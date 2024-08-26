Атака РФ на Киевщину: есть повреждения инфраструктурных объектов, ранен человек
В Киевской области зафиксировано повреждение инфраструктурных объектов в результате атаки РФ по Украине в понедельник, 26 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.
"Всю ночь и утро враг атакует область ракетами и ударными дронами. Есть повреждения инфраструктурных объектов. Уже есть информация о раненом человеке, он доставлен в одно из районных медучреждений, оказывается необходимая помощь", - отметил он.
Также фиксируют повреждения частных домов в результате падения обломков сбитых вражеских целей в 4 районах. Детали обещают предоставить позже.
"На Киевщине по распоряжению Укрэнерго введены экстренные отключения света. Начальник КОВА поручил районам и громадам оперативно начать работу Пунктов несокрушимости, чтобы люди имели где подзарядить телефоны. Все оперативные службы работают на местах.
Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях пока опасность не минует", - добавили в ОВА.
Напомним, 26 августа несколько российских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс запустили по Украине управляемые крылатые ракеты из района Каспия. Также Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. Мониторинговые каналы сообщали о пусках "Калибров" из акватории Черного моря.
Взрывы прогремели во многих регионах страны.
По всей Украине введены экстренные отключения света.
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