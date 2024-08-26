Атака РФ на Київщину: є пошкодження інфраструктурних об’єктів, поранена людина

У Київській області зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів внаслідок атаки РФ по Україні у понеділок, 26 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Всю ніч та ранок ворог атакує область ракетами та ударними дронами. Є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога", - зазначив він.

Також фіксують пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в 4 районах. Деталі обіцяють надати згодом.

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"На Київщині за розпорядженням Укренерго введені екстрені відключення світла. Начальник КОВА доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу Пунктів незламності, щоб люди мали де підзарядити телефони. Всі оперативні служби працюють на місцях.

Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине", - додали у ОВА.

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Нагадаємо, 26 серпня кілька російських стратегічних бомбардувальників Ту-95мс запустили по Україні керовані крилаті ракети з району Каспію. Також Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. Моніторингові канали повідомляли про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря.

Вибухи пролунали у багатьох регіонах країни.

По всій Україні запроваджено екстрені відключення світла.