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Новини Війна
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Ввечері окупанти вдарили балістикою по Миколаївщині: Виникла пожежа на фермі

Обстріл Миколаївщини: Вдарили балістикою

Російські війська 21 серпня вночі атакували Березнегуватську громаду Миколаївщини.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

О 18:42 21 серпня окупанти вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Вночі, 21 серпня, о 23:05 росіяни завдали балістичного удару, попередньо "Іскандер-М" по Березнегуватській громаді.

"Внаслідок чого, виникла пожежа фермерського господарства, двох житлових будинків та чагарників, яка була ліквідована вогнеборцями. Підрозділами ДСНС евакуйовано четверо людей", - додав глава ОВА.

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Автор: 

Миколаївська область (2255) обстріл (28183)


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Це ви гребані... миколаївські 🤡 зеленські %... вбиваєте наше місто ...потвори хтіли поржати ?!
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22.08.2024 10:57 Відповісти
поржати хотіли не тільки миколаївські .... ..
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22.08.2024 11:20 Відповісти
 
 