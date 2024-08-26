УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13066 відвідувачів онлайн
Новини
2 874 2

У Волинській області знову чути вибухи

Окупанти атакують Луцьк

Триває повітряна тривога. Знову лунають вибухи в Волинській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"На місці працюють ДСНС та усі відповідні служби. Не поширюйте фото, відео та будь-яку інформацію. Детальніше - згодом", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Масований обстріл України: У Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок, пошкоджено інфраструктурний об’єкт, загинула людина (оновлено)

Автор: 

вибух (4439) Луцьк (412) Волинська область (859)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Моя рідна Волинь, тримайся...
показати весь коментар
26.08.2024 10:13 Відповісти
Луцьк без електрики. Слава Україні! Ганьба зеленим трандунам!
показати весь коментар
26.08.2024 10:15 Відповісти
 
 