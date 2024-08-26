РФ атакувала Київську ГЕС, - ЗМІ. ВIДЕО

Вранці російські війська атакували Київську гідроелектростанцію біля Вишгорода.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Букви.

Наразі про масштаб руйнувань невідомо, заявило джерело видання.

"Щодо прориву дамби не йшлося. Нині невідомо, чи були постраждалі або загиблі на цьому об’єкті. Відомо, що на Київщині загалом пошкоджено інфраструктурні об’єкти та було поранено одну людину, але не уточнювалося, де саме", - зазначається в матеріалі.

Читайте: Наслідки атаки РФ на Київщину: троє травмованих, серед них - п’ятимісячна дитина. ФОТОрепортаж