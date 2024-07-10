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Норвегія передасть Україні 6 винищувачів F-16. Перші – до кінця 2024 року, - прем’єр Стьоре

Норвегія передасть Україні 6 винищувачів F-16

Норвегія ухвалила рішення відправити Україні шість винищувачів F-16. Перші літаки надійдуть у 2024 році.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на VG.

За його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії.

Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати поставки у 2024 році", - заявив Стьоре.

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Наразі українські пілоти та технічний персонал проходять підготовку.

Раніше Норвегія не називала кількість літаків, які збирається передати Україні в рамках рішення від 2023 року.

Очікується, що Данія відправить 19 літаків, Нідерланди пообіцяли 24, а Бельгія нещодавно оголосила, що віддасть Києву 30 бортів.

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Автор: 

Норвегія (785) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+12
Вже до кінця року?
швидкість космічна
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10.07.2024 15:19 Відповісти
+7
Чем севернее страна - тем больше у нее яйца...
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10.07.2024 15:18 Відповісти
+5
До конца зимы 2024 года, т.е. к весне 2025 года придут на передачу к подготовке приемки. А к середине лета 2025 года будет передача на проверку, т.е. где-то к середине осени, начала весны 2026 года и будут
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10.07.2024 15:23 Відповісти
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Чем севернее страна - тем больше у нее яйца...
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10.07.2024 15:18 Відповісти
Вже до кінця року?
швидкість космічна
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10.07.2024 15:19 Відповісти
Напевно, у нас немає безпечного місця для їх розташування.
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10.07.2024 15:53 Відповісти
Бо нема ппо щоб захищати літаки. А нема ппо, бо нема літаків, щоб захищати ппо. І
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10.07.2024 16:10 Відповісти
Сподіваюсь будують не як фортифікації
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10.07.2024 16:22 Відповісти
Вони могли б передати більше, але у нас близько 20 пілотів до кінця року лише.
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10.07.2024 17:59 Відповісти
До конца зимы 2024 года, т.е. к весне 2025 года придут на передачу к подготовке приемки. А к середине лета 2025 года будет передача на проверку, т.е. где-то к середине осени, начала весны 2026 года и будут
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10.07.2024 15:23 Відповісти
Ну так, у північан бюрократія, у південних народів - сієста і маньяна
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10.07.2024 16:04 Відповісти
... нікому буде на них літати... .
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10.07.2024 15:24 Відповісти
Та не треба, нам Америка вже «передала» .
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10.07.2024 15:46 Відповісти
1000 разів скажи F-16 ,Але вони не з'являться
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10.07.2024 15:52 Відповісти
Я це вже чув про 2013р
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10.07.2024 16:09 Відповісти
О! То казали в травні, потім на початку літа... Вже пів літа немає... Тепер нова версія, до кінця року, млять...
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10.07.2024 16:16 Відповісти
В якому житті тільки не відомо.
Як остогидло вже це слухати,передали б мовчки,ні треба все щоб підари знали,а тоді ні не передамо,бо аеродроми розбиті
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10.07.2024 16:18 Відповісти
******.
Они 6-ть бортов решили поделить на первые и остальные ???
Печалька
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10.07.2024 16:21 Відповісти
Ганьба!
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10.07.2024 16:22 Відповісти
Шість- десять це ні про що, літаків потрібно хоча б більше сотні та й того буде замало проти тисячі ворожих.
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10.07.2024 16:26 Відповісти
Я зрозумів що з передачою літаків будуть тягнути до виборів в Америці. Пішла чутка що поляки віддадуть МіГ-29 коли отримують F-35. На це більше надії.
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10.07.2024 16:54 Відповісти
31 грудня? Це якщо ще буде кому передавати.
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10.07.2024 16:54 Відповісти
Может быть в 2025 году.
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10.07.2024 17:04 Відповісти
Для особо одаренных в сотый раз:
На каждый самолет ф16 нужны ДВА пилота и 10-12 техников. На десять ф16 нужны 20 пилотов и 100-120 техников. На сто ф16 - 200 пилотов и 1000-1200 техников. Пилот конечно может быть и один, но тогда машина будет простаивать на земле очень много времени.
Далее на каждые 10-20 самолетов нужен аэродром с бетонкой, с укрытиями для самолетов прикрытый батареей Петриот от баллистики и Насамс от крылатых ракет. Точка... дальше можно пучить глаза, дуть щеки, стрыбать в Тису... но факт есть факт...
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10.07.2024 17:07 Відповісти
ПВО яке має захищати аеродоми захищає опу,кончену заспу,золоте та інші пропрезервативні "надзвичайні абєкти" ,тьфу довбана антинародна гидота
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10.07.2024 18:48 Відповісти
 
 