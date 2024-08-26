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Новини
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На Київщині пошкоджено два енергетичні об’єкти

Наслідки атаки на Київщину

Внаслідок сьогоднішньої масованої атаки військ РФ на Київщині пошкоджено два енергетичних об’єкти. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Київщині пошкоджено два енергетичні об’єкти. 22 приватні будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, наразі ліквідовуються загорання трав’яного настилу в двох районах області.

Наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини. Всі оперативні групи продовжують свою роботу", - наголошує Кравченко.

Також читайте: Наслідки атаки РФ на Київщину: троє травмованих, серед них - п’ятимісячна дитина. ФОТОрепортаж

Він також детально розповів про стан постраждалих через ворожу атаку.

За словами Кравченка, станом на 12:00 вже відомо про трьох поранених жителів регіону. Жінка 1965 року народження з осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із п’ятимісячною дитиною. Попередньо, у матері черепно-мозкова травма. Маля випало із дитячого візочка - у дівчинки подряпина стегна.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині є пошкодження інфраструктурних об’єктів.

За даними президента Володимира Зеленського, у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

Автор: 

Київська область (4007) обстріл (28274) енергетика (2578)


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Як там Наєм-захисник енергетики себе почуває?
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26.08.2024 13:30 Відповісти
Треба є*ашити по москві, кремлю, ново-огарьово, рубльовці і т.п.
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26.08.2024 13:31 Відповісти
А з F-16 що? Чи льотчики зі словниками перекладали інструкцію як їх запускати?
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26.08.2024 13:39 Відповісти
Чекали дозволу від Байдена Салівана збивати кацапські ракети.
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26.08.2024 13:43 Відповісти
Каждому рашисту паляницю в хату. Нужно херачить по рашистской енергетике. Чтобы и Бульбофюрер увидел последствия и поубавилось желание сунуться в Украину
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26.08.2024 13:43 Відповісти
Ф-16 що с'є..ались, чі вже всьо, прої..али геройські на аеродромі, вони хоть ракети навчілися збивати, чі англійський вчіли?)))
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26.08.2024 16:32 Відповісти
 
 