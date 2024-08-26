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Последствия атаки РФ на Киевщину: трое травмированных, среди них – пятимесячный ребенок. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 августа 2024 года, войска РФ в очередной раз атаковали Киевскую область. Три человека получили травмы, среди них пятимесячный ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, повреждения получили дома местных жителей и транспортные средства.

Последствия атаки

По состоянию на 12:00 получили повреждения 22 частных дома и один дом разрушен. Кроме того, повреждены два автомобиля, гараж, хозяйственное помещение и забор. Также произошло возгорание травяного настила. Полицейские проводят осмотры и фиксируют последствия атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Киевщину: есть повреждения инфраструктурных объектов, ранен человек

Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину

По факту нарушения законов и обычаев войны следователями будет начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

Киевская область (4132) обстрел (27129) Нацполиция (16459)


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Мразота кацапська.
Постраждалим швидкого одужання.
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26.08.2024 13:20 Ответить
Ну скажите что богатых Бог не бережет.
На первом фото отмостку мусором засыпало. На третьем, без вариантов.
Как думаете, кому возмещение по е-видновленню буде?
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26.08.2024 13:25 Ответить
 
 