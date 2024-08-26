Атака РФ на Львовщину: есть попадания в объект критической инфраструктуры в Дрогобычском районе

Сегодня, 26 августа 2024 года, утром во время воздушной тревоги враг атаковал ракетами Дрогобычский район на Львовщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Дрогобычской РВА.

Как отмечается, произошло попадание в объект критической инфраструктуры. Возник незначительный пожар.

Как сообщил начальник Дрогобычской РВА Степан Кулиняк, по предварительным данным, информации о пострадавших или жертвах нет. Все профильные службы работают на месте.

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