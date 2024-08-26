У Волинській області знову чути вибухи
Триває повітряна тривога. Знову лунають вибухи в Волинській області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.
"На місці працюють ДСНС та усі відповідні служби. Не поширюйте фото, відео та будь-яку інформацію. Детальніше - згодом", - йдеться у повідомленні.
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Євген Дусик #421274
показати весь коментар26.08.2024 10:13 Відповісти Мені подобається 0
Валерій Кваша
показати весь коментар26.08.2024 10:15 Відповісти Мені подобається 2
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