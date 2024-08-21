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Новости Война
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11 часов продолжалась воздушная тревога на Полтавщине: Попадания не зафиксированы

Тривога на Полтавщині тривала 11 годин

В Полтавской области после 11 часов воздушной тревоги объявлен отбой опасности.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

"11 часов продолжалась воздушная тревога на Полтавщине. Благодаря нашим Силам обороны попаданий на территории области не зафиксировано. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, в области фиксировали БПЛА РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В большинстве областей Украины объявлена ​​воздушная тревога, военные сообщили о движении БПЛА

Автор: 

воздушная тревога (771) Полтавская область (1144)


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Не прошло й півгодини знову тривога.
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21.08.2024 09:56 Ответить
 
 