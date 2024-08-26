В результате сегодняшней массированной атаки войск РФ на Киевщине повреждены два энергетических объекта.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"На Киевщине повреждены два энергетических объекта. 22 частных дома получили повреждения в результате падения обломков сбитых вражеских целей. Один дом уничтожен полностью. Еще один значительно поврежден. Также повреждены складское помещение, гаражи, три авто", - говорится в сообщении.

Кроме этого, сейчас ликвидируются возгорания травяного настила в двух районах области.

Последствия вражеской атаки фиксируются во всех районах Киевской области. Все оперативные группы продолжают свою работу", - отмечает Кравченко.

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Он также подробно рассказал о состоянии пострадавших из-за вражеской атаки.

По словам Кравченко, по состоянию на 12:00 уже известно о трех раненых жителях региона. Женщина 1965 года рождения с осколочными ранениями доставлена в больницу. Также пострадала женщина 1984 года рождения с пятимесячным ребенком. Предварительно, у матери черепно-мозговая травма. Малыш выпал из детской коляски - у девочки царапина бедра.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине есть повреждения инфраструктурных объектов.

По данным президента Владимира Зеленского, в понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и около сотни ударных дронов-камикадзе.