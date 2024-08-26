Атака РФ на Львівщину: є влучання в об’єкт критичної інфраструктури в Дрогобицькому районі

Сьогодні, 26 серпня 2024 року, вранці під час повітряної тривоги ворог атакував ракетами Дрогобицький район на Львівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дрогобицької РВА.

Як зазначається, відбулося влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Виникла незначна пожежа.

Як повідомив начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк, за попередніми даними, інформації про потерпілих чи жертв немає. Усі профільні служби працюють на місці.

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