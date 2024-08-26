УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13066 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 264 0

У Луцьку через російську атаку пошкоджено ще один будинок, постраждала людина

Наслідки удару по Луцьку

Близько 10.00 26 серпня 2024 року внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в Луцьку.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, маємо одного потерпілого. Решта інформації - уточнюється. Всі відповідні служби уже на місці. Не поширюйте фото, відео та будь-яку інформацію про подію", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Волинській області знову чути вибухи

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок, пошкоджено інфраструктурний об’єкт, загинула людина. Згодом у ДСНС показали наслідки ворожої атаки.

Автор: 

Луцьк (412) обстріл (28274)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 