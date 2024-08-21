11 годин тривала повітряна тривога на Полтавщині: Влучань не зафіксовано

У Полтавській області після 11 годин повітряної тривоги оголошено відбій небезпеки.

Про це повідомив глава ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

"11 годин тривала повітряна тривога на Полтавщині. Завдяки нашим Силам оборони влучань на території області не зафіксовано. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, в області фіксували БПЛА РФ.

Читайте: У більшості областей України оголошена повітряна тривога, військові повідомили про рух БпЛА