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У Запорізькій області пролунали вибухи

вибух

Зранку 26 серпня росіяни масовано атакують регіони України ракетами. У Запорізькій області лунають вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Запоріжжя та області.

Також через безпекову ситуацію на деякий час було перекрито рух греблею ДніпроГЕС. 

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