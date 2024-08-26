Масована атака на Україну: постраждали 15 областей, є загиблі та поранені. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру в низці регіонів, - Шмигаль

15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі.

"Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. "Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему. Голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби Пункти Незламності", - йдеться у повідомленні.

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"Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо росію заплатити", - резюмує Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що по всій Україні запроваджено екстрені відключення світла.

Також зазначалося, що війська РФ атакували енергооб’єкти на Львівщині.