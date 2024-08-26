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Новости Война
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В Виннице приостановили водоснабжение из-за аварийных отключений света

У Вінниці призупинено водопостачання внаслідок атаки РФ

В Виннице из-за аварийных отключений электроэнергии останавливались водопроводные станции.

Об этом сообщил "Винницаоблводоканал", информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за аварийных отключений электроэнергии дважды останавливалась водопроводная станция в Старом городе и фиксировали остановку станции "Вишенка"", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты компании осуществляют переключение водопроводных станций, но для стабилизации давления в системе понадобится время.

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Винница (725) обстрел (26951) водоснабжение (722) отключение света (422)


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26.08.2024 11:28 Ответить
 
 