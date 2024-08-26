В Волынской области снова слышны взрывы
Продолжается воздушная тревога. Снова раздаются взрывы в Волынской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко, информирует Цензор.НЕТ.
"На месте работают ГСЧС и все соответствующие службы. Не распространяйте фото, видео и любую информацию. Подробности - позже", - говорится в сообщении.
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Євген Дусик #421274
показать весь комментарий26.08.2024 10:13 Ответить Мне нравится 0
Валерій Кваша
показать весь комментарий26.08.2024 10:15 Ответить Мне нравится 2
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