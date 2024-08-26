На Сумщині пошкоджено об’єкти енергетики: Без світла 213 населених пунктів
Російські загарбники пошкодили об'єкти енергетики на Сумщині.
Про це повідомили у Сумиобленерго, передає Цензор.НЕТ.
"Окрім загальної ситуації в Україні, ворог пошкодив численні об’єкти енергетики на території Сумщини.
Без розподілу електроенергії внаслідок збройної агресії рф станом на 10 годину 26 серпня понад 34 тисячі точок обліку споживачів (це 213 населених пунктів, 19 із них частково)", - йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждали від військової агресії росіян енергетичні об’єкти в Глухівській, Білопільській, Середино-Будській, Ямпільській, Великописарівській, Сумській, Краснопільській, Путивльській громадах.
Загалом на території Сумщини разом із введеними екстреними відключеннями, зараз понад 246 тисяч точок обліку споживачів тимчасово без електроенергії.
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Я два рази ніколи не повтроюю! Повторюю!
Да потушиіть вже світло у москвобаді, ви заіпалі! Я бачив, що на підстанціях москалі танки ховають.