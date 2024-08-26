Внаслідок сьогоднішньої масованої атаки військ РФ на Київщині пошкоджено два енергетичних об’єкти.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Київщині пошкоджено два енергетичні об’єкти. 22 приватні будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, наразі ліквідовуються загорання трав’яного настилу в двох районах області.

Наслідки ворожої атаки фіксуються в усіх районах Київщини. Всі оперативні групи продовжують свою роботу", - наголошує Кравченко.

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Він також детально розповів про стан постраждалих через ворожу атаку.

За словами Кравченка, станом на 12:00 вже відомо про трьох поранених жителів регіону. Жінка 1965 року народження з осколковими пораненнями доставлена до лікарні. Також постраждала жінка 1984 року народження із п’ятимісячною дитиною. Попередньо, у матері черепно-мозкова травма. Маля випало із дитячого візочка - у дівчинки подряпина стегна.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині є пошкодження інфраструктурних об’єктів.

За даними президента Володимира Зеленського, у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.