У Волинській області знову чути вибухи

Триває повітряна тривога. Знову лунають вибухи в Волинській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"На місці працюють ДСНС та усі відповідні служби. Не поширюйте фото, відео та будь-яку інформацію. Детальніше - згодом", - йдеться у повідомленні.

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