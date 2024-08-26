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Обстріл Миколаївщини: 3 особи поранено

Масований обстріл України: на Миколаївщині 3 поранених

Внаслідок масованого обстрілу на Миколаївщині поранення дістали 3 особи.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На зараз 3 поранених в результаті масованого ракетного обстрілу. Все під контролем. Заряджайте пристрої на всяк випадок", - зазначив він.

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Миколаївська область (2261) обстріл (28274)


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