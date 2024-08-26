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Новости Война
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На Сумщине повреждены объекты энергетики: Без света 213 населенных пунктов213 населенных пунктов

На Сумщині пошкоджено об'єкти енергетики

Российские захватчики повредили объекты энергетики на Сумщине.

Об этом сообщили в Сумыоблэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме общей ситуации в Украине, враг повредил многочисленные объекты энергетики на территории Сумщины.

Без распределения электроэнергии в результате вооруженной агрессии рф по состоянию на 10 часов 26 августа более 34 тысяч точек учета потребителей (это 213 населенных пунктов, 19 из них частично)", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадали от военной агрессии россиян энергетические объекты в Глуховской, Белопольской, Середино-Будской, Ямпольской, Великописаревской, Сумской, Краснопольской, Путивльской громадах.

Всего на территории Сумщины вместе с введенными экстренными отключениями, сейчас более 246 тысяч точек учета потребителей временно без электроэнергии.

Читайте: Массированная атака на Украину: пострадали 15 областей, есть погибшие и раненые. Повреждена энергетическая инфраструктура в ряде регионов, - Шмыгаль

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обстрел (26951) Сумская область (3013) энергетика (2552)


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За то курська аес прекрасно працює за 20 км від фронту. Як це можливо?
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26.08.2024 11:14 Ответить
Чому припинили удари по НПЗ?
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26.08.2024 11:26 Ответить
Без света 213 населенных пунктов213 населенных пунктов Источник:
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Я два рази ніколи не повтроюю! Повторюю!

Да потушиіть вже світло у москвобаді, ви заіпалі! Я бачив, що на підстанціях москалі танки ховають.
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26.08.2024 11:44 Ответить
 
 