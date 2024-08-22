Вечером оккупанты ударили баллистикой по Николаевщине: Возник пожар на ферме
Российские войска 21 августа ночью атаковали Березнеговатскую громаду Николаевщины.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
В 18:42 21 августа оккупанты ударили из артиллерии по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.
Ночью, 21 августа, в 23:05 россияне нанесли баллистический удар, предварительно "Искандер-М" по Березнеговатской громаде.
"В результате возник пожар фермерского хозяйства, двух жилых домов и кустарников, который был ликвидирован огнеборцами. Подразделениями ГСЧС эвакуированы четыре человека", - добавил глава ОВА.
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Luiza
показать весь комментарий22.08.2024 10:57 Ответить Мне нравится 1
удав
показать весь комментарий22.08.2024 11:20 Ответить Мне нравится 1
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