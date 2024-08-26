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Атака РФ на Одещину: Кількість постраждалих зросла до 7 людей. ФОТОрепортаж

В Одеській області внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено приватні будинки. Двоє постраждалих дітей дістали травми. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники усувають наслідки атаки росіян.

За даними голови ОВА Олега Кіпера, кількість постраждалих зросла до семи людей.

"У медзаклад в стані середнього ступеня важкості госпіталізована 60-річна жінка. Також двоє дітей (10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик) отримали забої й садна", - повідомив він.

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Наслідки обстрілу Одещини 26 серпня 2024 року
Наслідки обстрілу Одещини 26 серпня 2024 року
Наслідки обстрілу Одещини 26 серпня 2024 року
Наслідки обстрілу Одещини 26 серпня 2024 року
Наслідки обстрілу Одещини 26 серпня 2024 року
Наслідки обстрілу Одещини 26 серпня 2024 року
Наслідки обстрілу Одещини 26 серпня 2024 року

Автор: 

обстріл (28449) Одеська область (3210)


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Хлопці,рівняйте кацапію з землею.
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26.08.2024 13:06 Відповісти
 
 