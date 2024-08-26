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Новини Війна
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Масована атака на Україну: постраждали 15 областей, є загиблі та поранені. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру в низці регіонів, - Шмигаль

Удар по енергетиці

15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі. 

"Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. "Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему. Голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби Пункти Незламності", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: В енергетиці складна ситуація, - Міненерго

"Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо росію заплатити", - резюмує Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що по всій Україні запроваджено екстрені відключення світла.

Також зазначалося, що війська РФ атакували енергооб’єкти на Львівщині.

Автор: 

обстріл (28274) енергетика (2578) Шмигаль Денис (4550)


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Топ коментарі
+13
Ну що , суки , допи@ділись з експортом ,
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26.08.2024 11:02
+10
Шмигаль дозволив відкривати пункти незламності знову. Ми так розуміємо там будуть працювати генератори нескореності на пальному непохитності?
Як ви дістали своїм потужним фальшивим пафосом! Краще розкажіть як ви 1 гігават потужностей виробництва електроенергії до кінця року зробите, як обіцяв Зеленський.
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26.08.2024 11:07
+9
Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо росію заплатити", - резюмує Шмигаль. Не маючи підтримки союзників Україна і її народ вже отримує платню від рашистського вбивці, за "зелені ,нічим не підкріплені , потужні словесні погрози- куйлу
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26.08.2024 10:51
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Если эти самолеты распологаются в Каспийске то достать беспилотниками можно,тем более что самолеты большие.
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26.08.2024 10:49 Відповісти
Дістати можна , але кацапи встигають піднімати свої літаки в повітря . Бо дрон летить надто повільно .
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26.08.2024 11:00 Відповісти
Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо росію заплатити", - резюмує Шмигаль. Не маючи підтримки союзників Україна і її народ вже отримує платню від рашистського вбивці, за "зелені ,нічим не підкріплені , потужні словесні погрози- куйлу
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26.08.2024 10:51 Відповісти
скаженого пса можна дражнити тоді, коли Ти маєш в руках пістолет , щоб його пристрелити .Якщо Ти не маєш в руках навіть палки, щоб захиститись ,то бути Тобі покусаним .В ДАНОМУ ВИПАДКУ,БОЛИТЬ УКРАЇНУ І ВЕСЬ ЇЇ НАРОД .Хоча добре розумію за кого Тебе болить/
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26.08.2024 11:12 Відповісти
хамство Тебе видало
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26.08.2024 11:21 Відповісти
пізнання одягу ,в котрий зодягались совкові кати українського народу ,видає "совкового замполіта" .
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26.08.2024 11:27 Відповісти
У нас є прем'єр-міністр?
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26.08.2024 10:54 Відповісти
Так -- Єрмак.
А Шмигаль -- прокладка для зв'язку Є з виконавцями його волі.
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26.08.2024 13:38 Відповісти
Ну що , суки , допи@ділись з експортом ,
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26.08.2024 11:02 Відповісти
Шмигаль дозволив відкривати пункти незламності знову. Ми так розуміємо там будуть працювати генератори нескореності на пальному непохитності?
Як ви дістали своїм потужним фальшивим пафосом! Краще розкажіть як ви 1 гігават потужностей виробництва електроенергії до кінця року зробите, як обіцяв Зеленський.
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26.08.2024 11:07 Відповісти
Пункти Незламності - це не потужно. ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ ім. ВОЛОДИМИРА ПОТУЖНОГО - так краще.
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26.08.2024 11:09 Відповісти
пункти незламності мають по різному називатись,щоб в виборців Зеленського був вибір; пункт незламності "какая разніца",а на сусідній вулиці пункт незламності " надо просто пєрєстать стрєлять",можна також називати пункт "не лох",пункт "не тряпка",а самий комфортний,де можна заночувати і безкоштовно поїсти- пункт незламності "Шашлички").
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26.08.2024 11:52 Відповісти
Яка несподіванка, хто ж думав, що кацапи вдарять знову по енергетиці... (Сарказм) Три роки енерготеррору, а зелена потолоч тільки щоки налуває, та бабло на "захист енергооб'єктів" розпилює. Гній смердючий. Забирайте ся з влади, гниди недієздатні!
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26.08.2024 11:17 Відповісти
чому досі не зруйнований Кримський міст?
де відповіді?
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26.08.2024 11:30 Відповісти
Кто ты чмыгаль?Откуда голос?
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26.08.2024 11:33 Відповісти
Ну тепе5р на будуть заспокоювати "Паляницею" як раніше заспокоювали Нептуном,Леопардом тощо....
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26.08.2024 13:59 Відповісти
 
 