Ворог поцілив по промисловому об’єкту на Полтавщині, є поранені

26 серпня російські загарбники атакували Полтавщину. Є поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Травмовано пʼять людей", - йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога у Полтавській області триває вже майже 7 годин.

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