які збирається передати Україні в рамках рішення від 2023 року.
Очікується, що Данія відправить 19 літаків, Нідерланди пообіцяли 24, а Бельгія нещодавно оголосила, що віддасть Києву 30 бортів.
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швидкість космічна
Як остогидло вже це слухати,передали б мовчки,ні треба все щоб підари знали,а тоді ні не передамо,бо аеродроми розбиті
Они 6-ть бортов решили поделить на первые и остальные ???
Печалька
На каждый самолет ф16 нужны ДВА пилота и 10-12 техников. На десять ф16 нужны 20 пилотов и 100-120 техников. На сто ф16 - 200 пилотов и 1000-1200 техников. Пилот конечно может быть и один, но тогда машина будет простаивать на земле очень много времени.
Далее на каждые 10-20 самолетов нужен аэродром с бетонкой, с укрытиями для самолетов прикрытый батареей Петриот от баллистики и Насамс от крылатых ракет. Точка... дальше можно пучить глаза, дуть щеки, стрыбать в Тису... но факт есть факт...