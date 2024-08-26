В Луцке из-за российской атаки поврежден еще один дом, пострадал человек
Около 10.00 26 августа 2024 года в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом в Луцке.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, имеем одного пострадавшего. Остальная информация - уточняется. Все соответствующие службы уже на месте. Не распространяйте фото, видео и любую информацию о происшествии", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Луцке поврежден многоквартирный дом, поврежден инфраструктурный объект, погиб человек. Впоследствии в ГСЧС показали последствия вражеской атаки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль