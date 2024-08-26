Последствия атаки РФ на Киевщину: трое травмированных, среди них – пятимесячный ребенок. ФОТОрепортаж
Сегодня, 26 августа 2024 года, войска РФ в очередной раз атаковали Киевскую область. Три человека получили травмы, среди них пятимесячный ребенок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, повреждения получили дома местных жителей и транспортные средства.
Последствия атаки
По состоянию на 12:00 получили повреждения 22 частных дома и один дом разрушен. Кроме того, повреждены два автомобиля, гараж, хозяйственное помещение и забор. Также произошло возгорание травяного настила. Полицейские проводят осмотры и фиксируют последствия атаки.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователями будет начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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Постраждалим швидкого одужання.
На первом фото отмостку мусором засыпало. На третьем, без вариантов.
Как думаете, кому возмещение по е-видновленню буде?