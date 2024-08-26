У Вінниці призупинили водопостачання через аварійні відключення світла

У Вінниці через аварійні вимкнення електроенергії зупинялися водопровідні станції.

Про це повідомив "Вінницяоблводоканал", інформує Цензор.НЕТ.

"Через аварійні вимкнення електроенергії двічі зупинялася водопровідна станція на Старому місті та фіксували зупинку станції "Вишенька"", - йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці компанії здійснюють переключення водопровідних станцій, але для стабілізації тиску в системі знадобиться час.

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