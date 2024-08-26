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В Волынской области снова слышны взрывы

Окупанти атакують Луцьк

Продолжается воздушная тревога. Снова раздаются взрывы в Волынской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко, информирует Цензор.НЕТ.

"На месте работают ГСЧС и все соответствующие службы. Не распространяйте фото, видео и любую информацию. Подробности - позже", - говорится в сообщении.

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Автор: 

взрыв (6727) Луцк (581) Волынская область (992)


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Моя рідна Волинь, тримайся...
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26.08.2024 10:13 Ответить
Луцьк без електрики. Слава Україні! Ганьба зеленим трандунам!
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26.08.2024 10:15 Ответить
 
 