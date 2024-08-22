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Новости Война
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Вечером оккупанты ударили баллистикой по Николаевщине: Возник пожар на ферме

Обстріл Миколаївщини: Вдарили балістикою

Российские войска 21 августа ночью атаковали Березнеговатскую громаду Николаевщины.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

В 18:42 21 августа оккупанты ударили из артиллерии по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.

Ночью, 21 августа, в 23:05 россияне нанесли баллистический удар, предварительно "Искандер-М" по Березнеговатской громаде.

"В результате возник пожар фермерского хозяйства, двух жилых домов и кустарников, который был ликвидирован огнеборцами. Подразделениями ГСЧС эвакуированы четыре человека", - добавил глава ОВА.

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Автор: 

Николаевская область (2106) обстрел (26862)


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Це ви гребані... миколаївські 🤡 зеленські %... вбиваєте наше місто ...потвори хтіли поржати ?!
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22.08.2024 10:57 Ответить
поржати хотіли не тільки миколаївські .... ..
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22.08.2024 11:20 Ответить
 
 