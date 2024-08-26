На Сумщине повреждены объекты энергетики: Без света 213 населенных пунктов213 населенных пунктов
Российские захватчики повредили объекты энергетики на Сумщине.
Об этом сообщили в Сумыоблэнерго, передает Цензор.НЕТ.
"Кроме общей ситуации в Украине, враг повредил многочисленные объекты энергетики на территории Сумщины.
Без распределения электроэнергии в результате вооруженной агрессии рф по состоянию на 10 часов 26 августа более 34 тысяч точек учета потребителей (это 213 населенных пунктов, 19 из них частично)", - говорится в сообщении.
Больше всего пострадали от военной агрессии россиян энергетические объекты в Глуховской, Белопольской, Середино-Будской, Ямпольской, Великописаревской, Сумской, Краснопольской, Путивльской громадах.
Всего на территории Сумщины вместе с введенными экстренными отключениями, сейчас более 246 тысяч точек учета потребителей временно без электроэнергии.
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Я два рази ніколи не повтроюю! Повторюю!
Да потушиіть вже світло у москвобаді, ви заіпалі! Я бачив, що на підстанціях москалі танки ховають.