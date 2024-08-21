11 часов продолжалась воздушная тревога на Полтавщине: Попадания не зафиксированы

В Полтавской области после 11 часов воздушной тревоги объявлен отбой опасности.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

"11 часов продолжалась воздушная тревога на Полтавщине. Благодаря нашим Силам обороны попаданий на территории области не зафиксировано. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, в области фиксировали БПЛА РФ.

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