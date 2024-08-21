11 годин тривала повітряна тривога на Полтавщині: Влучань не зафіксовано
У Полтавській області після 11 годин повітряної тривоги оголошено відбій небезпеки.
Про це повідомив глава ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.
"11 годин тривала повітряна тривога на Полтавщині. Завдяки нашим Силам оборони влучань на території області не зафіксовано. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
За даними Повітряних сил, в області фіксували БПЛА РФ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
dwt
показати весь коментар21.08.2024 09:56 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль