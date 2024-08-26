Наслідки атаки РФ на Київщину: троє травмованих, серед них - п’ятимісячна дитина. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 серпня 2024 року, війська РФ вчергове атакували Київщину. Троє людей отримали травми, серед них пʼятимісячна дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, пошкодження зазнали будинки місцевих жителів і транспортні засоби.

Наслідки атаки

Станом на 12:00 зазнали пошкоджень 22 приватні будинки та один будинок зруйновано. Крім того, пошкоджені два автомобілі, гараж, господарське приміщення та паркан. Також сталось загоряння трав`яного настилу. Поліцейські проводять огляди та фіксують наслідки атаки.

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