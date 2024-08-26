Враг попал по промышленному объекту на Полтавщине, есть раненые
26 августа российские захватчики атаковали Полтавскую область. Есть раненые.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.
"Враг попал по промышленному объекту на Полтавщине. Травмированы пять человек", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога в Полтавской области продолжается уже почти 7 часов.
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