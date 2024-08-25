Із 26 серпня розпочнеться ремонт на пункті пропуску "Шегині – Медика". Він триватиме до середини жовтня.

Із понеділка, 26 серпня, стартують ремонтні роботи у пункті пропуску "Шегині – Медика", які триватимуть до середини жовтня.

Про це повідомили у Державній митній службі.

За даними польської сторони, з 09:00 у пункті пропуску "Шегині – Медика" через ремонт двох смуг руху буде сповільнено виїзд з України вантажного транспорту та автобусів до Польщі.

За попередніми даними, ремонт дорожнього покриття триватиме до середини жовтня.

Митники закликають людей врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.

Як повідомлялося, у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", що на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху внаслідок ремонтних робіт на польській стороні. Роботи триватимуть орієнтовно до 12 вересня 2024 року.

Нагадаємо, з 5 серпня Польща закрила один із пунктів пропуску – поблизу з українським переходом Ягодин.