Обстріл Миколаївщини: 3 особи поранено

Внаслідок масованого обстрілу на Миколаївщині поранення дістали 3 особи.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На зараз 3 поранених в результаті масованого ракетного обстрілу. Все під контролем. Заряджайте пристрої на всяк випадок", - зазначив він.

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