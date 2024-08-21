11 часов продолжалась воздушная тревога на Полтавщине: Попадания не зафиксированы
В Полтавской области после 11 часов воздушной тревоги объявлен отбой опасности.
Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.
"11 часов продолжалась воздушная тревога на Полтавщине. Благодаря нашим Силам обороны попаданий на территории области не зафиксировано. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил, в области фиксировали БПЛА РФ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
dwt
показать весь комментарий21.08.2024 09:56 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль