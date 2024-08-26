РФ атакувала Київську ГЕС, - ЗМІ. ВIДЕО
Вранці російські війська атакували Київську гідроелектростанцію біля Вишгорода.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Букви.
Наразі про масштаб руйнувань невідомо, заявило джерело видання.
"Щодо прориву дамби не йшлося. Нині невідомо, чи були постраждалі або загиблі на цьому об’єкті. Відомо, що на Київщині загалом пошкоджено інфраструктурні об’єкти та було поранено одну людину, але не уточнювалося, де саме", - зазначається в матеріалі.
Топ коментарі
+54 Sergis #587854
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+32 Тania Noname
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+31 Роман Агафонов
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Зараз же, раптом, повилізало купа "зе-ботів" і починають розповідати, що і ППО в нас "немає", і Київська ГЕС "ніколи прикритою не була", і що "ППО/ПРО ніколи все не збиває" і так далі.
А народу влаштували черговий "зелений разводняк", коли в потрібний момент ППО просто "не працює". І під цим приводом, наприклад, (під домовленостямт "колективного зєрмака" зі своїми "хазяями"), і на "Артема" прилітає купа ракет (а працівників в цей час, чомусь тримають в цехах, а не в сховище під заводом), а для "відводу очей" демонстративно б'ють по Отматдиту, і в ЗМІ далі цинічно говорять лише про удар по лікарні, і про те, що, от, бачте, "немає нічого ідеального".
Так і тут, пропускають удар по Київській ГЕС, і боти починають розповідати, що "нічого ж нема", раптом. І під цей "шум", знестромлюють весь Київ, хоча, до прикладу, в тому ж таки Києві, працює купа власних теплоелектростанцій, котрі весь час живлять все місто. Але то нічого - треба ж якась "причина", щоби розповідати, чому знову масовані відключення електрики. Щоби й далі гнати купу енергії не експорт, під будь-якими приводами і робити й далі захмарний тариф людям і т.д.
"Піпл все схаває".
А щоби ніхто не подумав на "кремльовських кротів" при владі, влаштували черговий показовий обмін полоненими за потужної підтримки "особисто єрмака" (с).
Прикрили, інформаційно, таким чином, свого агента від усіляких звинувачень.
І так же весь час. Одна й та сама схема, коли треба відволікти увагу людей, її перенаправити.
"Піпл хаває"?
У нас є засоби заздалегідь забезпечити необхідний резерв додаткової генерації, з відповідною синхронізацію. Як це було до того, коли ті ж таки теплоелектростанції працювали.
І хто сказав, що цього резерву зараз точно немає? І що генератори встановлені? зелені? Певно, вони вам особисто доповіли (чи, може, "темник" підготували)?
Чи просто, немає політичної волі робити так, щоби все було нормально?
Чи, може, вони все "встановили" так само, як "захистили" ТЕС, "освоївши" купу мільярдів?
Чи так само, як "збудували укріплення"?
Це була навіть не балістична ракета - крилата.
Не було встановлено жодного захисту на подібних, уразливих місцях станції. Хоч, за рік, це легко можна було зробити.
Так само, не було влаштовано ніяких повітряних загороджень навколо самої станції. Хоча, в роки 2 Світової війни, навколо подібних об'єктів вирішували навіть дерижаблі з сітками. Нащо воно нам - ми ж розумні та - нам і того не треба.
Куди поділися ППО, яке прикривали станцію до цього - теж загадка. Ракета була не балістична, щоби для захисту станції тримати окремо "Петріот" там. Там стояли інші комплекси, які хоч якось, тримали захист, особливо, під час масованих обстрілів восени-взимку 2022-2023 року. Десь воно раптом все "щезло".
Хоча, захистити, найперше, машзал, всіма доступними засобами- це головна задача. Бо в разі чого, це найважче потім ремонтувати та відновлювати. Супутню інфраструктуру відновити набагато легше за потреби. Тим більше, територія довкола тієї ж ТЕС не така велика, це не Київ, щоб не можна було перекрити підходи для ракет до неї простішими комплексами ПРО/ППО. Зокрема, для цієї задачі Україна використовувала купу старих, навіть радянських комплексів, тих же БУК, С-300, навіть робили купу "гибридів", адаптованих від використання старих західних зенітних ракет. Раптом, це все "щезло", і найбільша ТЕС виявилася "голою".