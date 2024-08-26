Обстрел Николаевщины: 3 человека ранены
В результате массированного обстрела на Николаевщине ранения получили 3 человека.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"На сейчас 3 раненых в результате массированного ракетного обстрела. Все под контролем. Заряжайте устройства на всякий случай", - отметил он.
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