На Сумщине повреждены объекты энергетики: Без света 213 населенных пунктов213 населенных пунктов

Российские захватчики повредили объекты энергетики на Сумщине.

Об этом сообщили в Сумыоблэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме общей ситуации в Украине, враг повредил многочисленные объекты энергетики на территории Сумщины.



Без распределения электроэнергии в результате вооруженной агрессии рф по состоянию на 10 часов 26 августа более 34 тысяч точек учета потребителей (это 213 населенных пунктов, 19 из них частично)", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадали от военной агрессии россиян энергетические объекты в Глуховской, Белопольской, Середино-Будской, Ямпольской, Великописаревской, Сумской, Краснопольской, Путивльской громадах.

Всего на территории Сумщины вместе с введенными экстренными отключениями, сейчас более 246 тысяч точек учета потребителей временно без электроэнергии.

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