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Новости Война
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Атака РФ на Львовщину: есть попадания в объект критической инфраструктуры в Дрогобычском районе

Ракета на Дрогобич

Сегодня, 26 августа 2024 года, утром во время воздушной тревоги враг атаковал ракетами Дрогобычский район на Львовщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Дрогобычской РВА.

Как отмечается, произошло попадание в объект критической инфраструктуры. Возник незначительный пожар.

Как сообщил начальник Дрогобычской РВА Степан Кулиняк, по предварительным данным, информации о пострадавших или жертвах нет. Все профильные службы работают на месте.

Также читайте: Войска РФ атаковали энергообъекты на Львовщине

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обстрел (26951) энергетика (2552) Львовская область (2896)


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26.08.2024 13:11 Ответить
 
 