Последствия атаки РФ на Киевщину: трое травмированных, среди них – пятимесячный ребенок. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 августа 2024 года, войска РФ в очередной раз атаковали Киевскую область. Три человека получили травмы, среди них пятимесячный ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, повреждения получили дома местных жителей и транспортные средства.

Последствия атаки

По состоянию на 12:00 получили повреждения 22 частных дома и один дом разрушен. Кроме того, повреждены два автомобиля, гараж, хозяйственное помещение и забор. Также произошло возгорание травяного настила. Полицейские проводят осмотры и фиксируют последствия атаки.

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По факту нарушения законов и обычаев войны следователями будет начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.