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РФ атакувала Київську ГЕС, - ЗМІ. ВIДЕО

Вранці російські війська атакували Київську гідроелектростанцію біля Вишгорода.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Букви.

Наразі про масштаб руйнувань невідомо, заявило джерело видання.

"Щодо прориву дамби не йшлося. Нині невідомо, чи були постраждалі або загиблі на цьому об’єкті. Відомо, що на Київщині загалом пошкоджено інфраструктурні об’єкти та було поранено одну людину, але не уточнювалося, де саме", - зазначається в матеріалі.

Читайте: Наслідки атаки РФ на Київщину: троє травмованих, серед них - п’ятимісячна дитина. ФОТОрепортаж

Автор: 

ГЕС (209) обстріл (28449) Вишгород (71)


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Топ коментарі
+54
Може настав час відрізати курську аес від мереж раїсі?
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26.08.2024 13:24
+32
щоб так прицільно бити, потрібно мати зрадників всередині. Десь сидять керівниками енергетичних структур, виродки собачі російські. Нічого не змінилось. В той час , коли всіх, хто має роспоходження, родичів на росії, потрібно перевіряти до сьомого коліна, наша влада віддає їм все керівництво. Це абсолютна диверсія влади проти України та її народу.
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26.08.2024 13:27
+31
І що тоді Єрмак доповідатиме своєму хазяїну?
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26.08.2024 13:27
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Навіщо? Є багато інших вразливих місць для енергетики
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26.08.2024 14:16 Відповісти
Київ, як і Київська ГЕС завжди дуже щільно прикривали ППО/ПРО. І якщо, в 2022 році, коли у нас ще не було західних систем ППО/ПРО на озброєнні, справді, по місту влучали час від часу ракети, то, наприклад, весь 2023 рік ні на Київ, ні на Київську ГЕС не впало практично жодної російської ракети. Хоч, наприклад, в травні 2023 року росіяни обстрілювали Київ ледь не через день дуже масованими обстрілами, коли одних тільки "Кінджалів" на Київ прилітало до 7-10 штук. І все збивали.
Зараз же, раптом, повилізало купа "зе-ботів" і починають розповідати, що і ППО в нас "немає", і Київська ГЕС "ніколи прикритою не була", і що "ППО/ПРО ніколи все не збиває" і так далі.
А народу влаштували черговий "зелений разводняк", коли в потрібний момент ППО просто "не працює". І під цим приводом, наприклад, (під домовленостямт "колективного зєрмака" зі своїми "хазяями"), і на "Артема" прилітає купа ракет (а працівників в цей час, чомусь тримають в цехах, а не в сховище під заводом), а для "відводу очей" демонстративно б'ють по Отматдиту, і в ЗМІ далі цинічно говорять лише про удар по лікарні, і про те, що, от, бачте, "немає нічого ідеального".

Так і тут, пропускають удар по Київській ГЕС, і боти починають розповідати, що "нічого ж нема", раптом. І під цей "шум", знестромлюють весь Київ, хоча, до прикладу, в тому ж таки Києві, працює купа власних теплоелектростанцій, котрі весь час живлять все місто. Але то нічого - треба ж якась "причина", щоби розповідати, чому знову масовані відключення електрики. Щоби й далі гнати купу енергії не експорт, під будь-якими приводами і робити й далі захмарний тариф людям і т.д.
"Піпл все схаває".
А щоби ніхто не подумав на "кремльовських кротів" при владі, влаштували черговий показовий обмін полоненими за потужної підтримки "особисто єрмака" (с).
Прикрили, інформаційно, таким чином, свого агента від усіляких звинувачень.
І так же весь час. Одна й та сама схема, коли треба відволікти увагу людей, її перенаправити.
"Піпл хаває"?
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26.08.2024 14:34 Відповісти
Почитайте, що таке синхронізація генераторів
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26.08.2024 14:58 Відповісти
Розкажіть, краще, де сотня високопотужних газотурбінних установок які нам передали для генерації (та синхронізації)? Чому вони не працюють?
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26.08.2024 15:16 Відповісти
Так це не до мене питання. З чого ви взяли, що "вони не працюють" ? Тому що вам не доповіли? Змонтувати подібні генератори - це та ще проблема, збирати їх в едину енергосистему - це теж проблема. Ну, добре, хоч населення енергетикою почало цікавитися. Багато чого нового узнаєте
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26.08.2024 15:21 Відповісти
Вже півтора роки минуло, як нам передали все необхідне. Але в "зелених" завжди "проблема" зробити хоч щось.
У нас є засоби заздалегідь забезпечити необхідний резерв додаткової генерації, з відповідною синхронізацію. Як це було до того, коли ті ж таки теплоелектростанції працювали.
І хто сказав, що цього резерву зараз точно немає? І що генератори встановлені? зелені? Певно, вони вам особисто доповіли (чи, може, "темник" підготували)?
Чи просто, немає політичної волі робити так, щоби все було нормально?
Чи, може, вони все "встановили" так само, як "захистили" ТЕС, "освоївши" купу мільярдів?
Чи так само, як "збудували укріплення"?
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26.08.2024 15:41 Відповісти
Яке "укріплення" можна збудувати навколо ТЕС ? Під землю зариємо машзал ТЕС, а труби залишимо на поверхні, або теж під землю? Я ж не винен, що ви слухали балачки гуманітарієм. А зараз ви енергетиків слухати не хочете. Бо гуманітарії співали вам те, що ви хотіли почути
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26.08.2024 15:48 Відповісти
На тій же Трипільській ТЕС ракета залетіла прямо до машинної зали, фактично, через вікно.
Це була навіть не балістична ракета - крилата.
Не було встановлено жодного захисту на подібних, уразливих місцях станції. Хоч, за рік, це легко можна було зробити.
Так само, не було влаштовано ніяких повітряних загороджень навколо самої станції. Хоча, в роки 2 Світової війни, навколо подібних об'єктів вирішували навіть дерижаблі з сітками. Нащо воно нам - ми ж розумні та - нам і того не треба.
Куди поділися ППО, яке прикривали станцію до цього - теж загадка. Ракета була не балістична, щоби для захисту станції тримати окремо "Петріот" там. Там стояли інші комплекси, які хоч якось, тримали захист, особливо, під час масованих обстрілів восени-взимку 2022-2023 року. Десь воно раптом все "щезло".
Хоча, захистити, найперше, машзал, всіма доступними засобами- це головна задача. Бо в разі чого, це найважче потім ремонтувати та відновлювати. Супутню інфраструктуру відновити набагато легше за потреби. Тим більше, територія довкола тієї ж ТЕС не така велика, це не Київ, щоб не можна було перекрити підходи для ракет до неї простішими комплексами ПРО/ППО. Зокрема, для цієї задачі Україна використовувала купу старих, навіть радянських комплексів, тих же БУК, С-300, навіть робили купу "гибридів", адаптованих від використання старих західних зенітних ракет. Раптом, це все "щезло", і найбільша ТЕС виявилася "голою".
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26.08.2024 16:27 Відповісти
Якщо проїдете по залізниці від Лозової до Слов'янська, побачите, як стіни підстанцій укріплені габіонами. Багато ума не треба. Треба тільки "новіє ліца" нах перемістити з України.
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26.08.2024 23:30 Відповісти
Та зрозуміло, але ж це не панацея
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27.08.2024 11:16 Відповісти
Госдеп, де чергове співчуття
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26.08.2024 15:04 Відповісти
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