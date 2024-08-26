В Запорожской области раздались взрывы

Утром 26 августа россияне массированно атакуют регионы Украины ракетами. В Запорожской области раздаются взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Ранее Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для Запорожья и области.

Также из-за ситуации с безопасностью на некоторое время было перекрыто движение по плотине ДнепроГЭС.

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