В Виннице приостановили водоснабжение из-за аварийных отключений света

В Виннице из-за аварийных отключений электроэнергии останавливались водопроводные станции.

Об этом сообщил "Винницаоблводоканал", информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за аварийных отключений электроэнергии дважды останавливалась водопроводная станция в Старом городе и фиксировали остановку станции "Вишенка"", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты компании осуществляют переключение водопроводных станций, но для стабилизации давления в системе понадобится время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за ракетной атаки РФ в Житомире приостановили водоснабжение