В Запорожской области раздались взрывы
Утром 26 августа россияне массированно атакуют регионы Украины ракетами. В Запорожской области раздаются взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Ранее Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для Запорожья и области.
Также из-за ситуации с безопасностью на некоторое время было перекрыто движение по плотине ДнепроГЭС.
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