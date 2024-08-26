Ворог поцілив по промисловому об’єкту на Полтавщині, є поранені
26 серпня російські загарбники атакували Полтавщину. Є поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Ворог поцілив по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Травмовано пʼять людей", - йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога у Полтавській області триває вже майже 7 годин.
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