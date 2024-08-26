В Луцке из-за российской атаки поврежден еще один дом, пострадал человек

Около 10.00 26 августа 2024 года в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом в Луцке.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, имеем одного пострадавшего. Остальная информация - уточняется. Все соответствующие службы уже на месте. Не распространяйте фото, видео и любую информацию о происшествии", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Луцке поврежден многоквартирный дом, поврежден инфраструктурный объект, погиб человек. Впоследствии в ГСЧС показали последствия вражеской атаки.