В Виннице приостановили водоснабжение из-за аварийных отключений света
В Виннице из-за аварийных отключений электроэнергии останавливались водопроводные станции.
Об этом сообщил "Винницаоблводоканал", информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за аварийных отключений электроэнергии дважды останавливалась водопроводная станция в Старом городе и фиксировали остановку станции "Вишенка"", - говорится в сообщении.
Сейчас специалисты компании осуществляют переключение водопроводных станций, но для стабилизации давления в системе понадобится время.
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Оксана Фесенко #582011
показать весь комментарий26.08.2024 11:28 Ответить Мне нравится 0
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