Ввечері окупанти вдарили балістикою по Миколаївщині: Виникла пожежа на фермі

Російські війська 21 серпня вночі атакували Березнегуватську громаду Миколаївщини.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

О 18:42 21 серпня окупанти вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Вночі, 21 серпня, о 23:05 росіяни завдали балістичного удару, попередньо "Іскандер-М" по Березнегуватській громаді.

"Внаслідок чого, виникла пожежа фермерського господарства, двох житлових будинків та чагарників, яка була ліквідована вогнеборцями. Підрозділами ДСНС евакуйовано четверо людей", - додав глава ОВА.

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