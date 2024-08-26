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Новости Война
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Массированная атака на Украину: пострадали 15 областей, есть погибшие и раненые. Повреждена энергетическая инфраструктура в ряде регионов, - Шмыгаль

Удар по енергетиці

15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг применил различные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие.

"Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему. Председатели ОВА получили задание развернуть при необходимости Пункты Несокрушимости", - говорится в сообщении.

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"Чтобы остановить варварский обстрел украинских городов, необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты. Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам. Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим Россию заплатить", - резюмирует Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что по всей Украине введены экстренные отключения света.

Также отмечалось, что войска РФ атаковали энергообъекты на Львовщине.

Автор: 

обстрел (26951) энергетика (2552) Шмыгаль Денис (2672)


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Топ комментарии
+13
Ну що , суки , допи@ділись з експортом ,
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26.08.2024 11:02
+10
Шмигаль дозволив відкривати пункти незламності знову. Ми так розуміємо там будуть працювати генератори нескореності на пальному непохитності?
Як ви дістали своїм потужним фальшивим пафосом! Краще розкажіть як ви 1 гігават потужностей виробництва електроенергії до кінця року зробите, як обіцяв Зеленський.
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26.08.2024 11:07
+9
Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо росію заплатити", - резюмує Шмигаль. Не маючи підтримки союзників Україна і її народ вже отримує платню від рашистського вбивці, за "зелені ,нічим не підкріплені , потужні словесні погрози- куйлу
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26.08.2024 10:51
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Если эти самолеты распологаются в Каспийске то достать беспилотниками можно,тем более что самолеты большие.
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26.08.2024 10:49 Ответить
Дістати можна , але кацапи встигають піднімати свої літаки в повітря . Бо дрон летить надто повільно .
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26.08.2024 11:00 Ответить
Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо росію заплатити", - резюмує Шмигаль. Не маючи підтримки союзників Україна і її народ вже отримує платню від рашистського вбивці, за "зелені ,нічим не підкріплені , потужні словесні погрози- куйлу
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26.08.2024 10:51 Ответить
скаженого пса можна дражнити тоді, коли Ти маєш в руках пістолет , щоб його пристрелити .Якщо Ти не маєш в руках навіть палки, щоб захиститись ,то бути Тобі покусаним .В ДАНОМУ ВИПАДКУ,БОЛИТЬ УКРАЇНУ І ВЕСЬ ЇЇ НАРОД .Хоча добре розумію за кого Тебе болить/
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26.08.2024 11:12 Ответить
хамство Тебе видало
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26.08.2024 11:21 Ответить
пізнання одягу ,в котрий зодягались совкові кати українського народу ,видає "совкового замполіта" .
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26.08.2024 11:27 Ответить
У нас є прем'єр-міністр?
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26.08.2024 10:54 Ответить
Так -- Єрмак.
А Шмигаль -- прокладка для зв'язку Є з виконавцями його волі.
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26.08.2024 13:38 Ответить
Ну що , суки , допи@ділись з експортом ,
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26.08.2024 11:02 Ответить
Шмигаль дозволив відкривати пункти незламності знову. Ми так розуміємо там будуть працювати генератори нескореності на пальному непохитності?
Як ви дістали своїм потужним фальшивим пафосом! Краще розкажіть як ви 1 гігават потужностей виробництва електроенергії до кінця року зробите, як обіцяв Зеленський.
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26.08.2024 11:07 Ответить
Пункти Незламності - це не потужно. ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ ім. ВОЛОДИМИРА ПОТУЖНОГО - так краще.
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26.08.2024 11:09 Ответить
пункти незламності мають по різному називатись,щоб в виборців Зеленського був вибір; пункт незламності "какая разніца",а на сусідній вулиці пункт незламності " надо просто пєрєстать стрєлять",можна також називати пункт "не лох",пункт "не тряпка",а самий комфортний,де можна заночувати і безкоштовно поїсти- пункт незламності "Шашлички").
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26.08.2024 11:52 Ответить
Яка несподіванка, хто ж думав, що кацапи вдарять знову по енергетиці... (Сарказм) Три роки енерготеррору, а зелена потолоч тільки щоки налуває, та бабло на "захист енергооб'єктів" розпилює. Гній смердючий. Забирайте ся з влади, гниди недієздатні!
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26.08.2024 11:17 Ответить
чому досі не зруйнований Кримський міст?
де відповіді?
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26.08.2024 11:30 Ответить
Кто ты чмыгаль?Откуда голос?
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26.08.2024 11:33 Ответить
Ну тепе5р на будуть заспокоювати "Паляницею" як раніше заспокоювали Нептуном,Леопардом тощо....
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26.08.2024 13:59 Ответить
 
 