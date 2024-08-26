У Луцьку через російську атаку пошкоджено ще один будинок, постраждала людина

Близько 10.00 26 серпня 2024 року внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в Луцьку.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, маємо одного потерпілого. Решта інформації - уточнюється. Всі відповідні служби уже на місці. Не поширюйте фото, відео та будь-яку інформацію про подію", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок, пошкоджено інфраструктурний об’єкт, загинула людина. Згодом у ДСНС показали наслідки ворожої атаки.