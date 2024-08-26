Массированный обстрел Украины: В Луцке поврежден многоквартирный дом, поврежден инфраструктурный объект, погиб человек (обновлено)

В Луцке в результате российской атаки поврежден многоквартирный дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

"В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом. Детали относительно пострадавших уточняются. Нахожусь на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Также читайте: Польша поднимала в небо свою авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине

Начальник Волынской ОГА Юрий Погуляйко отметил, что многоэтажку повредили обломки шахеда.

"Вблизи Луцка сбит шахед. Обломки упали на территорию областного центра. В результате поврежден многоквартирный дом. По состоянию на сейчас информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

По информации Суспільного, в городе прогремели повторные взрывы.

Позже городской голова Луцка сообщил о первых последствиях российского обстрела:

"В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас есть информация об одном погибшем".