РФ атаковала Киевскую ГЭС, - СМИ. ВИДЕО

Утром российские войска атаковали Киевскую гидроэлектростанцию возле Вышгорода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Буквы.

На данный момент о масштабе разрушений неизвестно, заявил источник издания.

"О прорыве дамбы речь не шла. Сейчас неизвестно, были ли пострадавшие или погибшие на этом объекте. Известно, что на Киевщине в целом повреждены инфраструктурные объекты и был ранен один человек, но не уточнялось, где именно", - отмечается в материале.

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