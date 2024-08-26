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Последствия атаки РФ на Николаевщину: из-за падения обломков горели сухостои. ФОТОрепортаж

В Николаевской области спасатели ликвидировали последствия массированного российского обстрела 26 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что враг целился по критической инфраструктуре, сейчас ситуация стабильная. Есть пострадавшие.

"В результате падения боеприпасов и их обломков возникли пожары в Первомайском и Николаевском районах области. Горели, в основном, сухостои на открытых территориях", - добавили в ГСЧС.

К ликвидации пожаров пожарные и местные пожарные охраны. Все возгорания оперативно ликвидированы.

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Николаевская область (2123) обстрел (27129) ГСЧС (4966)


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