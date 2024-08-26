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Новини Війна
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Обстріл Луцька військами РФ: одна особа загинула, 5 постраждалих

Наслідки удару по Луцьку

Внаслідок обстрілу Луцька постраждали 5 осіб, 1 людина загинула.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожих обстрілів у Луцьку сьогодні потерпіло 5 людей, 1 людина загинула", - зазначив він.

Обстріл Луцька

Обстріл Луцька

Нагадаємо, вранці, 26 серпня 2024 року, російські війська атакували Луцьк.

Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по багатоповерхівці в місті.

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Автор: 

Луцьк (412) обстріл (28274)


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А партнери західні занепокоєні,літаки свої піднімали?
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26.08.2024 12:29 Відповісти
 
 