Обстріл Луцька військами РФ: одна особа загинула, 5 постраждалих

Внаслідок обстрілу Луцька постраждали 5 осіб, 1 людина загинула.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожих обстрілів у Луцьку сьогодні потерпіло 5 людей, 1 людина загинула", - зазначив він.

Обстріл Луцька

Нагадаємо, вранці, 26 серпня 2024 року, російські війська атакували Луцьк.

Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по багатоповерхівці в місті.

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