В Волынской области снова слышны взрывы

Продолжается воздушная тревога. Снова раздаются взрывы в Волынской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко, информирует Цензор.НЕТ.

"На месте работают ГСЧС и все соответствующие службы. Не распространяйте фото, видео и любую информацию. Подробности - позже", - говорится в сообщении.

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