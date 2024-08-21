УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10495 відвідувачів онлайн
Новини Війна
716 1

11 годин тривала повітряна тривога на Полтавщині: Влучань не зафіксовано

Тривога на Полтавщині тривала 11 годин

У Полтавській області після 11 годин повітряної тривоги оголошено відбій небезпеки.

Про це повідомив глава ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

"11 годин тривала повітряна тривога на Полтавщині. Завдяки нашим Силам оборони влучань на території області не зафіксовано. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, в області фіксували БПЛА РФ.

Читайте: У більшості областей України оголошена повітряна тривога, військові повідомили про рух БпЛА

Автор: 

повітряна тривога (897) Полтавська область (1099)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не прошло й півгодини знову тривога.
показати весь коментар
21.08.2024 09:56 Відповісти
 
 