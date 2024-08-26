Атака РФ на Одещину: Кількість постраждалих зросла до 7 людей. ФОТОрепортаж
В Одеській області внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено приватні будинки. Двоє постраждалих дітей дістали травми.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники усувають наслідки атаки росіян.
За даними голови ОВА Олега Кіпера, кількість постраждалих зросла до семи людей.
"У медзаклад в стані середнього ступеня важкості госпіталізована 60-річна жінка. Також двоє дітей (10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик) отримали забої й садна", - повідомив він.
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показати весь коментар26.08.2024 13:06 Відповісти Мені подобається 2
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