Массированный обстрел Украины: В Луцке поврежден многоквартирный дом, поврежден инфраструктурный объект, погиб человек (обновлено)
В Луцке в результате российской атаки поврежден многоквартирный дом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.
"В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом. Детали относительно пострадавших уточняются. Нахожусь на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Начальник Волынской ОГА Юрий Погуляйко отметил, что многоэтажку повредили обломки шахеда.
"Вблизи Луцка сбит шахед. Обломки упали на территорию областного центра. В результате поврежден многоквартирный дом. По состоянию на сейчас информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
По информации Суспільного, в городе прогремели повторные взрывы.
Позже городской голова Луцка сообщил о первых последствиях российского обстрела:
"В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас есть информация об одном погибшем".
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