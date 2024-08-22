Ввечері окупанти вдарили балістикою по Миколаївщині: Виникла пожежа на фермі
Російські війська 21 серпня вночі атакували Березнегуватську громаду Миколаївщини.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
О 18:42 21 серпня окупанти вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.
Вночі, 21 серпня, о 23:05 росіяни завдали балістичного удару, попередньо "Іскандер-М" по Березнегуватській громаді.
"Внаслідок чого, виникла пожежа фермерського господарства, двох житлових будинків та чагарників, яка була ліквідована вогнеборцями. Підрозділами ДСНС евакуйовано четверо людей", - додав глава ОВА.
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Luiza
показати весь коментар22.08.2024 10:57 Відповісти Мені подобається 1
удав
показати весь коментар22.08.2024 11:20 Відповісти Мені подобається 1
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