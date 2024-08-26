Массированная атака на Украину: пострадали 15 областей, есть погибшие и раненые. Повреждена энергетическая инфраструктура в ряде регионов, - Шмыгаль

15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг применил различные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие.

"Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему. Председатели ОВА получили задание развернуть при необходимости Пункты Несокрушимости", - говорится в сообщении.

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"Чтобы остановить варварский обстрел украинских городов, необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты. Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам. Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим Россию заплатить", - резюмирует Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что по всей Украине введены экстренные отключения света.

Также отмечалось, что войска РФ атаковали энергообъекты на Львовщине.