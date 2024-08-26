Обстріл Луцька військами РФ: одна особа загинула, 5 постраждалих
Внаслідок обстрілу Луцька постраждали 5 осіб, 1 людина загинула.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожих обстрілів у Луцьку сьогодні потерпіло 5 людей, 1 людина загинула", - зазначив він.
Обстріл Луцька
Нагадаємо, вранці, 26 серпня 2024 року, російські війська атакували Луцьк.
Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по багатоповерхівці в місті.
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Олег Олег #553255
показати весь коментар26.08.2024 12:29 Відповісти Мені подобається 0
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