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Новини Війна
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У Вінниці призупинили водопостачання через аварійні відключення світла

У Вінниці призупинено водопостачання внаслідок атаки РФ

У Вінниці через аварійні вимкнення електроенергії зупинялися водопровідні станції.

Про це повідомив "Вінницяоблводоканал", інформує Цензор.НЕТ.

"Через аварійні вимкнення електроенергії двічі зупинялася водопровідна станція на Старому місті та фіксували зупинку станції "Вишенька"", - йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці компанії здійснюють переключення водопровідних станцій, але для стабілізації тиску в системі знадобиться час.

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Вінниця (620) обстріл (28274) водопостачання (831) відключення світла (1086)


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26.08.2024 11:28 Відповісти
 
 